Afrika Cup 2025 Achtelfinale: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

SPORT1 Betting 02.01.2026 • 18:00 Uhr Achtelfinal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Afrika Cup 2025 Wette | Erreichen die Favoriten die Runde der letzten Acht?

Unser Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2025 Achtelfinale lautet: Die meisten Favoriten dürften im Wett Tipp heute auch das Viertelfinale erreichen. Doch Nationen wie Mali, Südafrika oder die DR Kongo könnten in der Runde der letzten 16 für eine Überraschung gut sein.

Der Africa Cup of Nations 2025 geht ab dem 3. Januar in die heiße Phase. Ab sofort heißt es bei der Afrikameisterschaft: Siegen oder fliegen! Die letzten 16 Nationen kämpfen im Achtelfinale um den Einzug in die Runde der besten Acht.

Mit großen Namen wie Marokko, Ägypten, Nigeria, Senegal, Algerien und der Elfenbeinküste sowie Außenseitern wie Mali, Südafrika, Tunesien, der Demokratischen Republik Kongo, Sudan, Benin und Mosambik verspricht das Achtelfinale viel Spannung.

Die erste K.-o.-Phase findet von Samstag, dem 3. Januar, bis Dienstag, dem 6. Januar, statt. Täglich werden zwei Spiele um 17 Uhr Ortszeit und 20 Uhr Ortszeit ausgetragen. Wir schauen zusammen mit Buchmacher Merkur Bets in unserer Afrika Cup Achtelfinal Prognose auf die acht Partien.

Afrika Cup Achtelfinal Quoten Analyse:

Die ersten 24 Partien des AFCON 2025 boten mit insgesamt 87 Toren tolle Unterhaltung. So können sich die Fußballfans auch auf die K.-o.-Phase freuen. Bei Buchmacher Merkur Bets, der konstant zu den besten Sportwetten Anbietern auf dem Markt gehört, findet ihr zahlreiche Afrika Cup Achtelfinal Quoten.

So könnt ihr natürlich auf alle acht Partien in der Runde der letzten 16 setzen. Zudem hat der Bookie auch seine Afrika Cup Achtelfinal Wettquoten im Markt “Wer gewinnt die Afrikameisterschaft 2025?” aktualisiert. Hier ist Gastgeber Marokko immer noch der große Favorit.

Ihr habt noch kein Konto bei Merkur Bets? Dann wird es aber höchste Zeit! Nach der Merkur Bets Anmeldung könnt ihr für eure ersten Tipps gleich den Merkur Bets Bonus einsetzen! Alle Neukunden bekommen einen 100% Bonus bis maximal 100€.

Alle Quoten zum Markt “Wer gewinnt den Africa Cup of Nations 2025?”:

Marokko 3,00

Senegal 5,00

Nigeria 6,00

Algerien 8,00

Ägypten 9,00

Elfenbeinküste 15,0

Tunesien 20,0

Mali 25,0

DR Kongo 25,0

Kamerun 33,0

Südafrika 40,0

Burkina Faso 50,0

Benin 80,0

Mosambik 100,0

Sudan 200,0

Tansania 200,0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Afrika Cup Achtelfinal Prognose: Welche Favoriten bleiben auf der Strecke?

Senegal - Sudan: Sieg Senegal

Das erste Achtelfinalspiel bestreiten am Samstag der Senegal und der Sudan. Die “Löwen von Teranga” haben sich mit zwei Siegen, einem Remis sowie 7:1 Toren den ersten Platz in der Gruppe D gesichert. Bayern-Stürmer Nicolas Jackson und Cherif Ndiaye (Samsunspor) erzielten jeweils zwei Tore. Zudem war Sadio Mané durch seine Präsenz und seine Spielintelligenz für Coach Pape Thiaw sehr wichtig. Nun sind die Senegalesen die klaren Favoriten gegen den Sudan. Für ein Weiterkommen der Löwen gibt es bei Merkur Bets nur eine Quote von 1,16.

Der Sudan, 117. der FIFA-Weltrangliste, hat erstmals seit 2012 bei einer Afrikameisterschaft wieder die K.o.-Runde überstanden. Drei Punkte aus dem Sieg gegen Äquatorialguinea reichten für einen der besten dritten Plätze. Die “Falken von Jediane” können vor allem eine gute Organisation und viel Kampfgeist in den Ring werfen. Gegen den Senegal dürfte die Reise aber zu Ende gehen. Das zeigt auch die Afrika Cup Achtelfinal Quote von 21,4 bei Merkur Bets für einen Sieg des Sudan.

Mali - Tunesien: Remis

Deutlich ausgeglichener geht es zwischen Mali und Tunesien zu. Hier sind die “Adler von Karthago” mit einer Siegquote von 2,74 nur leicht favorisiert. Merkur Bets belohnt einen Erfolg der “Adler” aus Westafrika nämlich auch lediglich mit einer Quote von 3,03. Die Tunesier waren bei den letzten beiden Weltmeisterschaften am Start und dürfen auch bei der WM 2026 mitspielen. In diesem Achtelfinale könnte ein Remis nach 90 Minuten mit einer Quote von 2,70 ein heißer Tipp sein.

In der Gruppe C des laufenden Wettbewerbs sicherten sich die Männer von Coach Sami Trabelsi mit einem Sieg (3:1 gegen Uganda), einem Remis (1:1 gegen Tansania) und einer Pleite gegen Nigeria (2:3) den zweiten Platz. Wichtig waren für Tunesien die zwei Tore von Elias Achouri (FC Kopenhagen). Mali wurde in der Gruppe A ebenfalls Zweiter. “Les Aigles” trotzten dabei Gastgeber Marokko ein Remis (1:1) ab. Die anderen beiden Partien gegen Sambia und die Komoren endeten ebenfalls mit einer Punkteteilung. Im Achtelfinale wird Mali mit seinem Kampfgeist ein unangenehmer Gegner sein.

Marokko - Tansania: Sieg Marokko

Gastgeber Marokko will beim AFCON 2025 mit dem Heimrecht im Rücken seinen ersten kontinentalen Titel seit 50 Jahren gewinnen. Und für die Gastgeber lief es mit zwei Zu-null-Siegen gegen die Komoren (2:0) und Sambia (3:0) in der Vorrunde auch ganz ordentlich. Lediglich gegen Mali musste man sich nach zwei Elfmetertoren mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Dabei erzielten Ayoub El Kaabi (Olympiacos) und Brahim Díaz (Real Madrid) jeweils drei Tore. Im Achtelfinale bekommen die “Atlas Löwen” gegen Tansania aber mit einer 1,14 von Merkur Bets die niedrigste Siegquote verpasst.

Tansania war die einzige Nation, der zwei Punkte aus der Vorrunde zum Weiterkommen als einer der besten Dritten reichte. Die “Taifa Stars” verloren gegen Nigeria (1:2) und punkteten gegen Uganda (1:1) sowie Tunesien (1:1). Im Spiel nach vorne war vor allem die Kreativität von Novatus Disma (Göztepe) wichtig. Gegen die Marokkaner wird das aber nicht reichen. Der erstmalige Einzug ins Achtelfinale bei der vierten Afrika-Cup-Teilnahme ist für das ostafrikanische Land schon ein großer Erfolg. So könnt ihr die Quote für einen Achtelfinal-Sieg von Tansania von 18,9 wohl eher nicht nutzen.

Südafrika - Kamerun: Doppelte Chance 1/x

Kamerun gehört mit dem Einzug ins Viertelfinale der WM 1990 zu den namhaftesten Nationen im afrikanischen Fußball. Doch in den letzten Jahren haben sich die “unzähmbaren Löwen” recht schwer getan und sind in der Weltrangliste auf Rang 57 abgerutscht. Die Quali für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wurde ebenfalls verpasst. Und im Feld der letzten 16 Nationen bei der Afrikameisterschaft landen die Männer von Coach David Pagou laut Merkur Bets, was die Titelchancen angeht, auch nur auf Rang 10. Dabei hat man in der Gruppe F eine gute Vorrunde gespielt. Zu Siegen gegen Gabun (1:0) und Mozambique (2:1) kam ein Remis gegen den Titelverteidiger Elfenbeinküste (1:1) hinzu.

Überzeugen konnten vor allem die Teenager Karl Etta (Levante) und Christian Kofane (Leverkusen). Bei Südafrika zeigt die grundsätzliche Formkurve seit geraumer Zeit wieder nach oben. Während “Bafana Bafana” die letzten drei FIFA-Weltmeisterschaften verpasst hatte, hat man das Ticket für die Endrunde 2026 gelöst. In der Vorrunde des AFCON 2025 gab es Siege gegen Angola (2:1) und Simbabwe (3:2), bei einer Pleite gegen Ägypten (0:1). Lyle Foster (Burnley) und Oswin Appollis (Orlando Pirates) stehen jeweils bei zwei Toren. Südafrika-Trainer Hugo Broos trifft dabei auf die Nation, die er 2017 zum Titel führte.

Für Merkur Bets liegt hier Kamerun mit einer Siegquote von 2,50 knapp vorne. Ein Erfolg der Südafrikaner wird mit einer 3,07 belohnt. Wir trauen “Bafana Bafana” nach 90 Minuten mindestens ein Remis zu. Dafür gibt es eine 1,47.

Ägypten - Benin: Unter 2,5 Tore

Den Afrika-Cup-Rekordsieger muss man auch beim laufenden Wettbewerb auf dem Zettel haben. Die “Pharaonen” sicherten sich mit zwei Erfolgen gegen Simbabwe (2:1) und Südafrika (1:0) sowie einem Remis gegen Angola (0:0) den Sieg in Gruppe B. Die drei Tore erzielten mit Salah (2x) und Marmoush (1) die zwei Topstars aus der Premier League. Die Truppe von Coach Hossam Hassan setzt beim laufenden Turnier auf Pragmatismus und eine disziplinierte Defensive.

Merkur Bets hat mit einer Siegquote von 1,47 keine großen Zweifel am Einzug der Ägypter ins Viertelfinale. Der Benin verlor in der Vorrunde gegen die DR Kongo (0:1) und den Senegal (0:3). Ein 1:0-Erfolg gegen Botswana reichte aber für einen der besten dritten Plätze. Beim Duell einer guten Abwehr (1 Gegentor) gegen eine schwache Offensive (1 Treffer) macht der Tipp “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,63 sicher Sinn. Zudem sind die Pharaonen zu Recht die klaren Favoriten aufs Weiterkommen.

Nigeria - Mosambik: Sieg Nigeria

Die überzeugendste Gruppenphase absolvierte wohl Nigeria. Die “Super Eagles” gewannen gegen Tansania (2:1), Tunesien (3:2) und Uganda (3:1). Schon vor dem Turnier galt die Mannschaft von Coach Eric Chelle mit Stars wie Osimhen (Galatasaray) und Lookman (Atalanta) als beste Offensive des Turniers. Mit acht Treffern aus drei Spielen konnten die Nigerianer dieser Rolle auch gerecht werden. Keine Nation hat in der Vorrunde häufiger getroffen. So bekommt ihr bei Merkur Bets auch nur eine 1,36, wenn die Adler ihr Achtelfinale gegen Mosambik gewinnen.

Die “Mambas” wurden mit drei Punkten und 4:5 Toren immerhin bester Gruppendritter. Den Sieg feierte Mosambik mit einem 3:2 gegen Gabun, bei Niederlagen gegen die Elfenbeinküste (0:1) und Kamerun (1:2). Für das südostafrikanische Land ist das Erreichen des Achtelfinales schon ein großer Erfolg. Bei fünf vorigen Teilnahmen an der Afrikameisterschaft war man ohne Sieg geblieben und immer jeweils nach der Vorrunde ausgeschieden. In der Runde der letzten 16 wird die Hürde Nigeria nun eine Nummer zu groß sein. Immerhin klettert die Quote für einen Erfolg der “Mambas” in der regulären Spielzeit bei Merkur Bets lediglich auf eine 8,52.

Algerien - DR Kongo: Sieg Kongo HC +1

Neben Nigeria war Algerien das einzige Team, welches alle drei Vorrundenspiele für sich entscheiden konnte. Die “Wüstenfüchse” gewannen in der Gruppe E gegen den Sudan (3:0), Burkina Faso (1:0) und Äquatorialguinea (3:1). Ex-Premier-League-Profi Riyad Mahrez (Leicester City, Manchester City) erzielte dabei drei Tore. Diese gute Vorrunde war Balsam für die Seele aller algerischen Fußballfans. Denn bei den letzten beiden kontinentalen Endrunden waren die Nordafrikaner jeweils schon nach der Vorrunde ausgeschieden. Im Achtelfinale sind die Grünen nun mit einer Siegquote von 1,87 die Favoriten bei Merkur Bets.

Doch die Demokratische Republik Kongo darf man nicht unterschätzen. Die “Leoparden” sicherten sich in der Gruppe D hinter dem Senegal den zweiten Platz. Dabei kam man ebenfalls mit Siegen gegen Benin (1:0) und Botswana (3:0) sowie einem Remis gegen die Senegalesen (1:1) auf sieben Punkte. Beim letzten Afrika Cup zogen die Kongolesen ins Halbfinale ein und dürfen in den Playoffs auch noch auf ein WM-Ticket fürs kommende Jahr hoffen. Gaël Kakuta (Sakaryaspor) konnte mit zwei Toren seine gute Form unterstreichen. Wir trauen der DR Kongo auch im Achtelfinale eine gute Leistung zu und spielen mit einer 1,70 bei Merkur Bets den Afrika Cup Achtelfinal Tipp “Sieg Kongo HC +1”.

Elfenbeinküste - Burkina Faso: Sieg Elfenbeinküste

Und last but not least bestreitet der Titelverteidiger ein Achtelfinale. Gegen Burkina Faso sieht Merkur Bets die “Elefanten” mit einer 1,85 vorne. Die Elfenbeinküste sicherte sich mit sieben Punkten und 5:3 Toren auch Rang 1 in der Gruppe F. Die Männer von Coach Emerse Fae gewannen gegen Mozambique (1:0) und Gabun (3:2) bei einem Remis gegen Kamerun (1:1). Manchester-United-Profi Amad Diallo war dabei mit zwei Toren besonders treffsicher. Gegner Burkina Faso wird von Merkur Bets dagegen mit einer Sieqquote von 4,41 auf den Platz geschickt.

“Les Etalons” beendeten die Vorrunde in Gruppe E mit sechs Punkten und 4:2 Treffern. Die Partien gegen Äquatorialguinea (2:1) und den Sudan (2:0) wurden gewonnen, bei einer knappen 0:1-Pleite gegen Algerien. Nach tollen Ergebnissen bei den Afrikameisterschaften 2013 (2. Platz), 2017 (3. Platz) und 2021 (4. Platz) droht Burkina Faso nun nach 2023 das zweite Mal in Folge das Aus im Achtelfinale. Wenn ihr den Westafrikanern etwas zutraut, bekommt ihr für einen Sieg in der regulären Spielzeit bei Buchmacher Merkur Bets eine Quote von 4,41.