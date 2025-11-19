Argentinien - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 20.11.2025

SPORT1 Betting 19.11.2025 • 18:00 Uhr Argentinien - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Davis Cup Wette | Wie weit geht es für die DTB-Auswahl?

Unser Argentinien - Deutschland Sportwetten Tipp zum Davis Cup Spiel am 20.11.2025 lautet: Mit der deutschen Nummer 1 Sascha Zverev im Kader will die DTB-Auswahl das Ergebnis aus dem Vorjahr toppen. Gegen Argentinien im Viertelfinale stehen die Chancen im Wett Tipp heute auch schon mal gar nicht so schlecht.

Vom 18. bis zum 23. November findet in der Unipol Arena von Bologna das Davis Cup 2025 Finalturnier statt. Die letzten acht Teams kämpfen um den Titel. Auch die deutsche Auswahl ist am Start und bekommt es am Donnerstag mit Argentinien zu tun. Im Halbfinale trifft der Sieger dieses Duells dann auf den Gewinner der Paarung Spanien gegen Tschechien.

In der anderen Hälfte des Turnierbaums spielen Italien, Österreich, Frankreich und Belgien einen weiteren Finalteilnehmer aus. Geht es nach den Quoten der Argentinien Deutschland Prognose haben die DTB-Herren beste Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten Vier. Wir schauen zusammen mit Buchmacher Interwetten auf das Davis-Cup-Finale.

Argentinien vs Deutschland Quoten Analyse

Deutschland steht in der Nationen-Weltrangliste hinter Italien und Australien auf Rang 3, die argentinische Auswahl findet sich aktuell auf Rang 8 des Rankings wieder. Zudem hat Deutschland mit Alexander Zverev (ATP Nr. 3) nach den Absagen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz den laut Weltrangliste besten Spieler im laufenden Wettbewerb in seinen Reihen.

So kommen die Sportwetten Anbieter bei ihren Argentinien vs Deutschland Quoten zu einem recht deutlichen Ergebnis: Die deutsche Mannschaft geht als klarer Favorit in den Vergleich. Für ein Weiterkommen von Zverev und Co. bekommt ihr bei Interwetten gerade mal eine Quote von 1,22. Ein Sieg der Südamerikaner wird mit Argentinien gegen Deutschland Wettquoten von 4,20 belohnt.

Argentinien vs Deutschland Prognose: Setzt sich Zverev gegen seinen Angstgegner durch?

Argentinien stand bisher fünfmal im Davis-Cup-Finale und konnte den Wettbewerb einmal gewinnen (2016). Doch schon ein Jahr nach dem ersten Triumph im Endspiel gegen Kroatien mussten die Südamerikaner den Abstieg aus der Weltgruppe hinnehmen. Dort hielten sich die Himmelblau-Weißen immerhin lediglich eine Saison auf. Im Vorjahr erreichten die Argentinier auch das Final-8-Turnier und schieden im Viertelfinale mit 1:2 gegen den späteren Sieger Italien aus.

In diesem Jahr hat die Auswahl von Coach Javier Frana mit Siegen gegen Norwegen (3-2) und die Niederlande (3-1) die Runde der letzten Acht erreicht. Topspieler bei Argentinien sind Francisco Cerundolo (ATP Nr. 21) und Tomas Martin Etcheverry (ATP Nr. 60). Hinzu kommen Francisco Comesana (ATP Nr. 61) sowie die beiden Doppelspezialisten Horacio Zeballos (Doppelweltrangliste Nr. 3) und Andres Molteni (Doppelweltrangliste Nr. 25). In den letzten acht Davis-Cup-Duellen setzte es lediglich zwei Niederlagen.

Die Tatsache, dass Alexander Zverev erstmals seit 2023 und einem Duell gegen die Schweiz wieder für das DTB-Team im Davis Cup aufschlägt, wurde in Tennis-Deutschland natürlich mit viel Wohlwollen aufgenommen. In der vergangenen Saison hatte die deutsche Mannschaft auch ohne ihre Nummer 1 das Halbfinale im Davis Cup erreicht und war dort an den Niederlanden gescheitert. Nun hofft man auf mehr. Neben der Nummer 3 der aktuellen Weltrangliste sind auch Jan-Lennard Struff (ATP Nr. 100) und Yannick Hanfmann (ATP Nr. 103) am Start. Zudem kann Bundestrainer Michael Kohlmann auf das Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz setzen.

Das deutsche Doppel wollte bei den ATP-Finals in Turin in der vergangenen Woche seinen Titel verteidigen, scheiterte dieses Mal aber in der Vorrunde. Auch Zverev war in Turin dabei, verpasste mit einem Sieg und zwei Niederlagen ebenfalls das Halbfinale. Coach Kohlmann darf auch auf Jan-Lennard Struff hoffen. Bei den US Open 2025 hatte Struff nach Siegen gegen starke Spieler wie Rune oder Tiafoe immerhin das Achtelfinale erreicht. Zudem konnte der 35-Jährige in der vergangenen Woche das Challenger-Turnier in Lyon gewinnen. Das deutsche Davis-Cup-Team war mit Erfolgen gegen Israel (3:1) und Japan (4:0) in das Final-8-Turnier eingezogen.

Argentinien - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Argentinien: 3:1 Niederlande, 3:2 Norwegen, 1:2 Italien, 3:0 Finnland, 2:1 Großbritannien

Letzte 5 Spiele Deutschland: 4:0 Japan, 3:1 Israel, 0:2 Niederlande, 2:0 Kanada, 1:2 USA

Letzte 5 Spiele Argentinien vs Deutschland: 0:3, 5:0, 4:1, 5:0, 0:5

Für die Argentinien Deutschland Prognose blicken wir auch auf die Geschichtsbücher. Beide Nationen standen sich im Davis Cup schon zehnmal gegenüber. Das erste Duell stammt aus dem Jahr 1936. Der letzte Vergleich wurde 2019 ausgetragen. Die Südamerikaner führen die Bilanz recht deutlich mit 7-3 an.

Die Erfolge der DTB-Auswahl stammen aus den Jahren 1936, 1991 und 2019. Jan-Lennard Struff und Kevin Krawietz standen auch vor sechs Jahren im deutschen Aufgebot, welches sich auf Hardcourt mit 3:0 durchgesetzt hatte. Alexander Zverev wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf Francisco Cerundolo treffen.

Und Jan-Lennard Struff bekommt es wohl mit Tomas Martin Etcheverry. Cerundolo gehört nicht zu den Lieblingsgegnern von Zverev. Von vier Duellen konnte der Hamburger lediglich eines gewinnen. Den ersten Sieg feierte die Nummer 3 der Welt im letzten Aufeinandertreffen der beiden beim Masters 2025 von Kanada.

Hier musste der Argentinier im zweiten Satz aber verletzungsbedingt aufgeben. Struff hat in seiner Karriere bisher einmal gegen Etcheverry gespielt. Im vergangenen Jahr setzte sich der Warsteiner auf Sand in drei Sätzen durch. Der Davis Cup wird aber in der Halle auf Hardcourt ausgetragen.

Unser Argentinien - Deutschland Tipp

Alexander Zverev will sein enttäuschendes Jahr 2025 nun mit einem guten Auftritt im Davis Cup einigermaßen ordentlich zu Ende bringen. Die Chancen auf den Einzug ins Halbfinale stehen tatsächlich nicht schlecht.

Jan-Lennard Struff ist gut in Form. Und auch die Leistungskurve der Nummer 3 der Welt zeigte zuletzt nach oben. Nimmt die DTB-Auswahl die Hürde Argentinien, ist tatsächlich so einiges möglich.

Denn die großen Favoriten Spanien und Italien müssen auf ihre Topspieler verzichten. Ein Tipp auf ein Weiterkommen von Deutschland gegen Argentinien macht mit einer Quote von 1,22 aber nur wenig Sinn.

Einen besseren Value verspricht hier die Wette auf den Davis-Cup-Sieg von Zverev und Co. Bei Buchmacher Interwetten bekommt ihr dafür eine Quote von 4,50. Mit dem aktuellen Interwetten Gutschein könnt ihr zudem euer Risiko minimieren.

Alle Quoten aus dem Markt “Wer gewinnt den Davis Cup 2025” bei Interwetten:

Davis Cup Gewinner 2025 Interwetten Quote Italien 2.00 Tschechische Republik 4.00 Deutschland 4.50 Frankreich 8.25 Spanien 8.25 Argentinien 27.00 Belgien 30.00 Österreich 55.00

