Afrika Cup - Gruppe F - Favoriten und Außenseiter, Tipps, Vorhersagen & Quoten

SPORT1 Betting 23.12.2025 • 18:00 Uhr Sichert sich Titelverteidiger Elfenbeinküste den Sieg in Gruppe F? | Die Wettanbieter haben jedenfalls eine klare Meinung!

Die Elefanten haben den Afrika Cup 2023 gewonnen und gehören zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titel bei der aktuellen Ausgabe. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir zumindest den Gruppensieg des amtierenden Champions.

Der 35. Africa Cup of Nations, das wichtigste Fußballturnier auf dem afrikanischen Kontinent, ist bereits in vollem Gange. Gastgeber Marokko hat den Wettbewerb am Sonntag mit einem 2:0-Erfolg über die Komoren eröffnet und damit unterstrichen, dass er auf heimischem Boden ein ernstzunehmender Titelkandidat ist.

Am Mittwoch starten die Mannschaften aus der Gruppe F in das Turnier und genau diese nehmen wir hier genauer unter die Lupe. Mit der Elfenbeinküste ist auch der Titelverteidiger in dieser Gruppe vertreten, der von Kamerun sowie den beiden Außenseitern Gabun und Mosambik herausgefordert wird.

Wir gehen davon aus, dass sich die Elefanten in dieser Gruppe den Sieg holen und spielen den Afrika Cup Gruppe F Wett Tipp heute “Elfenbeinküste gewinnt die Gruppe F” mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten.

Afrika Cup Gruppe F Quoten Analyse:

Hinter den Elefanten werden die Kameruner mit Quoten auf den Gruppensieg von circa 2,75 gesehen. Gabun werden mit Wettquoten um 7,00 für einen Tipp auf Platz 1 maximal Außenseiterchancen eingeräumt, während nach Meinung der Buchmacher ein Gruppensieg Mosambiks einer Sensation gleichkommen würde (Quoten bis 20,0).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Afrika Cup Gruppe F Prognose:

Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste hat den Afrika Cup 2023 im eigenen Land zum insgesamt dritten Mal gewonnen und geht damit als Titelverteidiger ins Turnier. Mit Quoten um 13,0 gehören die Elefanten allerdings “nur” zum erweiterten Favoritenkreis hinter Teams wie Marokko, Ägypten oder Algerien. Im bisherigen Kalenderjahr 2025 absolvierte die Mannschaft zehn Länderspiele und verlor von diesen nur zwei (6S, 2U).

Die Qualifikation für die WM 2026 hat die Elfenbeinküste mit acht Siegen und zwei Remis bravourös gemeistert, am Ende allerdings auch nur einen Punkt Vorsprung auf Gabun gehabt, auf das man beim Afrika Cup 2025 wieder trifft. Mit einem Kaderwert von knapp 375 Millionen Euro ist der 42. der FIFA-Weltrangliste, der mit Stars wie Ousmane Diomande (Sporting), Amad Diallo (Man United) oder Yan Diomande (RB Leipzig) prominent bestückt ist, zumindest ein heißer Anwärter auf den Gruppensieg.

Kamerun

Kamerun hat den Afrika Cup bereits fünfmal gewonnen, zuletzt allerdings im Jahr 2017. Nur Rekordchampion Ägypten triumphierte öfter (7 Titel). Für Wetten auf einen Turniersieg der Unzähmbaren Löwen gibt es Quoten um 19,0. Mit dem größten Selbstvertrauen dürften sie dabei nicht angereist sein. Nach Platz 2 in der WM-Qualifikation (5S, 4U, 1N) mussten die Kameruner in die Playoffs, wo es bereits im Halbfinale das Aus gegen die Demokratische Republik Kongo gab (0:1).

Die Löwen haben überhaupt nur eines ihrer letzten vier Länderspiele gewonnen (1U, 2N) und in den letzten beiden Partien noch nicht einmal ein Tor geschossen. An der Elfenbeinküste sollte es kein Vorbeikommen geben. Dennoch sollte sich auch der 57. der Weltrangliste, bei dem Bryan Mbeumo (Man United) und Carlos Baleba (Brighton) die wohl bekanntesten Akteure sein dürften, die mit einem Marktwert von 135 Millionen Euro allein über die Hälfte des Kaderwerts Kameruns von insgesamt 260 Millionen Euro ausmachen, ebenfalls für die KO-Phase qualifizieren.

Gabun

Die gabunische Nationalmannschaft, deren bestes Abschneiden beim Afrika Cup das Viertelfinale in den Jahren 1996 und 2012 war, belegte wie Kamerun Platz 2 in der WM-Qualifikation und verlor wie die Löwen das anschließende Halbfinal-Playoff gegen Nigeria am Ende klar mit 1:4 nach Verlängerung. In den fünf Länderspielen davor waren die Panther noch ungeschlagen geblieben, hatten vier dieser fünf Partien gewonnen (1U) und dabei viermal hinten die Null gehalten.

Mit Quoten um 80,0 für Wetten auf den Turniersieg gehört Gabun zu den klaren Außenseitern in diesem Wettbewerb. Zu allem Überfluss muss der 78. der FIFA-Weltrangliste zum Auftakt auf seinen Superstar und Aushängeschild Pierre-Emerick Aubameyang verzichten. Der Ex-BVB-Profi, der schon beim Afrika Cup 2015 für sein Land auf Torejagd ging, fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Mosambik

Mosambik nimmt zum erst sechsten Mal überhaupt an der Endrunde des Afrika Cups teil. Bei den vorherigen fünf Teilnahmen war jeweils schon in der Gruppenphase Schluss. Dass das auch dieses Mal der Fall sein wird, ist sehr wahrscheinlich. Mit Wettquoten um 150,0 für einen Tipp auf den Gewinn des Afrika Cups 2025 gehören die Mambas zu den krassesten Außenseitern im Wettbewerb.

In der FIFA-Weltrangliste steht das Land an Position 102. Star der Mannschaft ist Geny Catamo, der seine Fußballschuhe für Sporting Lissabon schnürt und einen Marktwert von 15 Millionen Euro besitzt. Der Kaderwert der gesamten Mannschaft liegt bei knapp 25 Millionen Euro. Von den letzten neun Länderspielen hat Mosambik sechs verloren (2S, 1U). In der Qualifikation zur WM 2026 verpasste man mit Rang 3 hinter dem punktgleichen Team aus Uganda denkbar knapp die Playoffs.

Unser Afrika Cup Gruppe F Tipp: Elfenbeinküste gewinnt die Gruppe F

Wenn jemand in dieser Gruppe dem Titelverteidiger gefährlich werden könnte, dann sind es die Kameruner. Die haben zuletzt aber nur eines vor vier Spielen für sich entscheiden können und sind mit der Enttäuschung von der verpassten Qualifikation zur WM 2026 nach Marokko gereist.

Die Elefanten verloren hingegen nur eine ihrer letzten sieben Partien und blieben in den übrigen sechs Begegnungen, von denen sie vier gewannen (2U), zudem gänzlich ohne Gegentor. Nach alledem spricht für uns viel für den Gruppensieg des amtierenden Afrika Cup-Champions.

Unser Afrika Cup Gruppe F Sportwetten Tipp lautet: “Elfenbeinküste gewinnt die Gruppe F” mit einer Wettquote bei Interwetten von 1,83.