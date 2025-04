AC Milan - Fiorentina Tipp, Prognose, Quoten | 05.04.2025

SPORT1 Betting 04.04.2025 • 11:00 Uhr AC Milan - Fiorentina Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wer bleibt im Rennen um die Europapokal-Plätze?

Unser AC Milan - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 05.04.2025 lautet: Beide Teams hinken den Erwartungen hinterher, belegen vor diesem Duell nur die Plätze acht und neun und müssen um die Europapokal-Teilnahme zittern. Im Wett Tipp heute werden sich die Rossoneri daheim nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Am 5. April 2025 um 20:45 Uhr wird die legendäre Bühne des San Siro zum Schauplatz eines packenden Serie A-Duells zwischen AC Mailand und AC Florenz. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte, um ihre Positionen in der Tabelle zu festigen – Mailand liegt auf Rang 9 mit 47 Punkten, während Florenz auf Platz 8 mit 51 Punkten steht. Beide Teams wollen in der AC Milan Fiorentina Prognose ihre Chance auf einen Europapokal-Platz wahren.

Milan, angeführt von Christian Pulisic, hat in den letzten acht Pflichtspielen keine Weiße Weste behalten, während Florenz mit Moise Kean, der bisher 16 Tore in dieser Liga-Saison erzielt hat, in 80 Prozent der Spiele getroffen hat.

Unser AC Milan Fiorentina Wett Tipp heute lautet aber: “Sieg AC Milan” zu einer Quote von 1,90 bei Winamax.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Fiorentina auf “Sieg AC Milan”:

Die Rossoneri spielen zu Hause im San Siro, was ihnen einen wichtigen Heimvorteil für den AC Milan vs Fiorentina Tipp verschafft.

Florenz liegt in der Auswärtstabelle nur auf Rang 10, hat einige Verletzungen und könnte geschwächt sein.

Milan blieb in 3 der letzten 4 Pflichtspiele ungeschlagen (2S, 1U, 1N), ebenso wie Fiorentina (3S, 1N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Fiorentina Quoten Analyse:

Bei diesem Spiel tendieren wir zur Wette auf den Sieg von AC Milan. Die Rossoneri stehen unter Druck und müssen noch einen Europapokal-Platz erreichen, um die Saison zufriedenstellend abzuschließen. Der Heimvorteil trägt sein Übriges dazu bei, dass die Buchmacher in den Sportwetten Apps die Hausherren mit AC Milan Fiorentina Quoten von 1,90 favorisieren.

Ein Unentschieden würde keinem der beiden Teams auf der Jagd nach einem internationalen Startplatz helfen, trotzdem werden dafür Werte von 3,70 aufgerufen. Sollte sich die Fiorentina in der Fremde durchsetzen und sich damit von Milan absetzen, kann man AC Milan vs. Fiorentina Wettquoten von 4,00 abstauben. In dieser Hinsicht lohnt sich mit Sicherheit auch ein Blick auf unsere Sportwetten Bonus Übersicht.

AC Milan - Fiorentina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:1 Inter Mailand (H), 1:2 Neapel (A), 2:1 Como (H), 3:2 Lecce (A), 1:2 Lazio Rom (H).

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 1:0 Atalanta Bergamo (H), 3:0 Juventus (H), 3:1 Panathinaikos (H), 1:2 Neapel (A), 2:3 Panathinaikos (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Fiorentina: 1:2 (A), 2:1 (A), 1:0 (H), 1:2 (A), 2:1 (H).

Unser AC Milan - Fiorentina Tipp: Sieg AC Milan

Die Saisonziele beider Teams stehen in der AC Milan gegen Fiorentina Prognose auf dem Spiel. Mit diesen Faktoren und dem Heimvorteil im Hinterkopf gehen wir davon aus, dass AC Milan die Oberhand behalten wird.