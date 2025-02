Ajax Amsterdam - Union St. Gilloise Tipp, Prognose 20.02.

Am 20. Februar 2025 um 21:00 Uhr heißt es Bühne frei für ein spannendes Duell in der Europa League, wenn Ajax Amsterdam auf Royale Union Saint-Gilloise trifft. In der Johan Cruijff ArenA erwarten uns in der Ajax Amsterdam Union St. Gilloise Prognose 90 mitreißende Minuten oder mehr, bei denen die Niederländer ihre Siegesserie fortsetzen wollen.