Afrika-Cup 2025 Viertelfinale: Favoriten und Außenseiter

SPORT1 Betting 08.01.2026 • 18:00 Uhr Viertelfinal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Afrika Cup 2025 Wette | Bleiben die Favoriten im Rennen?

Unser Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2025 Viertelfinale: Im Wett Tipp heute nehmen wir bei der Afrikameisterschaft die vier Partien in der Runde der letzten Acht unter die Lupe. Unsere Prognose lässt auf ein sensationell besetztes Halbfinale hoffen.

Der Africa Cup of Nations 2025 biegt immer so langsam in die Zielgerade ein. Noch acht Mannschaften sind im Rennen. Am Freitag und Samstag werden die vier Halbfinalteilnehmer ermittelt. Mit Gastgeber Marokko, dem Senegal, Nigeria und Titelverteidiger Elfenbeinküste sind noch zahlreiche Favoriten am Start.

Wer erreicht die beiden Halbfinals, die am Mittwoch, den 14. Januar gespielt werden? Kann der Außenseiter Mali wieder für eine Überraschung sorgen? Wir schauen zusammen mit Buchmacher NEO.bet in unserer Afrika Cup Viertelfinal Prognose auf die vier Spiele und wagen eine Vorhersage.

Afrika-Cup 2025 Viertelfinale Quoten Analyse:

Die besten Sportwetten Anbieter, zu denen auch NEO.bet gehört, haben natürlich auch zahlreiche Afrika-Cup 2025 Viertelfinale Quoten im Angebot. Ihr könnt dabei nicht nur auf die vier Partien setzen, sondern auch einen Tipp auf den Gesamtsieger abgeben. Beim Markt “Wer gewinnt die Afrikameisterschaft 2025?” sieht NEO.bet immer noch den Gastgeber mit einer Quote von 2,70 vorne.

Dahinter folgen der Senegal (4,50), Nigeria (6,00) und die Elfenbeinküste (8,50). Natürlich findet ihr bei NEO.bet noch viele weitere Afrika-Cup 2025 Viertelfinale Wettquoten. Auf Neukunden wartet der NEO.bet Bonus. Bestandskunden können den NEO.bet Promo Code in Anspruch nehmen!

Alle Quoten zum Markt “Wer gewinnt den Africa Cup of Nations 2025?”:

Marokko 2,70

Senegal 4,50

Nigeria 6,00

Elfenbeinküste 8,50

Algerien 10,0

Ägypten 10,0

Kamerun 25,0

Mali 30,0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Afrika Cup Viertelfinal Prognose: Wer darf weiter auf den Titel hoffen?

Mali - Senegal (Fr, 17 Uhr): Sieg Senegal

Das erste Viertelfinale bestreiten Mali und Senegal. “Les Aigles” sind die größten Außenseiter im Feld der letzten acht Nationen. Doch in dieser Rolle fühlen sich die Westafrikaner wohl. Schon in der Runde der letzten 16 mussten die Männer von Tom Saintfiet als Underdog gegen Tunesien ran. Bis zur 88. Minute hatte es noch torlos gestanden. Die “Adler” waren nach einer Roten Karte gegen Coulibaly in Unterzahl. In der sechsten Minute der Nachspielzeit konnte Mali trotzdem durch einen Strafstoß ausgleichen und setzte sich am Ende mit 3:2 im Elfmeterschießen durch.

Die nächste Aufgabe wird aber noch kniffliger. Denn der Senegal zog mit vier Siegen und einem Remis bei 10:2 Toren ins Viertelfinale ein. Im ersten K.o.-Spiel ließen sich die Löwen von Teranga nicht durch einen frühen Rückstand in der 6. Minute beeindrucken. Am Ende stand nach einem Doppelpack von Gueye (Villarreal) ein verdienter 3:1-Erfolg auf der Anzeigetafel. Die Senegalesen haben zwar schon 12 Großchancen vergeben (Platz 1), sind aber auch das beste Team, was die Torschüsse pro Spiel angeht (8,8). Der Weg von Mali geht in der regulären Spielzeit zu Ende, was bei NEO.bet mit einer Quote von 1,58 belohnt wird.

Kamerun - Marokko (Fr, 20 Uhr): Sieg Marokko

Schon im Achtelfinale gehörten die Kameruner bei den Buchmacher eher zu den Außenseitern. Dabei hatten die “unzähmbaren Löwen” die Gruppe F mit sieben Punkten und Platz 2 abgeschlossen. In der K.o.-Runde gegen “Bafana Bafana” lagen die Mannen von Coach David Pagou dann bei den Schüssen (10:18), den Expected Goals (1,36 zu 2,08) und dem Ballbesitz hinten (33%). Trotzdem setzte sich Kamerun am Ende mit 2:1 durch. Dieser Erfolg tröstet die Nation ein wenig über die verpasste Teilnahme an der FIFA WM 2026 hinweg. Nun möchte man zum elften Mal bei der Afrikameisterschaft ins Halbfinale einziehen.

Die Buchmacher trauen den Löwen gegen den Gastgeber mit einer Siegquote von 6,30 in der regulären Spielzeit aber nicht viel zu. Marokko spielt bisher ein starkes, aber durchaus auch pragmatisches Turnier. Die Abwehr der “Atlas Löwen” hat in vier Partien der Endrunde erst einen Gegentreffer kassiert. Doch auch in der Offensive sind die Marokkaner gefährlich. Denn Real-Madrid-Stürmer Brahim Diaz führt die Torjägerliste mit 4 Toren an. Im Achtelfinale hatten die Männer von Trainer Walid Regragui viel Ballbesitz (71%), aber nur einen xG-Wert von 1,01. Am Ende reichte ein Treffer zum 1:0-Sieg. Auch Kamerun wird den Gastgeber nicht aufhalten. So spielen wir die NEO.bet-Quote von 1,60 für einen Sieg von Marokko.

Algerien - Nigeria (Sa, 17 Uhr): Nigeria kommt weiter

​​Algerien hat seit dem Anfang des Jahres 2025 nur eines von 18 Länderspielen verloren (3U) und gilt somit als eines der formstärksten Teams in Afrika. Im Achtelfinale taten sich die Wüstenfüchse gegen die Demokratische Republik aber schwer. Bei 12:6 Torschüssen kamen die Nordafrikaner nur auf einen xG-Wert von 0,62. Als alle schon mit einem Elfmeterschießen rechneten, traf Adil Boulbina in der 119. Minute zum 1:0-Sieg. Trotzdem stellen die Algerier mit 2,0 Toren pro Spiel und 6 Torschüssen pro Spiel die drittbeste Offensive. Auf der Gegenseite können die Grünen zusammen mit Marokko auch die beste Defensive (1 Gegentor) vorweisen.

In der Runde der letzten Acht wartet eine große Herausforderung auf die AFF-Auswahl Nigeria ist die beste Offensive des Turniers (12), steht auf Platz 1 bei den xG (9,4) und hat auch die meisten Großchancen herausgespielt (19). Die “Super Eagles” haben bisher alle vier Spiele gewonnen. Der vierte Sieg war ein souveränes 4:0 gegen Mozambique, mit einem Doppelpack von Osimhen. Der Angreifer von Galatasaray hat zusammen mit Lookman (Atalanta) schon 6 Tore erzielt. Wir erwarten ein enges Spiel auf Augenhöhe. Gut möglich, dass das Spiel erst in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden wird. Am Ende aber zieht der Favorit Nigeria in die Runde der letzten Vier ein. Dafür zahlt uns NEO.bet eine Quote von 1,66.

Ägypten - Elfenbeinküste (Sa, 20 Uhr): Elfenbeinküste kommt weiter

Ägypten ist immer noch der Rekordgewinner bei der Afrikameisterschaft. Ob dieses Jahr ein achter Titel für die Pharaonen hinzu kommt, bleibt jedoch zweifelhaft. Schon in der Gruppenphase haben sich die Mannen von Nationaltrainer Hossam Hassan schwergetan. Gegen Südafrika, Angola und Simbabwe reichten am Ende drei Tore für sieben Punkte. Und auch im Achtelfinale gegen Benin stand es 1:1 nach 90 Minuten. In der Verlängerung setzte sich der Favorit dann mit 3:1 durch. Die Lebensversicherung der Ägypter ist Liverpool-Angreifer Salah, der schon bei drei Turniertoren steht. Buchmacher NEO.bet sieht wie schon erwähnt den Rekordchampion bei den Favoriten auf den Turniersieg lediglich auf Rang 6.

Dazu passt auch die Afrika-Cup-2025-Viertelfinal-Quote von 2,40 auf ein Weiterkommen der Elfenbeinküste in der regulären Spielzeit. Der Titelverteidiger zeigt, dass der Sieg beim letzten Africa Cup of Nations keine Eintagsfliege war. Schon in der Gruppenphase sicherten sich die Elefanten mit sieben Zählern Platz 1 in der Gruppe F. Dann folgte ein souveränes und verdientes (21:8 Torschüsse) 3:0 über Burkina Faso. Damit hat erstmals seit 2010 ein amtierender Titelverteidiger wieder das Viertelfinale des Afrika-Cups erreicht. Und der Weg muss noch nicht zu Ende sein. Sicher ist Ägypten schwer zu schlagen. Gut möglich, dass in 90 oder 120 Minuten noch keine Entscheidung gefallen ist. Mit einer Quote von 1,68 spielen wir aber den Tipp “Elfenbeinküste kommt weiter”.