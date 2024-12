Arsenal - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2024

SPORT1 Betting 13.12.2024 • 07:00 Uhr Arsenal - Everton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Gunners mit nächstem klaren Heimsieg?

Unser Arsenal - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 14.12.2024 lautet: Die Londoner ließen in den letzten Heimspielen nichts anbrennen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir den nächsten souveränen Heim-Erfolg.

Was haben Arsenal, Brentford und Brighton gemeinsam? Alle drei Klubs sind in dieser Premier-League-Saison als einzige noch ohne Heimniederlage. Die Gunners bekommen es in unserer Arsenal Everton Prognose am Samstag mit den Gästen von Everton zu tun und wollen ihre Heimbilanz weiter ausbauen.

Die Chancen auf einen Heim-Dreier stehen sehr gut, zumal die Toffees bislang eine enttäuschende Saison spielen und vor allem auswärts eher zahnlos auftreten. Wir entscheiden uns für den Arsenal Everton Wett Tipp heute “Sieg Arsenal (HC 0:1)” mit einer Quote von 1,72 bei Intertops .

Darum tippen wir bei Arsenal vs Everton auf “Sieg Arsenal (HC 0:1)”:

Arsenal hat 5 der letzten 6 Pflichtspiele gewonnen und zwar alle mit mindestens 2 Toren Unterschied.

Zu Hause gewannen die Gunners 8 ihrer letzten 9 Partien, die letzten 3 zu Null.

Everton ist mit einer 1-2-4-Bilanz und 5:13 das drittschwächste Auswärtsteam.

Arsenal vs Everton Quoten Analyse:

Die Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich haben eine klare Vorstellung davon, wer als Sieger vom Feld gehen wird. Bei Arsenal Everton Quoten von höchstens 1,24 für einen Tipp auf einen Heimsieg lassen die Bookies keine Zweifel daran aufkommen, wen sie in dieser Begegnung in der Favoritenrolle sehen.

Zum Vergleich: Die Arsenal Everton Wettquoten für Wetten auf einen Auswärtssieg liegen durchgehend im zweistelligen Bereich und erreichen Werte bis 13,0. Noch nicht einmal ein Tor trauen die Wettanbieter den Gästen zu. Das wird daran deutlich, dass sie für die Wette “Beide Teams treffen” Quoten von bis zu 2,37 auf den Markt werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Everton Prognose: Gunners dominieren das Geschehen

Unter der Woche feierte Arsenal den nächsten souveränen Heimsieg. Am sechsten Spieltag der Champions League schlugen die Gunners vor heimischem Publikum die AS Monaco klar mit 3:0. Für die Londoner war dies der dritte Heimsieg in einem Pflichtspiel in Serie. Bei keinem dieser drei Heim-Erfolge kassierten sie ein Gegentor.

Weiter zurückblickend haben die Kanoniere acht ihrer letzten neun Heimspiele in allen Wettbewerben für sich entscheiden können (1U). In acht dieser letzten neun Heimpartien trafen sie mindestens doppelt und in fünf und damit in über der Hälfte der letzten neun Heim-Begegnungen erzielten sie mindestens drei eigene Treffer.

Nimmt man die Auswärtspartien dazu, dann kommt die Mannschaft von Mikel Arteta auf aktuell sieben ungeschlagene Pflichtspiele in Folge (5S, 2U). Wie stark aber die Gunners zu Hause sind, wird daran deutlich, dass sie im Kalenderjahr 2024 insgesamt 81 Prozent ihrer Heimspiele in der Premier League gewannen (13 von 16; 2U, 1N).

Insofern haben wir auch in unserem Arsenal Everton Tipp keine Zweifel daran, dass die Londoner am Samstag den nächsten Heimsieg folgen lassen. Zuletzt hatten sie vor 17 Jahren eine bessere Quote, als sie daheim 16 von 19 und damit 84 Prozent ihrer Premier-League-Heimpartien gewannen.

Arsenal - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:0 Monaco (H), 1:1 Fulham (A), 2:0 Manchester United (H), 5:2 West Ham (A), 5:1 Sporting Lissabon (A)

Letzte 5 Spiele Everton: 4:0 Wolverhampton (H), 0:4 Manchester United (A), 0:0 Brentford (H), 0:0 West Ham (A), 0:1 Southampton (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Everton: 2:1 (H), 1:0 (A), 4:0 (H), 0:1 (A), 5:1 (H)

Die Toffees waren in dieser Saison bislang ein recht gern gesehener Gast. Von ihren bisherigen sieben Auswärtspartien haben sie nur die eine bei Aufsteiger Ipswich Town gewonnen. Mit lediglich zwei weiteren Remis und vier Pleiten stehen sie in der Auswärtstabelle auf dem drittletzten Platz.

In den letzten drei Auswärtsspielen gelang Everton noch nicht einmal ein Tor. Überhaupt blieben sie in insgesamt vier Liga-Spielen seit Anfang November ohne eigenen Treffer. Das änderte sich erst am vergangenen Wochenende, als sie ihr Heimspiel gegen Wolverhampton mit 4:0 gewinnen und damit eine Serie von fünf sieglosen Spielen beenden konnten.

Der erwähnte Sieg bei Aufsteiger Ipswich war saisonübergreifend der einzige Dreier der Toffees in deren letzten 19 Pflichtspielen auf des Gegners Platz (7U, 11N). Die letzten drei Auswärts-Dreier in der Premier League davor gab es gegen Mannschaften, die den jeweiligen Spieltag auf den Plätzen 15, 17 und 19 begannen.

Von den letzten 39 Auswärtsspielen gegen ein Team, das zu Beginn des Spieltags unter den ersten Drei stand, gewannen die Gäste nur ein einziges (11U, 27N). Auch das ist mit ein Grund, warum wir den Toffees in der Arsenal gegen Everton Prognose keine Chancen einräumen. Doch es folgen noch weitere Gründe.

So seht ihr Arsenal - Everton im TV oder Stream:

14. Dezember 2024, 16 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die für viele Experten beste Liga der Welt ist bei Sky beheimatet und daher wird sie auch von diesem Sender im TV und Stream übertragen. Alternativ bekommt ihr das Duell des Dritten gegen den 15. der Tabelle auch bei WOW im Stream zu sehen.

Fun Fact: Obwohl beide Klubs Dauergäste in der Premier League sind, war es zuletzt vor 13 Jahren der Fall, dass sie zur gewohnten PL-Zeit an einem Samstag um 16 Uhr aufeinandertrafen. Die Gunners gewannen damals mit 1:0. In unserer Arsenal vs Everton Prognose für das kommende Duell erwarten wir einen deutlicheren Heimsieg.

Arsenal vs Everton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Kiwior, Timber; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto, Jorginho, Heaven, Nwaneri, Lewis-Skelly, Martinelli, Gabriel Jesus, Tierney, Sterling

Startelf Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye; Ndiaye, Doucoure, McNeil; Calvert-Lewin

Ersatzbank Everton: Virginia, Armstrong, Broja, Beto, Harrison, Lindstrom, Coleman, Patterson, O’Brien

Die letzten drei direkten Aufeinandertreffen entschieden die Londoner allesamt für sich, nachdem sie zuvor vier von fünf Begegnungen in der Premier League verloren hatten (1S). Bei den Kanonieren haben die Toffees nur eines der letzten 28 Gastspiele für sich entscheiden können (4U, 23N).

Da sich die Gäste zuletzt vor allem auswärts harmlos präsentierten und noch nicht einmal ein Tor erzielen konnten, ist auch der Arsenal Everton Tipp “Sieg Arsenal zu Null” eine gute Alternative. Bei NEO.bet Deutschland gibt es hierfür mit einer 1,84 eine der Höchstquoten.

Unser Arsenal - Everton Tipp: “Sieg Arsenal (HC 0:1)”

Von allen bisherigen 206 Duellen in der Premier League konnten die Gunners 102 gewinnen. Kein anderes Team gewann in der höchsten englischen Spielklasse gegen eine andere Mannschaft öfter. Außerdem sind die insgesamt 344 Tore, die Arsenal gegen Everton im Liga-Betrieb erzielt hat, der Höchstwert eines Teams gegen ein anderes. Nach den letzten souveränen Auftritten der Londoner, vor allem auf heimischem Rasen und den dürftigen Leistungen der Gäste in der Fremde, gehen wir vom nächsten souveränen Heimsieg der Kanoniere aus.