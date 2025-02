AC Milan - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2025

SPORT1 Betting 04.02.2025 • 11:00 Uhr AC Milan - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Coppa Italia Wette | Wer erreicht die Runde der letzten Vier?

Unser AC Milan - AS Rom Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 05.02.2025 lautet: In der Liga hinken die Rossoneri ihren Zielen weit hinterher. Im Wett Tipp heute winkt aber der Einzug ins Pokal-Halbfinale.

Wie beim DFB-Pokal werden auch bei der Coppa Italia in dieser Woche die ersten beiden Halbfinalisten der Saison 2024/25 gesucht. In der Runde der letzten Acht kommt es, da nur noch Erstligisten im Wettbewerb vertreten sind, dabei zu einigen Spitzenspielen.

Eines davon steigt am Mittwoch im San Siro, wenn Milan die Roma empfängt. Die Quoten der AC Milan AS Rom Prognose rechnen mit einer spannenden Partie, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Uns geht es ähnlich, so spielen wir mit einer Quote von 1,70 bei Betano den AC Milan - AS Rom Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei AC Milan vs AS Rom auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Von den letzten 15 Heimspielen in der Serie A hat Milan nur eines verloren

Die Roma steht in der Liga in der Auswärtstabelle gerade mal auf Rang 16

Seit Oktober 2019 warten die Giallorossi in den nationalen Wettbewerben auf einen Sieg gegen die Rossoneri

AC Milan vs AS Rom Quoten Analyse:

In der Serie-A-Tabelle sind die beiden Pokal-Kontrahenten Nachbarn. Die Mailänder auf Rang 8 haben vier Punkte Polster auf den Hauptstadt-Verein. Zudem dürfen die Rossoneri im eigenen Stadion ran. Trotzdem fallen die AC Milan vs AS Rom Quoten nicht allzu deutlich aus.

Für einen Erfolg der Gastgeber in der regulären Spielzeit bekommt ihr den zweifachen Wetteinsatz zurück. Auf der Gegenseite könnt ihr für ein Weiterkommen der Giallorossi nach 90 Minuten AC Milan gegen AS Rom Wettquoten zwischen 3,40 und 3,65 spielen.

AC Milan vs AS Rom Prognose: Die Gastgeber setzen auf die Heimstärke

Sergio Conceicao wurde kurz nach den Weihnachts-Feiertagen zum neuen Cheftrainer in Mailand ernannt. Zum Einstand konnte der Portugiese mit seiner neuen Mannschaft gleich mal den italienischen Supercup gewinnen. Danach hatte der neue Coach aber mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie sein Vorgänger Paulo Fonseca. Der neue Übungsleiter setzt viel Wert auf Basis-Tugenden wie Aggressivität und Intensität, doch immer wieder lassen die Rossoneri die nötige Einstellung und Konstanz vermissen.

So verspielte Milan beispielsweise in der Vorwoche fahrlässig mit einer 1:2-Pleite bei Dinamo Zagreb das sicher geglaubte Ticket fürs Champions-League-Achtelfinale und muss in der Königsklasse nun in den Playoffs gegen Feyenoord Rotterdam ran. Passenderweise wurde der Kader in den vergangenen Tagen mit Santiago Gimenez (Feyenoord Rotterdam) und Kyle Walker (Manchester City) verstärkt. Dafür durfte Alvaro Morata zu Galatasaray Istanbul wechseln. Im heimischen Stadion sind die Rot-Schwarzen immer noch eine Macht. Von den letzten 15 Liga-Heimspielen ging nur eines verloren (6S, 8U). Wenn ihr für euren AC Milan AS Rom Tipp einen Wettanbieter mit Paysafecard sucht, können wir euch selbstverständlich helfen.

Mitte November übernahm Claudio Ranieri als dritter Trainer in dieser Saison die Roma. Dem Coach gelang es, mit Weltmeister Mats Hummels und dem Ex-Frankfurter Evan Ndicka zunächst die Defensive zu stabilisieren. Außerdem konnte der 73-Jährige das phlegmatische Team wiederbeleben. So gab es in 16 Pflichtspielen unter Ranieri acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen. In der Serie-A-Tabelle sind die Römer auf Platz 9 geklettert, haben aber immer noch acht Punkte Rückstand auf Rang 6. In der Europa League führte der Coach die Giallorossi in die Playoff-Phase.

In dieser trifft man auf den FC Porto. Am Wochenende empfingen die Hauptstädter in der Liga den Tabellenführer aus Neapel. Mit Blick auf das Pokal-Halbfinale entschieden sich die Hausherren dafür, einige Stammspieler zu schonen. Mit dem Treffer von Angelino in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand trotzte man der SSC aber trotzdem einen Punkt ab. So ist die Roma seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen (4S, 3U). Am vorletzten Spieltag glückte mit dem 2:1 in Udine nach 18 erfolglosen Versuchen der erste Auswärtserfolg seit vergangenem April. Zudem wurde der Kader mit den Neuzugängen Victor Nelsson (Galatasaray) und Devyne Rensch (Ajax) ergänzt.

AC Milan - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:1 Inter Mailand (H), 1:2 Dinamo Zagreb (A), 3:2 Parma (H), 1:0 Girona (H), 0:2 Juventus Turin (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 SSC Neapel (H), 2:0 Eintracht Frankfurt (H), 2:1 Udinese Calcio (A), 0:1 AZ Alkmaar (A), 3:1 Genua FC (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs AS Rom: 1:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (H), 3:1 (H), 2:1 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 193 Duelle zwischen beiden Vereinen. Mit 85 Siegen zu 50 Niederlagen hat Milan klar die Nase vorne. Auch in der lombardischen Metropole spricht die Bilanz für die Gastgeber (52S, 25U, 20N). In der Coppa konnten die Rossoneri viermal gewinnen (3U, 3N) und sind daheim gegen die Roma noch ungeschlagen.

Für unsere AC Milan AS Rom Prognose müssen wir aber vor allem auf die jüngsten Vergleiche schauen. Zwei Tage vor Silvester endete das Hinspiel zwischen beiden Teams in der Serie A mit einem 1:1. Von den letzten zwölf Duellen konnten die Giallorossi nur zwei für sich entscheiden: Beide Siege stammen aus der Europa-League-Saison 2023/24.

In den letzten elf Duellen zwischen beiden Teams fielen neunmal mehr als zwei Tore. Zudem gab es in zehn von elf Fällen keine Weiße Weste. So können wir mit gutem Gewissen in der Merkur Bets App mit einer Quote von 1,73 den AC Milan AS Rom Tipp “Beide Teams treffen” spielen.

AC Milan vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez - Musah, Fofana - Pulisic, Reijnders, Leao - Gimenez

Ersatzbank AC Milan: Sportiello. Torriani, Terracciano, Gabbia, Thiaw, Jimenez, Bartesaghi, Bennacer, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic, Camarda

Startelf AS Rom: Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino - Dybala, Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Gollini, De Marzi, Dahl, Sangaré, Abdulhamid, Soulé, Baldanzi, Zalewski, Celik, Shomurodov, Pellegrini, El Shaarawy, Paredes, Rensch, Nelsson

Coach Conceicao muss am Mittwoch auf Florenzi, Loftus-Cheek und Emerson Royal verzichten. Dafür dürfte Neuzugang Gimenez sein Debüt feiern. Bei den Gästen wird wohl nur Marin die Partie verpassen.

Ob es die neuen Profis Rensch und Nelsson in die Startelf schaffen, ist noch unklar. Auf jeden Fall müssen wir die Ausfälle und Neuverpflichtungen für unsere AC Milan AS Rom Prognose im Blick behalten.

Unser AC Milan - AS Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Unter Coach Ranieri geht es für die Roma endlich aufwärts. Im Pokal-Halbfinale trauen wir den Gästen nach 90 Minuten aber nicht mehr als ein Remis zu. Das hat damit zu tun, dass sich die Giallorossi auswärts in dieser Saison recht schwer tun, während die Rossoneri vor den eigenen Fans doch recht stark und konstant sind.

Auch der direkte Vergleich spricht bei dieser Paarung für Milan. In der Coppa sind die Mailänder daheim insgesamt gegen die Roma noch ungeschlagen. Zudem warten die Römer seit Oktober 2019 sowohl im Pokalwettbewerb als auch in der Serie A auf einen Sieg gegen Milan.