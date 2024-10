Arsenal - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2024

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 08:00 Uhr Arsenal - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Verteidigt Liverpool die Tabellenführung?

Unser Arsenal - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.10.2024 lautet: Der grandiose Saisonstart der Reds gibt den Gästen in unserem Wett Tipp heute den notwendigen Rückenwind für drei Punkte im Emirates Stadium.

Die Rote Karte von William Saliba gegen Bournemouth (0:2) hatte großen Anteil an der ersten Liga-Niederlage der Saison. Der Innenverteidiger spielte bis dato jede Sekunde in der Liga, wird nun aber ausgerechnet gegen den Tabellenführer fehlen. Natürlich hat dieser Ausfall direkten Einfluss auf unsere Arsenal Liverpool Prognose. Unter der Woche gelang aber ein 1:0-Sieg gegen Shakhtar Donetsk in der Champions League.

Zu Hause gewannen die Gunners ihre letzten beiden Liga-Duelle mit den Reds. Von dieser Serie müssen sich die Gastgeber nun aber verabschieden. Wir spielen unseren Arsenal Liverpool Wett Tipp heute zu einer Quote von 2,06 bei NEO.bet auf „Sieg Liverpool (DNB)“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Liverpool auf „Sieg Liverpool (DNB)“:

Liverpool hat die beste Abwehr (3 Gegentore) und die wenigsten erwartbaren Gegentore angehäuft (6,2 xGA).

Arsenal geriet in 3 der letzten 4 Premier-League-Partien mit 0:1 in Rückstand.

Arsenal erlaubte bislang 116 Schüsse (14.).

Arsenal vs Liverpool Quoten Analyse:

In diesem Kalenderjahr gewannen die Gunners elf von 13 möglichen Liga-Heimspielen. Beeindruckt von dieser Heimstärke geben die besten Wettanbieter den Gastgebern in ihren Arsenal Liverpool Quoten einen leichten Vorteil an die Hand.

Während die Arsenal Liverpool Wettquoten für einen Heimsieg bei circa 2,42 stehen bleiben, erhaltet ihr für einen Auswärtssieg des Tabellenführers Siegquoten im Bereich von 2,94. Die aktuelle Form der Reds rechtfertigt definitiv eine Wette ohne Einzahlung auf den nächsten Dreier.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Liverpool Prognose: Der Laden ist geschlossen

Arne Slot hat seiner Verteidigung in nur wenigen Wochen ein Konzept zur Verfügung gestellt, von dem die Reds bis jetzt immens profitiert haben. Liverpool erlaubte an acht Spieltagen nur drei Gegentore (1.) und beendete die meisten Partien ohne Gegentreffer (5).

In den vergangenen Spielzeiten angelte sich meist Arsenal die Lorbeeren für die beste Hintermannschaft im englischen Fußball. Diese Qualität ging den Gunners zuletzt abhanden. Mikel Arteta ärgerte sich nicht nur über die Roten Karten (3), sondern ebenso über acht Gegentore.

Damit hatten die Gunners sogar noch Glück. 9,19 erwartbare Gegentore reichen nur für die sechstbeste erwartbare Defensive - am Ende der Vorsaison galten die Hausherren noch als mit Abstand beste erwartbare Defensive (28,4 xGA).

Dementsprechend ungelegen kommt die Rotsperre von William Saliba im Arsenal Liverpool Tipp. Der Innenverteidiger absolvierte bis zu seiner Roten Karte am vergangenen Spieltag (0:2 vs. Bournemouth) jede Spielminute in der Premier League. Sein Ausfall ist ein großer Rückschlag für die Arteta-Elf.

Arsenal - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:0 Shakhtar Donetsk (H), 0:2 Bournemouth (A), 3:1 Southampton (H), 2:0 PSG (H), 4:2 Leicester (H).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:0 RB Leipzig (A), 2:1 Chelsea (H), 1:0 Crystal Palace (A), 2:0 Bologna (H), 2:1 Wolverhampton (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Liverpool: 1:2 (A), 3:1 (H), 0:2 (H), 1:1 (A), 2:2 (A).

Neben dem Innenverteidiger muss der Trainerstab von Arsenal auf weitere Leistungsträger verzichten. Kapitän Martin Ödegaard hat weiterhin an seinem verletzten Knöchel zu knabbern. Bukayo Saka steht vermutlich rechtzeitig zur Verfügung, kommt aber erst von einer Verletzung zurück und wird noch nicht bei hundert Prozent sein.

Die Gedanken der Reds drehen sich kaum um angeschlagene Spielern und mögliche Alternativ-Optionen. Bis auf Harvey Elliott und Torhüter Alisson steht in der Arsenal vs. Liverpool Prognose der gesamte Kader zur Verfügung. Unter der Woche sammelte man beim 1:0-Auswärtssieg bei RB Leipzig zusätzliches Selbstvertrauen.

Das sind fantastische Voraussetzungen für Arne Slot und seine Mannschaft, um eine Negativserie von zwei verlorenen Liga-Auswärtsspielen in Serie gegen den Vizemeister zu beenden. Wettbewerbsunabhängig sehen die Zahlen ohnehin wesentlich besser aus. Der Tabellenführer gewann vier der letzten sechs Gastauftritte im Emirates Stadium.

Zudem überzeugten die Slot-Schützlinge in dieser Saison auch fernab der Anfield Road und gewannen vier Auswärtsspiele in Serie (8:1 Tore). Das passt zur saisonübergreifenden Entwicklung. Liverpool verhinderte in 17 der 19 vorangegangenen PL-Auswärtsspiele eine Niederlage (11S, 6U).

So seht ihr Arsenal - Liverpool im TV oder Stream:

26. Oktober 2024, 17.30 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die beste Abwehr der Liga sollte gegen die angeschlagenen Gunners in der Lage sein, den Arsenal Liverpool Tipp „Arsenal Unter 1,5 Tore“ möglich zu machen.

Da Liverpool in keinem der zwölf bisherigen Pflichtspiele „Über 1,5 Gegentore“ zugelassen hat, wäre „Arsenal Unter 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,62 und diesem Bwin Gutschein ein guter Weg für eine Wette.

Arsenal vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - White, Kiwior, Magalhaes, Calafiori - Partey, Rice - Sterling, Merino, Trossard - Havertz

Ersatzbank Arsenal: Setford - Zinchenko, Jorginho, Lewis-Skelly, Nwaneri, Martinelli, Saka, Kabia, Gabriel Jesus

Startelf Liverpool: Kelleher - Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson - Jones, Gravenberch - Mohamed Salah, Szoboszlai, Gakpo - Diogo Jota

Ersatzbank Liverpool: Jaros - Joe Gomez, Quansah, Tsimikas, Endo, Morton, Mac Allister, Luis Diaz, Darwin Nunez

Im Gegenzug müssen die Hausherren in der Arsenal Liverpool Prognose aufpassen, den Gästen nicht zu viele Torchancen zu gewähren. An acht Spieltagen nahm Arsenal 116 gegnerische Abschlüsse hin (14.) und erlaubte 9,19 xGA (6.).

Die Reds wiederum erspielten sich die meisten Großchancen (31) und verwandelten diese besser (41,9 Prozent) als 16 weitere Mannschaften im englischen Oberhaus (4.).

Unser Arsenal - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool (DNB)

Der gelungene Saisonstart und die stabilen Abläufe im Team von Arne Slot geben Liverpool einen kleinen Vorteil gegenüber den Gunners. Arsenal hat mit verschiedenen Gegebenheiten zu kämpfen, sei es Verletzungen von Top-Spielern, häufige Rote Karten oder negative Spielverläufe.