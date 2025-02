Alkmaar - Galatasaray Tipp, Prognose, Quoten | 13.02.2025

Alkmaar - Galatasaray Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Setzt sich Galatasaray in der Fremde durch?

Alkmaar - Galatasaray Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Setzt sich Galatasaray in der Fremde durch?

Unser Alkmaar - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 13.02.2025 lautet: Im Playoff-Hinspiel zur K.o.-Phase ist die Reise für die Türken in die Niederlande keine einfache. Deshalb sichern wir uns im Wett Tipp heute ab und sichern uns eine Erstattung bei Unentschieden.

Am 13. Februar 2025 treffen AZ Alkmaar und Galatasaray im AFAS Stadion im spannenden Playoff-Hinspiel zur K.o.-Phase der Europa League aufeinander. Alkmaar kommt mit einer wechselhaften Form (3S, 2N) und einer durchschnittlichen Torquote von 2,20 Toren in den letzten fünf Pflichtspielen. Allerdings waren diese zwei Pleiten auch die einzigen in den vergangenen 17 Pflichtspielen (11S, 4U, 2N).