Union Saint-Gilloise vs FK Bodö/Glimt Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions-League-Quali am 04.08.2026

SPORT1 Betting 03.08.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Union Saint-Gilloise vs FK Bodö/Glimt Prognosen von unseren Wett-Experten für die Champions League Quali am 04.08.2026.

Die Qualifikation für die Ligaphase der kommenden Champions League geht in dieser Woche in die dritte Runde. Dabei kommt es zu einigen spannenden und interessanten Duellen. Dazu gehört auch das Aufeinandertreffen von Union Saint-Gilloise und dem FK Bodö/Glimt. USG hat beim Marktwert mit 141 Mio. Euro zu 74. Mio Euro die Nase klar vorne. Hinzu kommt der Heimvorteil.

So schickt Betano die Hausherren im Hinspiel am Dienstagabend mit einer Siegquote von 2,18 als leichte Favoriten ins Rennen. Ein Erfolg der Gäste wird mit einer 3,15 belohnt. Und die höchsten Union Saint-Gilloise vs FK Bodö/Glimt Quoten bekommt ihr mit einer 3,65 für ein Remis. Beim Markt „Wer kommt weiter“ sind allerdings die Norweger aktuell mit einer Quote von 1,70 (USG Quote 2,15) die Favoriten.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Saint-Gilloise” bietet uns Betano eine attraktive Quote von 2,18.

Bei unserem Test konnte Betano durchweg überzeugen. Wir haben kaum nennenswerte Schwachstellen gefunden, was das Portal völlig zurecht zu einem der besten Sportwetten Anbieter auf dem Markt macht. Nach der Betano Anmeldung könnt ihr euch den Betano Promo Code sichern!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Royale Union Saint-Gilloise hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt. 2024 feierte der Verein aus der Vorstadt von Brüssel den ersten Pokalsieg nach 110 Jahren und 2025 die erste Meisterschaft nach 90 Jahren. In der vergangenen Spielzeit wäre fast ein weiterer Ligatitel hinzugekommen. USG hatte nach der regulären Saison drei Punkte Vorsprung auf Brügge. In 30 Partien hatten die “Apachen” nur zwei Niederlagen kassiert und stellten mit 17 Gegentoren die mit Abstand beste Abwehr der Liga.

Eine weitere Grundlage für die gute Saison war die Heimstärke. 2025/26 blieben “Les Unionistes” vor den eigenen Fans ohne Niederlage (18S, 2U). In der Meisterrunde verpasste USG aber die Titelverteidigung. Am Ende landete man vier Punkte hinter dem Club aus Brügge. Vor der neuen Spielzeit blieb der Verein bisher von einem großen Ausverkauf verschont. Nach einer guten Phase mit vielen Testspielsiegen gewann Saint-Gilloise am vergangenen Wochenende im ersten Pflichtspiel der neuen Saison mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Brügge den belgischen Supercup.

Royale Union, das seit Oktober 2025 von David Hubert betreut wird, erreichte in der Vorsaison das erste Mal die CL-Gruppenphase. Dort schied man auf Platz 27 allerdings vor der K.o.-Phase wieder aus. 2022/23 feierten die Belgier mit dem Erreichen des Viertelfinales der Europa League den größten internationalen Erfolg.

In der vergangenen Saison sorgte der FK Bodö/Glimt vor allem international für Schlagzeilen. Der “Fotballklubben” zog zum ersten Mal in die Hauptphase der Champions League ein und löste auf Platz 23 am Ende auch das Ticket für die K.o.-Phase. Auf diesem Weg hatten die Norweger sensationelle Heimsiege gegen Manchester City (3:1) und Atletico Madrid (2:1) gefeiert. Hinzu kamen Remis gegen Tottenham Hotspur (2:2) und Borussia Dortmund (2:2). Und auch in der K.o.-Phase konnte die Gelben überraschen.

Mit zwei Siegen (3:1, 2:1) wurde niemand geringeres als der Vorjahresfinalist Inter Mailand ausgeschaltet. Im Achtelfinale schien sich die Serie mit einem 3:0 daheim gegen Sporting Lissabon fortzusetzen. Mit einem 0:5 im Rückspiel mussten die Skandinavier aber dann doch noch in der Runde der letzten 16 die Segel streichen. Betreut wird das Team schon seit Januar 2018 von Kjetil Knutsen. Der Coach steht sinnbildlich für den Weg, den der Verein seit einigen Jahren beschreitet.

In der Heimat sicherte sich Bodö/Glimt in den letzten sieben Spielzeiten seit 2019 vier Meistertitel und drei zweite Plätze. In der Saison 2025 verpasste das „Superlaget“ die Meisterschaft gerade mal um einen Punkt und musste Viking Stavanger den Vortritt lassen. 85 Tore waren der Bestwert gewesen. Auch in dieser Spielzeit, bei der aktuell 16 Runden absolviert sind, kämpfen Glimt und Stavanger wieder um den Meistertitel.

Aktuell hat der FK Bodö einen Zähler Vorsprung. Erneut stellen die Männer von Kjetil Knutsen, die beste Offensive der Eliteserien (41 Tore). Obwohl der Verein 2025/26 in der Champions League einiges an Geld eingenommen hatte, blieben die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt sehr sparsam. Beide Vereine sind bisher einmal aufeinandergetroffen. In der Gruppenphase der Europa League 2024/25 trennte man sich im Joseph Marien Stadion von Brüssel mit 0:0.

Union Saint-Gilloise vs FK Bodö/Glimt: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Union Saint-Gilloise vs FK Bodö/Glimt Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Saint-Gilloise ( Quote 2,18 bei Betano ): Wir kommen zum gleichen Urteil wie Betano. Im Hinspiel sehen wir die Hausherren vorne. Das hat vor allem mit der Qualität und dem Heimvorteil zu tun. Zudem ist USG daheim besonders schwer zu schlagen. Ein weiterer Trumpf ist die Tatsache, dass die Mannschaft von David Hubert mit dem fast gleichen Personal wie in der Vorsaison eingespielt ist und am vergangenen Wochenende mit dem Sieg im Supercup Selbstvertrauen tanken konnte. Davor hatte man mit fünf Siege in sechs Spielen auch sehr gute Testspielergebnisse erzielt.

Wir kommen zum gleichen Urteil wie Betano. Im Hinspiel sehen wir die Hausherren vorne. Das hat vor allem mit der Qualität und dem Heimvorteil zu tun. Zudem ist USG daheim besonders schwer zu schlagen. Ein weiterer Trumpf ist die Tatsache, dass die Mannschaft von David Hubert mit dem fast gleichen Personal wie in der Vorsaison eingespielt ist und am vergangenen Wochenende mit dem Sieg im Supercup Selbstvertrauen tanken konnte. Davor hatte man mit fünf Siege in sechs Spielen auch sehr gute Testspielergebnisse erzielt. Unter 3,5 Tore ( Quote 1,52 bei Betano ): Zudem rechnen wir nicht mit allzu vielen Toren. In einem Hinspiel agieren beide Mannschaften oft verhalten. Das Vermeiden von Fehlern steht oft ganz oben auf der Agenda. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass Saint-Gilloise in der vergangenen Saison die mit Abstand beste Abwehr in der belgischen Liga hatte.

Zudem rechnen wir nicht mit allzu vielen Toren. In einem Hinspiel agieren beide Mannschaften oft verhalten. Das Vermeiden von Fehlern steht oft ganz oben auf der Agenda. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass Saint-Gilloise in der vergangenen Saison die mit Abstand beste Abwehr in der belgischen Liga hatte. Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore ( Quote 1,65 bei Betano ): Wer die beiden ersten Wetten ein wenig riskant findet, kann sie quasi auch kombinieren. Holen die Hausherren in einer Partie, in der weniger als 4,5 Tore fallen, mindestens ein Remis, wird das von Betano mit einer Quote von 1,65 belohnt.

Wer die beiden ersten Wetten ein wenig riskant findet, kann sie quasi auch kombinieren. Holen die Hausherren in einer Partie, in der weniger als 4,5 Tore fallen, mindestens ein Remis, wird das von Betano mit einer Quote von 1,65 belohnt. Remis zur HZ(Quote 2,25 bei Betano): Sehr wahrscheinlich gehen beide Teams mit viel Respekt in die Partie und spielen in den ersten 45 Minuten eher abwartend. Das spricht für den Tipp, dass zur Halbzeitpause keine Mannschaft in Führung liegt.

Die Tatsache, dass in der norwegischen Liga die Saison in vollem Gange ist, spricht sicher für die Gäste. Wir sehen die Hausherren wegen des Heimvorteils, der Heimstärke und der Qualität aber trotzdem vorne.