Armenien - Georgien Tipp, Prognose, Quoten | 20.03.2025

SPORT1 Betting 19.03.2025 • 09:00 Uhr Armenien - Georgien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Playoffs Quali Wette | Schafft Armenien den Aufstieg in Gruppe B?

Unser Armenien - Georgien Sportwetten Tipp zum Nations League Playoffs Quali Spiel am 20.03.2025 lautet: Georgien konnte sich als Dritter der Gruppe B1 nicht oben halten und muss gegen Armenien um den Verbleib zittern. Im Wett Tipp heute sollte dieses Vorhaben aber gelingen.

Am 20. März 2025 um 18:00 Uhr erwartet uns ein packendes Duell im Vazgen Sargsyan Republican Stadium, wenn Armenien auf Georgien trifft. Dieses Relegations-Playoff der UEFA Nations League B Qualifikation wird bei idealen Bedingungen für ein spannendes Fußballspiel in der Armenien Georgien Prognose sorgen. Georgien muss seinen Platz in der Gruppe B verteidigen, während Armenien gerne den Aufstieg aus Gruppe C schaffen würde.

Armenien tritt mit einem wechselhaften Lauf an, während Georgien trotz jüngster Niederlagen mit etwas mehr Stabilität glänzt. Die Buchmacher favorisieren Georgien, was auf ihre leicht bessere Form und Motivation zurückzuführen ist.

Daher lautet unser Armenien Georgien Wett Tipp heute: “Sieg Georgien” zu einer Quote von 1,98 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Armenien vs Georgien auf “Sieg Georgien”:

Georgien hat in den 6 NL-Spielen dieselbe Form gezeigt (2S, 1U, 3N) wie Armenien, jedoch eine Liga höher gegen namhaftere Gegner.

Der historische Vergleich zeigt, dass beide Teams oft eng beieinanderliegen, die Gäste haben aber im Armenien vs Georgien Tipp mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Armenien muss ohne ihren verletzten Schlüsselspieler Eduard Spertsyan auskommen, was ihre Chancen mindert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Armenien vs Georgien Quoten Analyse:

Wir tendieren dazu, auf einen Sieg Georgiens zu setzen. Die diesmaligen Gäste haben in den letzten Spielen eine stabilere Leistung gezeigt und sind auf dem Papier das stärkere Team. Auch wenn Armenien zu Hause spielt, könnte das Fehlen von Eduard Spertsyan schwer wiegen. Die Buchmacher favorisieren ebenfalls Georgien, was in den Sportwetten Apps bei Armenien Georgien Quoten von 1,98 ersichtlich wird.

Gibt es im ersten Aufeinandertreffen in den Playoffs ein Unentschieden, dann kann man hier Werte von 3,25 finden. Sollten sich überraschenderweise die Hausherren im Hinspiel durchsetzen, dann kann man Armenien vs. Georgien Wettquoten von 3,45 abstauben. Um euch abzusichern, solltet ihr euch in dem Fall aber einen Sportwetten Bonus sichern.

Armenien - Georgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Armenien: 2:1 Lettland (A), 0:1 Färöer (H), 0:2 Nordmazedonien (H), 2:2 Färöer (A), 0:2 Nordmazedonien (A).

Letzte 5 Spiele Georgien: 1:2 Tschechien (A), 1:1 Ukraine (H), 0:1 Albanien (H), 0:1 Ukraine (A), 1:0 Albanien (A).

Letzte Spiele Armenien vs. Georgien: 2:1 (A), 2:2 (H).

Unser Armenien - Georgien Tipp: Sieg Georgien

Die Kombination dieser Faktoren in der Armenien gegen Georgien Prognose machen einen Sieg der Gäste zu einer attraktiven Wahl für dieses Spiel.