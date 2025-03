Arsenal - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2025

SPORT1 Betting 14.03.2025 • 23:00 Uhr Arsenal - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Können die Blues den Gunners näherkommen?

Unser Arsenal - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 16.03.2025 lautet: Nach zuletzt dürftigen Leistungen der Gunners im Liga-Betrieb erwarten wir im Derby eine Reaktion. Ohne Gegentor wird der Gastgeber in unserem Wett Tipp heute aber nicht bleiben.

Der Titelkampf in England ist so gut wie entschieden. Zu wenige Punkte holten die Gunners aus den letzten Partien, um Spitzenreiter Liverpool noch einmal gefährlich zu werden. Können sie im Derby gegen die Blues zumindest den zweiten Platz festigen? Auch damit beschäftigt sich unsere Arsenal Chelsea Prognose zum London-Derby am Sonntag.

In den vergangenen Jahren spielten die Kanoniere gerne gegen den Stadtrivalen, der dieses Mal allerdings ziemlich selbstbewusst ins Emirates Stadium kommt.

Dennoch: Für einen Auswärtssieg wird es nicht reichen. Wir entscheiden uns für den Arsenal Chelsea Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,15 bei Betano .

Darum tippen wir bei Arsenal vs Chelsea auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Arsenal ist seit 6 direkten Duellen ungeschlagen (4S, 2U).

Die Gunners kassierten in 4 ihrer letzten 5 Pflichtspiele Gegentore.

Chelsea erzielte an den letzten beiden Spieltagen 5 Tore.

Arsenal vs Chelsea Quoten Analyse:

Der Buchmacher Betano, der in unserem Ranking der Wettanbieter mit schneller Auszahlung ganz oben steht, aber auch die anderen Online-Bookies auf dem Markt favorisieren die Gunners. Die Arsenal Chelsea Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte von 1,82.

Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 4,50 für Wetten auf einen Erfolg der Blues. Selbst für die “Doppelte Chance X2” kann man Quoten bis 2,00 bekommen. Ob mindestens drei oder höchstens zwei Tore im Spiel fallen, dessen sind sich die Bookies nicht sicher. Die Arsenal Chelsea Wettquoten für “Über 2,5 Tore” und “Unter 2,5 Tore” liegen sehr dicht beieinander.

Arsenal vs Chelsea Prognose: Vorteile bei den Gunners

Nach dem Aus in den nationalen Pokal-Wettbewerben und angesichts eines Rückstandes von 15 Punkten auf Liverpool ist die Champions League die einzige verbliebene Chance der Gunners auf einen Titel in dieser Saison. Unter der Woche erreichte Arsenal in diesem Bewerb im Schongang das Viertelfinale.

Nach dem 7:1-Hinspiel-Erfolg bei der PSV Eindhoven begnügte sich eine bessere B-Elf der Londoner im Rückspiel mit einem 2:2. In der Premier League wird man nun aber wieder mit dem besten Anzug auflaufen, um den zweiten Platz zu festigen. Von den letzten drei Liga-Spielen haben die Kanoniere kein einziges gewonnen.

Nach der Heimniederlage gegen West Ham gab es für Arsenal zuletzt zwei Remis auswärts beim Dritten Nottingham und Manchester United. Die Pleite im Stadtderby gegen die Hammers war dabei die erste auf heimischem Rasen in der laufenden Premier-League-Saison. Zwei PL-Heimpartien am Stück verloren die Londoner zuletzt im April 2022.

Das letzte Mal, dass die Gunners zwei London-Derbys in Folge im eigenen Stadion verloren haben, war sogar vor 29 Jahren. Damals gab es die Schlappen ebenfalls gegen West Ham und den kommenden Gegner. In unserem Arsenal Chelsea Tipp gehen wir allerdings nicht davon aus, dass sich die Geschichte wiederholt.

Arsenal - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:2 PSV Eindhoven (H), 1:1 Manchester United (A), 7:1 PSV Eindhoven (A), 0:0 Nottingham Forest (A), 0:1 West Ham (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:0 FC Kopenhagen (H), 1:0 Leicester City (H), 2:1 FC Kopenhagen (A), 4:0 Southampton (H), 1:2 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Chelsea: 1:1 (A), 5:0 (H), 2:2 (A), 3:1 (H), 1:0 (A)

Das liegt mitunter daran, dass die Blues seit sieben Auswärtspartien in nationalen Wettbewerben ohne Sieg sind (2U, 5N). Die letzten vier dieser Auswärtsspiele (dreimal Premier League, einmal FA Cup) haben sie allesamt verloren und dabei immer mindestens zwei Gegentore kassiert.

Die Generalprobe für das bevorstehende Derby ist Chelsea allerdings geglückt. Nach dem 2:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League beim FC Kopenhagen gewannen die Blauen am Donnerstag auch das Rückspiel in den eigenen vier Wänden glanzlos mit 1:0. Damit gehen sie die Reise ins Emirates Stadium mit vier Pflichtspiel-Siegen in Folge an.

Allerdings gab es eben drei dieser Erfolge zu Hause. Außerdem haben es die Blues mit Auswärtsspielen bei höher platzierten Teams generell nicht so. Seit dem Beginn der Saison 2021/22 traten sie 19 Mal bei Klubs an, die an dem jeweiligen Spieltag in der Tabelle vor ihnen standen.

Lediglich drei dieser Gastspiele und zwar bei Fulham, Tottenham und Bournemouth konnten sie gewinnen. Ansonsten gab es nur noch drei Remis und 13 Niederlagen. Auch diese Bilanz spielt bei unseren Überlegungen zu unserer Arsenal Chelsea Prognose, die unter anderem darauf abzielt, dass die Blauen dieses Match nicht gewinnen, eine Rolle.

So seht ihr Arsenal - Chelsea im TV oder Stream:

16. März 2025, 14:30 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Hinspiel in dieser Saison endete 1:1. Ihre Heimpartie gegen die Blues in der vergangenen Spielzeit haben die Gunners mit 5:0 für sich entschieden und auch das Heim-Match in der Saison davor konnten sie gewinnen. Insgesamt sind sie seit sechs Pflichtspiel-Duellen mit den Blues ungeschlagen (4S, 2U).

Arsenal vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ödegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto, Kiwior, Jorginho, Lewis-Skelly, Tierney, White, Martinelli, Sterling, Zinchenko

Startelf Chelsea: Sanchez - James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez, George, Palmer, Sancho; Nkunku

Ersatzbank Chelsea: Jorgensen, Acheampong, Fofana, Amougou, Badiashile, Dewsbury-Hall, Antwi, Lavia, Chalobah

Weiter zurückblickend haben die Kanoniere sechs der letzten neun direkten Aufeinandertreffen in der Premier League gewonnen (2U, 1N). Das sind so viele Siege wie in den 32 Duellen davor, von denen die Gunners 16 verloren hatten (10). Insofern würden wir in unserer Arsenal Chelsea Prognose auch zum nüchternen Tipp auf den Heimsieg tendieren.

Unser Arsenal - Chelsea Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Die Gunners haben in dieser Premier-League-Saison erst ein Heimspiel verloren. Es war zwar das bislang letzte, doch zwei Heimpleiten in Folge gab es zuletzt vor fast drei Jahren. Außerdem haben die Blues die letzten drei Auswärtsspiele in Englands Oberhaus alle verloren und dabei immer mindestens zwei Gegentreffer schlucken müssen. Mindestens einen Punkt sollte Arsenal daher zu Hause behalten. Nichtsdestotrotz kommt Chelsea mit vier Pflichtspiel-Siegen am Stück ins Emirates, die den Gästen sicherlich enormes Selbstbewusstsein gegeben haben. Insofern sollten sie es in diesem London-Derby zumindest auf die Anzeigetafel schaffen. Außerdem wollen sie ihren vierten Platz vor Manchester City verteidigen und im besten Fall zum Stadtrivalen aufschließen, der aktuell noch sechs Punkte mehr hat.