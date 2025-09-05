Armenien - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 06.09.2025

SPORT1 Betting 05.09.2025 • 18:00 Uhr Armenien - Portugal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Wie vor zehn Jahren: Schießt CR7 seine Portugiesen zum Sieg?

Unser Armenien - Portugal Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 06.09.2025 lautet: Es ist eines der Spiele der Marke “David gegen Goliath”. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einigen Toren des amtierenden Nations League-Siegers aus.

In dieser Woche starten nun auch die Teilnehmer der Nations League-Playoffs in die Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Unter ihnen ist auch der Gewinner der Nations League 2025, der in unserer Armenien Portugal Prognose als klarer Favorit gilt.

In einer Gruppe mit außerdem Ungarn und Irland wollen Cristiano Ronaldo und Co. schon früh die Weichen auf Platz 1 stellen. Dazu soll in Jerewan der erste Dreier her und diesen trauen wir den Gästen auch ohne weiteres zu. Wir gehen sogar einen Schritt weiter und entscheiden uns für den Armenien Portugal Wett Tipp heute “Portugal Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,80 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Armenien vs Portugal auf “Portugal Über 2,5 Tore”:

Armenien kassierte in den letzten 4 Länderspielen insgesamt 16 Gegentore.

Portugal erzielte in den letzten 3 Partien insgesamt 9 Treffer.

Es trifft der 105. der FIFA-Weltrangliste auf den amtierenden Nations League-Sieger.

Armenien vs Portugal Quoten Analyse:

Wenig überraschend sehen auch die Buchmacher die Gäste in der klaren Favoritenrolle. Die Armenien Portugal Wettquoten für einen Tipp auf CR7 und Co. erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,15. Selbst wenn man also bei einem der Wettanbieter ohne Steuer auf einen Auswärtssieg setzt, gibt es im Erfolgsfall kaum Ertrag.

Demgegenüber stehen Armenien Portugal Quoten von bis zu 22,0 für Wetten auf einen Heimerfolg. Dabei trauen die Bookies den Gastgebern noch nicht einmal ein Tor zu. Für “Beide Teams treffen” gibt es Quoten bis 2,63. Zum Vergleich: Selbst die Quoten für “Über 3,5 Tore” liegen mit Höchstwerten von 2,25 darunter.

Armenien vs Portugal Prognose: Gäste dominieren das Geschehen

Obwohl die Armenier in der Nations League 2024/25 drei von sechs Gruppenspielen verloren und nur zwei gewonnen hatten (1U), erreichten sie in der Endabrechnung den 2. Platz und durften in die Playoffs um den Aufstieg in die Liga B. Dort war man dann allerdings gegen Georgien völlig chancenlos.

Nachdem schon das Hinspiel zu Hause klar mit 0:3 verloren wurde, gab es dann im Rückspiel eine ordentliche Abreibung, als am Ende ein 1:6 auf der Anzeigetafel stand. Die folgenden und gleichzeitig letzten beiden Länderspiele beim Kosovo und in Montenegro waren nicht wirklich besser.

Nach der 2:5-Klatsche bei den Kosovaren konnte man sich immerhin mit einem 2:2 bei den Montenegrinern in die Sommerpause verabschieden. Damit haben die Armenier also drei ihrer letzten vier Partien verloren (1U) und in diesen Begegnungen insgesamt 16 Gegentore und damit im Schnitt vier Gegentreffer pro Spiel kassiert.

Weiter zurückblickend haben die Gastgeber nur eines ihrer letzten neun Länderspiele für sich entscheiden können (2U, 6N). Das letzte Match ohne eigenes Gegentor gab es im Juni 2022, mithin vor über drei Jahren. In unserer Armenien Portugal Prognose erwarten wir mehr als nur einen Gegentreffer für die Hausherren.

Armenien - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Armenien: 2:2 Montenegro (A), 2:5 Kosovo (A), 1:6 Georgien (A), 0:3 Georgien (H), 2:1 Lettland (A)

Letzte 5 Spiele Portugal: 2:2, 2:2 n.V., 5:3 i.E. Spanien (N), 2:1 Deutschland (A), 3:2, 5:2 n.V. Dänemark (H), 0:1 Dänemark (A), 1:1 Kroatien (A)

Letzte 5 Spiele Armenien vs. Portugal: 2:3 (H), 0:1 (A), 0:1 (A), 1:1 (H), 1:3 (A)

Das liegt mitunter daran, dass es mit den Portugiesen gegen niemand geringeren als den amtierenden Nations League-Sieger geht. Dabei standen sie schon im Viertelfinale kurz vor dem Aus. Nach dem 0:1 in Dänemark gelang ihnen im Rückspiel zu Hause erst in der 86. Minute der Treffer zum 3:2, der sie in die Verlängerung brachte, in der sie schließlich mit 5:2 triumphierten.

Im Final Four mit Deutschland, Spanien und Frankreich galt die Selecao dann als Außenseiter, schockte allerdings erst die Deutschen, als sie in der zweiten Halbzeit einen 0:1-Rückstand binnen fünf Minuten in den späteren 2:1-Endstand drehte. Im Finale lag Portugal gegen Spanien dann gleich zweimal zurück, schaffte aber jeweils den Ausgleich und siegte schließlich im Elfmeterschießen.

Sowohl gegen die DFB-Elf als auch gegen die Furia Roja konnte Cristiano Ronaldo treffen und war damit maßgeblich am zweiten Nations League-Triumph seines Landes beteiligt. CR7 ist auch für die beiden bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert worden. Er und seine Teamkollegen erzielten in den letzten drei Länderspielen (inklusive Verlängerung) neun Tore.

Für den kombinierten Armenien Portugal Tipp "Sieg Portugal & Torschütze Ronaldo" gibt es Wettquoten um 1,65. Ein Tipp auf mindestens zwei Treffer von CR7 bringt dagegen schon deutliche lukrative Quoten über 3,00.

So seht ihr Armenien - Portugal im TV oder Stream:

06. September 2025, 18 Uhr, Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Jerewan

Übertragung Stream: DAZN

DAZN zeigt den Großteil der WM-Qualifikationsspiele im Stream - so auch in diesem Fall. Wenn ihr die Begegnung sehen wollt, kommt ihr allerdings nicht um ein kostenpflichtiges Abo herum.

Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen gab es im Juni 2015, mithin vor über zehn Jahren. Im Rahmen der Qualifikation zur EM 2016 gewann die Selecao auswärts mit 3:2. Alle drei Treffer erzielte damals ein gewisser Cristiano Ronaldo. Über zehn Jahre später ist er immer noch für Tore gut und im Rahmen unserer Armenien Portugal Prognose ein heißer Kandidat für mindestens einen portugiesischen Treffer.

Armenien vs Portugal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Armenien: Cancarevic - Mkrtchyan, Piloyan, G. Harutyunyan, Tiknizyan; Dashyan, H. Harutyunyan; Barseghyan, Spertsyan, Sevikyan; Ranos

Ersatzbank Armenien: Avagyan, Beglaryan, Muradyan, Khachumyan, Aghasaryan, Manvelyan, Bichakhchyan, Iwu, Nalbandyan, Serobyan, Shagoyan, Balekian

Startelf Portugal: Costa; Dalot, Dias, A. Silva, Mendes; Palhinha, Vitinha, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Felix

Ersatzbank Portugal: J. Silva, Sa, Cancelo, Inacio, Veiga, J. Neves, R. Neves, Goncalves, Trincao, Conceicao, Neto, Ramos

Insgesamt traten die Länder schon sechsmal aufeinander. Bislang ist die Selecao noch ungeschlagen. Viermal hat sie gewonnen, in den anderen beiden Duellen in den Jahren 1996 und 2007 gab es jeweils ein Remis.

In den bisherigen sechs Aufeinandertreffen haben die Portugiesen neun Tore erzielt, was zugegebenermaßen nicht allzu viel ist. Die letzten Duelle liegen allerdings über zehn und die letzten davor über 18 Jahre zurück. In der aktuellen Situation erwarten wir eine klare Angelegenheit zu Gunsten der Gäste und in unserem Armenien Portugal Tipp daher auch einige Tore des Favoriten.

Unser Armenien - Portugal Tipp: “Portugal Über 2,5 Tore”

Die Armenier haben nur eines ihrer letzten neun Länderspiele gewonnen und sechs der übrigen acht Partien verloren. In den letzten vier Begegnungen kassierten sie insgesamt 16 Gegentore und damit im Schnitt vier Gegentreffer pro Match. Zur gleichen Zeit hatte Portugal nicht nur Deutschland bezwungen, sondern sich mit einem Erfolg über Europameister Spanien auch zum Nations League-Sieger gekrönt.

An einem portugiesischen Erfolg sollte es daher keine Zweifel geben. Nachdem Armenien auch seine letzten drei Heimspiele gegen Nordmazedonien (0:2), die Färöer (0:1) und Georgien (0:3) allesamt ohne Gegentreffer verlor, sollte die Niederlage gegen die Selecao ziemlich klar ausfallen.