AC Milan - Feyenoord Rotterdam Tipp & Prognose 18.02.2025

AC Milan - Feyenoord Rotterdam Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kann Milan die Hinspiel-Pleite wettmachen?

Unser AC Milan - Feyenoord Rotterdam Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 18.02.2025 lautet: In diesem italienisch-niederländischen Duell ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Die Hausherren haben im Wett Tipp heute gute Chancen aufs Achtelfinale.

Im Champions-League-Playoff-Hinspiel in der vergangenen Woche war Milan zu Gast bei Feyenoord durch einen Torwartfehler früh in Rückstand geraten. Danach hatten die Rossoneri Probleme mit dem energischen Pressing des Gegners und bekamen vor allem im Mittelfeld keinen Zugriff.

An diesem Dienstag will die Truppe von Coach Sergio Conceicao die knappe 0:1-Pleite vor den eigenen Fans umbiegen. Glaubt man den Quoten der AC Milan vs Feyenoord Rotterdam Prognose, stehen die Chancen dafür auch ganz gut.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Bet365 den AC Milan Feyenoord Rotterdam Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Feyenoord Rotterdam auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Milan hat von den letzten 16 Serie-A-Heimspielen nur eines verloren

Feyenoord ging in 5 der vergangenen 6 Gastspiele in Italien als Verlierer vom Feld

Rotterdam gewann in der Königsklasse gerade mal 3 der jüngsten 17 Auswärtsspiele

AC Milan vs Feyenoord Rotterdam Quoten Analyse:

Bei den AC Milan vs Feyenoord Rotterdam Quoten haben einige Faktoren einen Einfluss auf die klare Favoritenstellung der Hausherren. Neben dem Heimvorteil ist das vor allem die Qualität. Der Kader der Italiener ist in etwa doppelt so viel wert wie das Aufgebot der Niederländer (570 zu 280 Millionen Euro).

So bekommt ihr am Dienstag für einen Heimsieg im besten Fall eine Quote von 1,48. Auf der Gegenseite warten bei den besten Buchmachern für einen Erfolg der Gäste AC Milan gegen Feyenoord Rotterdam Wettquoten zwischen 6,00 und 7,50 auf euch.

AC Milan vs Feyenoord Rotterdam Prognose: Die Rot-Schwarzen setzen auf die Heimstärke

Am Wochenende stand für Milan in der Liga das Heimspiel gegen Hellas Verona an. Dabei hatten die Rossoneri eigentlich mit 18:7 Gesamtschüssen und 2,15 xG zu 0,37 xG alles im Griff, hatten aber vor dem gegnerischen Tor erneut einige Probleme. Am Ende sorgte der Treffer von Neuzugang Santiago Gimenez in der 75. Minute für einen knappen 1:0-Arbeitssieg. Die Mailänder blieben nach 25 Spieltagen weiter auf Platz 7 der Serie-A-Tabelle stehen. Der Rückstand auf den ersten CL-Rang beträgt fünf Punkte. Die Rot-Schwarzen haben aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnten damit diesen Abstand verkürzen.

Die Bilanz unter Coach Sergio Conceicao, der die Mannschaft kurz vor dem Jahreswechsel übernommen hatte, kann sich mit acht Siegen, einem Remis und drei Niederlagen sehen lassen. In der Liga ist die AC recht heimstark. In den vergangenen 16 Heimspielen setzte es gerade mal eine Niederlage. Zudem hat Milan die letzten drei CL-Heimpartien alle gewonnen. Diese Heimstärke ist ein wichtiger Faktor bei unserem AC Milan Feyenoord Rotterdam Tipp. In der Königsklasse ist der Verein in fünf der letzten sechs Fälle, wenn er in einer K.o.-Runde das Hinspiel verloren hat, am Ende allerdings doch noch ausgeschieden.

Vor dem Hinspiel gegen Milan hatten sich die Verantwortlichen von Rotterdam für einen Trainerwechsel entschieden. Brian Priske, der die Mannschaft im Sommer als Nachfolger von Erfolgstrainer Arne Slot übernommen hatte, wurde vor die Tür gesetzt. Dabei hatte Feyenoord unter Priske vor allem in der Champions League eine recht gute Saison gespielt. In der Gruppenphase holte man aus acht Spielen 13 Punkte. Darunter waren auch ein 3:0 daheim gegen die Bayern oder ein 3:3 gegen Manchester City. In der Eredivisie lief es für den Verein aber nicht nach Wunsch.

In dieser hat der amtierende Pokalsieger auf Rang 4 schon 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ajax Amsterdam. Interimsweise wird die Mannschaft nun von U-21-Trainer Pascal Bosschaart betreut. Der neue Mann auf der Trainerbank feierte in der Vorwoche in der Königsklasse einen guten Einstand. Das Liga-Spiel am Wochenende zu Gast bei Aufsteiger NAC Breda endete aber mit einem mageren 0:0. Feyenoord will sich nun zum ersten Mal seit 1974/75 für ein Achtelfinale im Europapokal qualifizieren. Allerdings konnte Rotterdam lediglich drei der vergangenen 17 CL-Gastspiele für sich entscheiden (3U, 11N).

AC Milan - Feyenoord Rotterdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Hellas Verona (H), 0:1 Feyenoord (A), 2:0 Empoli (A), 3:1 AS Rom (H), 1:1 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 0:0 NAC Breda (A), 1:0 AC Milan (H), 3:0 Sparta Rotterdam (H), 0:2 PSV Eindhoven (A), 1:2 Ajax Amsterdam (A)

Letzte Spiele AC Milan vs Feyenoord Rotterdam: 0:1 (A), 0:2 (A), 1:0 (H)

Das erste Duell der beiden Vereine stammt aus dem Jahr 1969/70. Damals setzte sich Feyenoord im Achtelfinale des Pokals der Landesmeister nach einer 0:1-Auswärtsniederlage im Hinspiel noch mit einem 2:0-Heimsieg durch. Dieses Kräftemessen hat für unsere AC Milan Feyenoord Rotterdam Prognose aber natürlich keine wirkliche Aussagekraft.

Die Rossoneri kommen in ihrer Europapokal-Geschichte daheim gegen Mannschaften aus den Niederlanden auf sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Allerdings gab es seit acht CL-Vergleichen keinen Sieg mehr (4U, 4N). Rotterdam hat im Europapokal fünf der vergangenen sechs Gastspiele in Italien verloren.

Das Hinspiel war kein Leckerbissen und endete mit einer Expected-Goals-Statistik von 0,50 zu 0,57. Das war der zweitniedrigste Wert in der kompletten CL-Saison 2024/25. So fällt uns fürs Rückspiel der AC Milan vs Feyenoord Rotterdam Tipp “Unter 3,5 Tore” nicht schwer. Dafür bekommt ihr in der Interwetten App eine Quote von 1,50.

So seht ihr AC Milan - Feyenoord Rotterdam im TV oder Stream:

18. Februar 2025, 18:45 Uhr, San Siro, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

186 von 203 Champions-League-Partien werden in dieser Saison exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Dazu gehört auch das Duell am Dienstag zwischen Milan und Feyenoord.

Der Anpfiff im altehrwürdigen San Siro von Mailand erfolgt schon um 18:45 Uhr.

AC Milan vs Feyenoord Rotterdam: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo - Y. Fofana, Reijnders, Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao - Gimenez

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani (Tor), Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori, Samu Chukwueze, Abraham, Camarda

Startelf Feyenoord Rotterdam: Wellenreuther - Read, Beelen, Hancko, Smal - Moder, Milambo, Q. Timber - Hadj Moussa, Ueda, Igor Paixao

Ersatzbank Feyenoord Rotterdam: Andreev, Ka (Tor), Giersthove, ‚t Zand, van den Elshout, Redmond, Carranza, Bueno, Osman, Mitchell, Ivanusec

Vor allem die Gäste haben vor dem Rückspiel mit großen Personalsorgen zu kämpfen, was sich auch in der AC Milan Feyenoord Rotterdam Prognose niederschlägt.

Die Niederländer müssen vermutlich ohne Timber, Ueda, Nieuwkoop, Trauner, Stengs, Zerrouki, Plug, Hwang, Bijlow, Nadje und Lotomba auskommen. Bei den Hausherren fallen dagegen nur Emerson und Florenzi aus.

Unser AC Milan - Feyenoord Rotterdam Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Nach der knappen Hinspiel-Niederlage für Milan ist dieses Playoff-Duell noch nicht entschieden. Den Rossoneri trauen wir im Rückspiel auf jeden Fall eine Steigerung zu. Das hat vor allem mit der Heimstärke der Mailänder zu tun.

Zudem tut sich Rotterdam in der Fremde schwerer als daheim. Außerdem ist der niederländische Verein in der Vergangenheit selten gerne nach Italien gereist. Schließlich läuft auch dieses Mal alles auf ein enges Spiel hinaus.

Dabei rechnen wir bei zwei Teams, die aktuell vor dem gegnerischen Tor nicht so treffsicher sind, nicht mit allzu vielen Toren. Den Hausherren trauen wir in der regulären Spielzeit aber mindestens ein Remis zu.