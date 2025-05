AC Milan - Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 09.05.2025

SPORT1 Betting 08.05.2025 • 11:00 Uhr AC Milan - Bologna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wie verläuft die Generalprobe fürs Pokal-Endspiel?

Unser AC Milan - Bologna Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 09.05.2025 lautet: Die Rossoneri haben die Liga-Saison schon weitgehend abgehakt. Das spiegelt sich auch im Wett Tipp heute wider.

Am 14. Mai wird im Stadio Olimpico von Rom das Finale der Coppa Italia ausgetragen. In diesem treffen AC Milan und der Bologna FC aufeinander. Exakt fünf Tage zuvor tragen die beiden Endspiel-Teilnehmer in der Serie A im San Siro die Generalprobe fürs Endspiel aus.

Während die Rossoneri die Saison in der heimischen Liga eigentlich nicht mehr retten können, träumen die Rossoblu vom erneuten Champions-League-Ticket. Die Quoten der AC Milan Bologna Prognose liefern keine wirkliche Hilfestellung. Wir spielen mit einer Quote von 1,63 bei Bet365 den AC Milan Bologna Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Bologna auf “Doppelte Chance X2 & Über 0,5 Tore”:

Bologna steht erst bei 5 Saisonpleiten, Milan schon bei 10

Die Rossoblu kassierten lediglich eine Niederlage in den vergangenen 12 Pflichtspielen

Die Rossoneri konnten gerade mal eines der letzten 4 Duelle gegen die Veltri für sich entscheiden

AC Milan vs Bologna Quoten Analyse:

In der Tabelle haben die “Veltri” zwei Plätze und fünf Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Da natürlich auch der Heimvorteil eine Rolle spielt, können sich die AC Milan vs Bologna Quoten nicht wirklich für einen Favoriten entscheiden.

Die Hausherren sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,48 leicht favorisiert, doch für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr bei den besten Wettanbietern auch AC Milan gegen Bologna Wettquoten zwischen 2,80 und 2,95.

AC Milan vs Bologna Prognose: Gibt Milan in der Liga noch Gas?

Die Verantwortlichen hofften, dass Coach Sergio Conceicao, der die Mannschaft kurz vor dem Jahreswechsel übernommen hatte, die Saison von Milan retten könnte, doch der Beginn der Rossoneri unter dem neuen Trainer verlief viel zu holprig. Der Portugiese konnte seiner Mannschaft überhaupt keine Konstanz vermitteln. Vor allem zu Beginn einer Partie war der “Diavolo” oft schläfrig und fahrlässig. So hängt die AC nach 35 Spieltagen immer noch auf Rang 9 der Tabelle fest und kann sich über die heimische Liga wohl nicht mehr für das internationale Geschäft qualifizieren.

Der Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang beträgt fünf Punkte. Wahrscheinlich bleibt somit als einzige Hoffnung das Coppa-Italia-Endspiel in der kommenden Woche. Immerhin hat Conceicao sein System vor ein paar Wochen auf ein 3-4-3 umgestellt. Hiermit fühlt sich die Mannschaft inzwischen viel wohler und zeigt auch auf dem Rasen endlich eine größere Balance. So kassierte Milan nur eine Niederlage in den vergangenen sieben Pflichtspielen (4S, 2U). In diesem Zeitraum gewann man auch im Pokal-Halbfinale mit 3:0 gegen den Stadt-Nachbarn Inter.

In der vergangenen Saison zog Bologna unter Coach Thiago Motta völlig überraschend in die Champions League ein. Dieser Erfolg weckte natürlich Begehrlichkeiten und führte zu einem recht großen Aderlass. Der Neuanfang unter Nachfolger Vincenzo Italiano war dann auch wenig überraschend sehr schwierig. In den ersten elf Pflichtspielen glückte lediglich ein Sieg, doch nach und nach kamen die Rossoblu immer besser in die Spur. In der Rückrunde holten nur die Roma (40), Inter (33) und Neapel (33) mehr Zähler als der BFC (30).

Mit lediglich einer Niederlage in den vergangenen zwölf Pflichtspielen (8S, 3U) darf der Verein somit erneut vom Ticket für die Königsklasse träumen. Diese gute Form ist auch ein wichtiger Punkt bei unserem AC Milan Bologna Tipp. Mit zwei Remis aus den letzten beiden Spielen ist Bologna zwar aktuell auf Rang 7 abgerutscht, drei Spieltage vor dem Saisonende hat man aber gerade mal einen Punkt Rückstand auf den ersten CL-Rang. Mit nur einer Niederlage ist die Mannschaft vor allem sehr heimstark (10S, 7U), doch 25 Zähler reichen auch in der Auswärtstabelle für Rang 7.

AC Milan - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:1 FC Genua (A), 2:0 SSC Venezia (A), 3:0 Inter Mailand (A), 0:1 Atalanta Bergamo (H), 4:0 Udinese Calcio (A)

Letzte 5 Spiele Bologna: 1:1 Juventus Turin (H), 0:0 Udinese Calcio (A), 2:1 Empoli (H), 1:0 Inter Mailand (H), 0:2 Atalanta Bergamo (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Bologna: 1:2 (A), 2:2 (H), 2:0 (A), 1:1 (A), 2:0 (H)

In unseren Datenbanken finden sich 157 Duelle zwischen beiden Vereinen. Die Mailänder führen den Vergleich mit 74 Siegen zu 39 Niederlagen (44U) deutlich an. In der lombardischen Metropole ist der Unterschied noch etwas klarer.

In dieser haben die Gastgeber mit 44 Erfolgen zu 13 Pleiten (21U) die Nase vorne. Uns interessieren für die AC Milan vs Bologna Prognose aber vor allem die letzten Kräftemessen. Das Hinspiel in dieser Saison ging mit 2:1 an die Rossoblu.

Damit endete für die “Veltri” eine Serie von 17 Spielen gegen die Rossoneri ohne Sieg (4U, 13N). Von den letzten vier Vergleichen gegen die Mailänder hat der BFC allerdings auch nur einen verloren (1S, 2U).

Wenn wir wie die Bookies von einem engen Spiel ausgehen, macht ein AC Milan gegen Bologna Tipp wie “Remis zur Halbzeit” durchaus Sinn. Für diese Wette bekommen wir bei Betano eine Quote von 2,10. Neu- und Bestandskunden sollten sich zuvor noch den aktuellen Betano Promo Code sichern!

So seht ihr AC Milan - Bologna im TV oder Stream:

09. Mai 2025, 20:45 Uhr, Stadio San Siro, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat zahlreiche europäische Top-Ligen exklusiv in seinem Programm. Dazu gehört auch die Serie A.

So könnt ihr auch das Duell zwischen Milan und Bologna bei diesem Streaming-Anbieter live verfolgen. Der Anpfiff im Stadio San Siro von Mailand erfolgt am Freitag um 20:45 Uhr.

AC Milan vs Bologna: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez - Loftus-Cheek, Pulisic - Jovic

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Walker, Emerson Royal, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Musah, Chukwueze, Joao Felix, Gimenez, Camarda

Startelf Bologna: Skorupski - De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda - Freuler, Ferguson - Orsolini, Odgaard, Cambiaghi - Dallinga

Ersatzbank Bologna: Ravaglia, Bagnolini, Calabria, Lykogiannis, Erlic, Moro, Casale, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Pobega, Castro, Dominguez

Die Hausherren müssen ohne Leao, Abraham, Bondo, Sottil und Fofana auskommen. Vor allem die Gelbsperre von Rafael Leao macht den Rossoneri zu schaffen und kann auch Auswirkungen auf die AC Milan Bologna Prognose haben.

Bei den Gästen fehlen Holm, Ndoye und Pedrola.

Unser AC Milan - Bologna Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 0,5 Tore

Auch wir können bei diesem Duell keinen wirklichen Favoriten ausmachen. Uns geht es aber etwas anders als den Buchmachern, denn wir sehen die Gäste leicht vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu.

In der Serie A hat Bologna bei der Formkurve einen deutlichen Vorsprung. Zudem wird sich Milan komplett auf das Pokalfinale in der kommenden Woche konzentrieren. Man muss auch den Ausfall von Rafael Leao kompensieren. Des Weiteren haben nur Neapel und Juve (beide 4) 2024/25 in der Liga weniger Pleiten kassiert als der BFC (5).