Alkmaar - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten | 06.03.2025

Unser Alkmaar - Tottenham Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 06.03.2025 lautet: Die Spurs blicken auf eine verpatzte Premier-League-Saison und sehen die Europa League als einzigen Ausweg. Im Wett Tipp heute reicht es auswärts aber nicht zum Sieg.

Die Europa League bringt uns am 6. März 2025 um 18:45 Uhr einen spannenden Showdown im AFAS Stadion: AZ Alkmaar empfängt Tottenham.

Die Niederländer haben in den letzten fünf Spielen eine solide Form gezeigt (3S, 1U, 1N), während Tottenham etwas inkonstanter war (2S, 3N). Das kommt unserer Alkmaar Tottenham Prognose entgegen. Beide Teams haben jeweils einmal eine Weiße Weste behalten. Trotz Tottenhams Favoritenrolle könnte Alkmaars Heimstärke und Tottenhams Verletzungspech für eine Überraschung sorgen.

Daher lautet unser Alkmaar Tottenham Wett Tipp heute: “Doppelte Chance 1X” zu einer Quote von 1,72 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Alkmaar vs Tottenham auf “Doppelte Chance 1X”:

Alkmaar vs Tottenham Quoten Analyse: