AC Milan - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten 02.04.25

Unser AC Milan - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 02.04.2025 lautet: Den Rossoneri bleibt in dieser Saison nur mehr ein Strohhalm. Diese Chance können die “Diavolo” im Wett Tipp heute aber aufrechterhalten.

Wie können die “Rossoneri” ihre Saison noch retten? Da gibt es wohl nur noch einen Ausweg. In der Serie A hinkt AC Milan nämlich den Zielen weit hinterher, doch in der Coppa Italia ist die Mannschaft nur noch zwei Spiele vom Einzug ins Finale entfernt. Während sich im anderen Pokal-Halbfinale mit Bologna und Empoli zwei Teams gegenüberstehen, die man für die Runde der letzten Vier nicht unbedingt auf dem Zettel haben musste, kommt es im anderen Spiel zum “Derby della Madonnina”.

In unserer AC Milan Inter Mailand Prognose rechnen wir mit einem engen Spiel, sehen die Rot-Schwarzen aber knapp vorne.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Inter Mailand auf “Doppelte Chance 1X”:

Milan hat nur 9 von 27 Pokal-Duellen gegen Inter verloren

Die Nerazzurri konnten die ersten 3 Derbys gegen den Stadtnachbarn in dieser Saison nicht für sich entscheiden

Inter ist in dieser Serie-A-Saison ohne Sieg gegen Top-Teams wie Napoli, AC oder Juve

AC Milan vs Inter Mailand Quoten Analyse:

In der Serie-A-Tabelle klafft eine große Lücke von exakt 20 Punkten zwischen den beiden Nachbarn. Die AC Milan vs Inter Mailand Quoten spiegeln diesen großen Unterschied aber gar nicht so deutlich wider. Die Nerazzurri sind zwar die Favoriten, die Quoten für einen Sieg der offiziellen Gastmannschaft klettern bei den besten Bookies aber auch auf einen Höchstwert von 2,25.

Für einen Erfolg der offiziellen Hausherren warten AC Milan gegen Inter Mailand Wettquoten zwischen 3,10 und 3,30 auf euch.

AC Milan vs Inter Mailand Prognose: Können die Rossoneri den Favoriten erneut ärgern?

Am 30. März 2024 konnte Milan mit einem 2:1-Sieg in Florenz den zweiten Platz in der Serie-A-Tabelle festigen und wurde am Ende der Saison auch Vizemeister. Genau ein Jahr später reiste die AC am Sonntag als Tabellen-Neunter nach Neapel. Nach 19 Minuten lagen die Gäste bei der SSC schon mit 0:2 zurück. Im zweiten Durchgang, vor allem nach der Einwechslung von Rafael Leao, zeigten die Rossoneri aber ein ganz anderes Gesicht. Trotzdem war den Mailändern nicht mehr als der Anschlusstreffer vergönnt. Bei einem xG-Wert von 2,61 (zu 0,96) und 17:8 Torschüssen war die 1:2-Pleite am Ende ziemlich unglücklich.

Damit hat die Truppe von Trainer Sergio Conceicao wohl endgültig die letzte Chance auf ein Champions-League-Ticket verspielt. Der Rückstand auf Rang 4 beträgt neun Punkte. Auch aus der Königsklasse ist die Mannschaft schon ausgeschieden. So bleibt nur noch die Coppa Italia. Mit dem Titel im italienischen Pokal-Wettbewerb hätte Milan wenigstens das Ticket für die Europa League in der Tasche. Probleme macht die Offensive. 45 Tore nach 30 Spieltagen sind der schwächste Wert in den Top 9 der Tabelle. 5,4 Torschüsse pro Spiel sind aber der Bestwert in der Liga, zusammen mit Atalanta Bergamo und Inter. Außerdem spielen sich nur Atalanta und Inter mehr Großchancen heraus als die AC (80).

Inter möchte in dieser Saison die Meisterschaft aus dem Vorjahr verteidigen, aber mit SSC Neapel haben die Nerazzurri einen starken Widersacher im Kampf um den Scudetto. Zum Ende der Hinrunde stand der Titelverteidiger nur auf Rang 3 und hatte drei Punkte Rückstand auf die “Partenopei”. In der zweiten Saisonhälfte konnte die Truppe von Coach Simone Inzaghi sechs Zähler mehr sammeln als der erste Verfolger, doch die Männer von Coach Antonio Conte warten nur auf einen Patzer des amtierenden Champions. Seit acht Pflichtspielen sind die Mailänder ungeschlagen.

Das 2:1 am Wochenende daheim gegen Udinese war der siebte Sieg in diesem Zeitraum. Dabei hatten die Gastgeber gut 70 Minuten mit einer 2:0-Führung alles im Griff. Dann aber schien die “Biscione” schon mit den Gedanken zu sehr beim nächsten Spiel zu sein und musste um den sicher geglaubten Sieg noch zittern. Die Schwarz-Blauen können 2024/25 die beste Offensive der Serie A (67 Tore) und die drittbeste Abwehr (28 Gegentreffer) vorweisen. In dieser Spielzeit ist der FC Internazionale allerdings erstmals seit zehn Jahren ohne Saison-Sieg gegen Top-Teams wie Napoli, die AC oder Juventus Turin. Dieses Argument unterstützt unseren AC Milan Inter Mailand Tipp.

AC Milan - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:2 SSC Neapel (A), 2:1 Calcio Como (H), 3:2 Lecce (A), 1:2 Lazio Rom (H), 1:2 Bologna (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:1 Udinese Calcio (A), 2:0 Atalanta Bergamo (A), 2:1 Feyenoord (H), 3:2 Monza (H), 2:0 Feyenoord (A)

Das Derby della Madonnina wurde bisher 242 Mal ausgetragen. Das erste Duell stammt aus dem Jahr 1909. Inter hat aktuell mit 91 Siegen zu 81 Niederlagen (70U) die Nase vorne. Im Pokal stand man sich 27 Mal gegenüber.

In diesem Bewerb spricht die Statistik mit zehn Erfolgen zu neun Pleiten, bei acht Remis, leicht für die Rossoneri. In der Saison 2024/25 stehen bisher drei Derbys zu Buche. In der Serie A feierten die Rot-Schwarzen einen 2:1-Sieg und ein 1:1-Unentschieden.

Zudem holte die AC am 6. Januar mit einem 3:2-Sieg den italienischen Supercup gegen den Nachbarn. Diese positive Bilanz der “Diavolo” spielt für unsere AC Milan vs. Inter Mailand Prognose natürlich eine Rolle.

Im letzten Pokal-Halbfinal-Hinspiel zwischen Inter und AC in der Saison 2020/21 fielen keine Treffer. Auch dieses Mal rechnen wir eher mit einer torarmen Begegnung. Für den AC Milan gegen Inter Mailand Tipp gibt es bei Bet365 eine Quote von 2,05.

So seht ihr AC Milan - Inter Mailand im TV oder Stream:

02. April 2025, 21 Uhr, Stadio Giuseppe Meazza, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Übertragungsrechte für die Coppa Italia liegen in Deutschland und Österreich bei DAZN. So hat der Bezahlsender nicht nur die Serie A in seinem Portfolio. Ihr braucht für das Halbfinale zwischen den beiden Vereinen aus Mailand ein Abo bei DAZN.

Das Hinspiel wird am Mittwoch um 21 Uhr angepfiffen.

AC Milan vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Walker, Gabbia, Thiaw, Theo - Bondo, Y. Fofana, Pulisic, Reijnders, Rafael Leao - Gimenez

Ersatzbank AC Milan: Scuffet, Turi (Tor), Esposito, Rafa Marin, Hasa, Okafor, Raspadori, Joao Felix, Chukwueze, Gimenez, Jovic, Jimenez, Abraham, Musah, Pavlovic

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, Acerbi, Carlos Augusto - Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Arnautovic

Ersatzbank Inter Mailand: di Gennaro, J. Martinez (Tor), Aidoo, Alexiou, de Vrij, Berenbruch, Spinacce, Correa, Barella, Bisseck, Asllani, Zalewski, Bastoni

Milan muss am Mittwoch ohne Ruben Loftus-Cheek und Emerson Royal auskommen. Dafür steht der in der Meisterschaft zuletzt gesperrte Yunus Musah wieder zur Verfügung. Auch Malick Thiaw dürfte wieder rechtzeitig fit werden.

Bei den Gästen fallen weiterhin Spieler wie Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, Mehdi Taremi, Piotr Zielinski und Valentin Carboni aus. Die Ausfälle halten sich auf beiden Seiten bei unserer AC Milan vs Inter Mailand Prognose aber einigermaßen die Waage.

Unser AC Milan - Inter Mailand Tipp: Doppelte Chance 1X

Beim Blick auf die Formkurve, den Saisonverlauf und die Tabelle müsste Inter der klare Favorit sein, doch die Ausgangslage ist längst nicht so eindeutig. In dieser Saison zeigte Milan in den Derbys gegen den Nachbarn immer sein bestes Gesicht.

Damit rechnen wir auch am Mittwoch. Vor allem, da der Pokal für die Rossoneri im Endspurt die allerhöchste und einzige Bedeutung hat. Inter tanzt dagegen weiterhin auf drei Hochzeiten und tut sich gegen die großen Teams der Serie A aktuell etwas schwer.

Da die Rot-Schwarzen in der Coppa Italia grundsätzlich eine gute Bilanz gegen die Schwarz-Blauen vorweisen können, trauen wir den Gastgebern im Hinspiel mindestens ein Remis zu.