Arsenal - Bournemouth Tipp, Prognose, Quoten | 03.05.2025

Unser Arsenal - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 03.05.2025 lautet: Die Meisterschaft ist aus Sicht von Arsenal weg, im CL-Halbfinal-Hinspiel gegen PSG gab es eine Niederlage. In der Liga geht es aber noch darum, Rang 2 abzusichern. Im Wett Tipp heute gelingt das mit einem Sieg.

Am 3. Mai 2025 um 18:30 wird das Emirates Stadium Schauplatz eines packenden Premier-League-Duells sein. FC Arsenal, derzeit auf Platz 2 der Tabelle, empfängt Bournemouth, das sich auf Rang 10 befindet. Mit 67 Punkten hat Arsenal die Champions-League-Plätze fest im Blick und will Platz 2 absichern, während Bournemouth mit 50 Punkten eine solide Saison spielt.

Die Gunners unter Mikel Arteta sind laut Buchmachern die Favoriten in der Arsenal Bournemouth Prognose. Unter der Woche ging das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen PSG jedoch mit 0:1 im eigenen Stadion verloren. Der Schiedsrichter Jarred Gillett wird für faire Bedingungen sorgen.

Unser Arsenal Bournemouth Wett Tipp heute lautet: “Sieg Arsenal” zu einer Quote von 2,04 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Arsenal vs Bournemouth auf “Sieg Arsenal”:

Arsenal vs Bournemouth Quoten Analyse:

Unsere Wette für dieses Spiel ist ein Sieg von Arsenal. Die Gunners haben eine beeindruckende Heimbilanz und sind entschlossen, ihre Position auf Platz 2 zu festigen. Bournemouth hingegen hat in den letzten Spielen Probleme gehabt, konstante Leistungen zu zeigen. In den Sportwetten Apps gibt es trotzdem sehr hohe Arsenal Bournemouth Quoten von 2,05 für den Heimsieg, die wir uns gerne zunutze machen.

Für ein Unentschieden in dieser Partie lassen sich Werte um 3,50 finden. In genau dieser Höhe pendeln sich auch die Arsenal vs. Bournemouth Wettquoten für den Auswärtssieg ein. Sportwetten Bonus gefällig? Hier wirst du auf jeden Fall fündig.