Argentinien - Bolivien Tipp, Prognose & Quoten 16.10.2024

Argentinien - Bolivien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Südamerika Wette | 3. siegloses Spiel in Serie für Argentinien?

Argentinien - Bolivien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Südamerika Wette | 3. siegloses Spiel in Serie für Argentinien?

Unser Argentinien - Bolivien Sportwetten Tipp zum WM Qualifikationsspiel Südamerika am 16.10.2024 lautet: Als amtierender Weltmeister gilt ein Sieg der Albiceleste beinahe als sicher. Im Wett Tipp heute tun sich die Gastgeber gegen das zuletzt stark aufspielende Bolivien aber schwer.

In unserer Argentinien Bolivien Prognose geht es enger zu, als die Buchmacher mit ihren Quoten aussagen. Die Albiceleste ist seit zwei Länderspielen sieglos und erzielte in beiden Partien nicht mehr als einen Treffer. Lionel Messi steht weiterhin im Kader, konnte am vergangenen Spieltag gegen Venezuela aber nicht überzeugen.