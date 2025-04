Arsenal - Brentford Tipp, Prognose, Quoten | 12.04.2025

Am 12. April 2025 erwartet uns ein spannendes Aufeinandertreffen in der Premier League, wenn Arsenal Brentford im Emirates Stadium empfängt. Arsenal, aktuell auf Platz 2 der Tabelle mit 62 Punkten, trifft auf Brentford, das mit 42 Punkten auf Rang 12 liegt.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Brentford auf “Beide Teams treffen”:

Arsenal vs Brentford Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel ist, dass beide Teams treffen werden. Arsenal hat in den letzten fünf Spielen durchschnittlich 1,80 Tore erzielt, während Brentford in ihren letzten fünf Spielen zwar weniger Tore geschossen hat, aber immer noch die Tendenz hat, zumindest ein Tor zu erzielen. Auch die Gunners kassierten in drei der letzten fünf Partien Gegentore. In den Sportwetten Apps sind die Hausherren mit Arsenal Brentford Quoten von 1,60 aber klar favorisiert.