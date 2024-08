Ägypten - Paraguay Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

von SPORT1 Betting 01.08.2024 • 15:00 Uhr Ägypten - Paraguay Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Fußball Olympia 2024 Wette | Reicht Ägypten ein Treffer für das Halbfinale?

Unser Ägypten - Frankreich Sportwetten Tipp zum Fußball Olympia 2024 Spiel am 02.08.2024 lautet: Durch einen Sieg am letzten Spieltag haben Ägypten und Paraguay das Viertelfinale der Olympischen Spiele erreicht. Im Wett Tipp heute favorisieren wir die Pharaonen.

Die ägyptische Olympiaauswahl hat eine Serie der Nordafrikaner ausgebaut. Zum dritten Mal in Serie haben die Pharaonen das Viertelfinale der Olympischen Spiele erreicht. Darüber hinaus sind sie bislang aber noch nicht gekommen. Mit dem Momentum aus der Gruppenphase könnte es dieses Jahr jedoch ein Happy End geben. Paraguay nahm vor dem Turnier in Frankreich zuletzt an den Olympischen Spielen 2004 in Athen teil. Damals überstand „La Albirroja“ nicht nur die Gruppenphase, sondern schaffte es bis ins Endspiel und zur Silbermedaille. So weit geht es dieses Jahr wohl eher nicht.

Im Wett Tipp heute nehmen wir bei ODDSET eine Quote von 2,95 und spielen „Sieg Ägypten“.

Darum tippen wir bei Ägypten vs Paraguay auf „Sieg Ägypten“:

Ägypten hat erst 1 Gegentor zugelassen.

Nur Neuseeland (8) hat mehr Gegentore als Paraguay (7) kassiert.

Paraguay hat keine gute Balance im Spiel.

Ägypten vs Paraguay Quoten Analyse:

Der Gruppensieg der ägyptischen Olympia-Mannschaft wurde natürlich durch die große Rotation der spanischen Auswahl am letzten Spieltag erleichtert. Dennoch ist Spanien nicht einfach zu bezwingen. Siegquoten von knapp über 3,00 für einen Erfolg der Nordafrikaner im Viertelfinale nehmen wir gerne mit einer Gratiswette in unseren Wettschein auf.

Paraguay gilt bei den Wettanbietern als leichter Quotenfavorit. „La Albirroja“ hat mit Marcelo Fernandez den zweitbesten Torschützen bei den diesjährigen Olympischen Spielen im Aufgebot und wird versuchen, auf seinen Schultern die Siegquoten von ungefähr 2,35 zu erfüllen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ägypten vs Paraguay Prognose: Spektakulär aber nicht erfolgreich

Während der Gruppenphase hat Paraguay für höchste Spannung, aufregende Spiele und Gesprächsstoff gesorgt. Die 0:5 Auftaktniederlage gegen Japan war nur der Beginn einer unruhigen Vorrunde.

Am zweiten Spieltag musste Paraguay gegen Israel siegen, tat dies erst im allerletzten Moment. Zwei Mal verspielte „La Albirroja“ in der Begegnung eine Führung, ehe zwei Treffer in der Nachspielzeit doch noch den herbeigesehnten Sieg bescherten.

Der Vergleich mit Israel bringt es ziemlich passend auf den Punkt. Paraguay hat im Sturm mehrere Waffen und mit Marcelo Fernandez, der gegen Israel einen Doppelpack erzielt hat, den zweitbesten Angreifer der Olympischen Spiele im Aufgebot.

Gleichzeitig fehlt der Truppe von Carlos Jara Saguier aber die Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Das könnte gegen eine disziplinierte ägyptische Auswahl zum Untergang führen.

Ägypten - Paraguay Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ägypten: 2:1 Spanien (A), 1:0 Usbekistan (A), 0:0 Dominikanische Republik (H), 0:1 Brasilien (A), 2:0 Australien (A).

Letzte 5 Spiele Paraguay: 1:0 Mali (H), 4:2 Israel (A), 0:5 Japan (A), 0:2 Argentinien (A), 2:0 Venezuela (H).

Letzte 5 Spiele Ägypten vs. Paraguay: -

Die Pharaonen haben in der gesamten Gruppenphase (3 Spiele) nur ein einziges Gegentor zugelassen. Eine Niederlage konnten die Nordafrikaner verhindern, sodass sie am Ende mit sieben Zählern an der Spitze ihrer Gruppe lagen.

Paraguay hingegen hat, Neuseeland ausgenommen (8 Gegentore), die meisten Gegentore bei den Olympischen Spielen kassiert (7). Nur gegen die Olympia-Mannschaft aus Mali, der insgesamt nicht mehr als ein Treffer gelungen ist, wurde eine weiße Weste ergattert.

Rogerio Nicole wird seine Mannschaft voraussichtlich erneut einen Riegel vor dem eigenen Sechzehner aufbauen lassen und könnte damit die Stürmer der Albirroja zur Verzweiflung bringen.

Im Gegenzug könnten wenige Konter reichen, um die Abwehr aus Paraguay zu den üblichen Fehlern in der Hintermannschaft zu zwingen und dadurch einen knappen Sieg einzufahren.

Unser Ägypten - Paraguay Tipp: Sieg Paraguay

Ägypten ist in der Gruppenphase gefestigt aufgetreten, hat sieben Punkte geholt und nur ein Gegentor erlaubt. Der eigene Angriff war zwar selten zum Zunge schnalzen, sollte gegen eine chaotische Verteidigung aber stark genug für den entscheidenden Treffer sein.