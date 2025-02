Arsenal - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 2.2.2025

SPORT1 Betting 01.02.2025 • 08:00 Uhr Arsenal - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Haben die Skyblues ihre Krise beendet?

Unser Arsenal - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.02.2025 lautet: Im Spitzenspiel wollen die Gunners den Meister zumindest auf Distanz halten. Das sollte im Wett Tipp heute mit mindestens einem Remis auch gelingen.

In der Premier League geht es im Kampf um die Champions-League-Plätze recht eng zu. Meister Manchester City belegt aktuell mit 41 Punkten den vierten Platz, doch das Polster auf Rang 8 und Aston Villa beträgt nur vier Zähler.

Nach sechs Pleiten an den ersten 23 Spieltagen dürfen sich die Männer von Coach Pep Guardiola nicht mehr viele Ausrutscher leisten, doch schon in unserer Arsenal Manchester City Prognose wartet am Sonntag eine schwierige Aufgabe auf die Skyblues.

Wir entscheiden uns für den Arsenal Manchester City Wett Tipp heute "Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Arsenal vs Manchester City auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Man City hat in den letzten 14 PL-Partien 6 Niederlagen kassiert

Arsenal ist seit 14 Heimspielen in der Premier League ungeschlagen

Die Skyblues warten seit 4 Duellen gegen die Gunners auf einen Sieg

Arsenal vs Manchester City Quoten Analyse:

In der PL-Tabelle haben die Gunners noch zwei Plätze und sechs Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zusammen mit dem Heimvorteil reicht das beim Blick auf die Arsenal vs Manchester City Quoten für eine Favoritenstellung

Für einen Sieg des Heimteams bekommt ihr Quoten im Schnitt von knapp 1,97. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Gäste Arsenal gegen Manchester City Wettquoten um 3,85 auf euch.

Arsenal vs Manchester City Prognose: Die Gunners setzen auf die Heimstärke

Was ist in dieser Saison für Arsenal drin? Aus dem FA Cup sind die Gunners trotz Überzahl nach Elfmeterschießen gegen Manchester United schon in der dritten Runde ausgeschieden. Im Liga-Pokal müssen die Londoner nächste Woche im Rückspiel zum Einzug ins Finale eine 0:2-Heimpleite gegen Newcastle wettmachen. In der Premier League können die Männer von Trainer Mikel Arteta die Schwäche von Manchester City bisher auch nicht für den großen Coup ausnutzen, denn wieder steht der AFC nur auf Rang 2 und hat sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool, der noch dazu ein Spiel in der Hinterhand hat.

Die Flinte müssen die Londoner aber noch nicht ins Korn werfen. Verlass ist bisher auf die Heimstärke. Seit 14 PL-Partien im heimischen Emirates sind die Gunners ohne Niederlage (10S, 4U). Zudem sind 0,9 Gegentore pro Spiel der Bestwert. 44 Tore reichen im Ligavergleich allerdings lediglich für Rang fünf. Nach den Verletzungen von Gabriel Jesus und Bukayo Saka wird zudem immer klarer, dass Arsenal im Vergleich zur Konkurrenz die hochkarätigen Alternativen von der Bank fehlen.

Von Ende Oktober bis Ende Dezember musste Manchester City mit nur einem Sieg in 13 Pflichtspielen bei neun Niederlagen und drei Remis eine wahre Horror-Serie durchmachen. Nach den Feiertagen konnten die Skyblues mit drei Siegen aus vier PL-Partien (1U) diese Misere endlich beenden, doch wirklich geheilt ist der englische Serienmeister der vergangenen Jahre noch nicht. Das Fehlen von Rodri kann nicht kompensiert werden. Zudem fehlen der Mannschaft immer noch die Selbstverständlichkeit und die Automatismen wie früher, auch gegen den Ball.

Dabei wackelt die Defensive, die immer in wechselnder Besetzung spielen muss. Das zeigte sich beispielsweise in der Vorwoche in der Champions League, als die Männer von Coach Pep Guardiola zu Gast bei PSG eine 2:0-Führung nicht halten konnten und am Ende sogar mit einer 2:4-Pleite vom Feld gingen, diese Woche gelang zumindest ein 3:1 gegen Club Brügge, der für die CL-Playoffs reichte. So haben die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt mit den zwei Innenverteidigern Abdukodir Khusanov (Lens) und Vitor Reis (Palmeiras) sowie Stürmer Omar Marmoush (Frankfurt) nachgelegt. Zuletzt war die Offensive mit Erling Haaland und Phil Foden immerhin wieder recht treffsicher gewesen.

Arsenal - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:1 Girona (A), 1:0 Wolverhampton (A), 3:0 Dinamo Zagreb (H), 2:2 Aston Villa (H), 2:1 Tottenham (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 FC Brügge (H), 3:1 Chelsea (H), 2:4 Paris St. Germain (A), 6:0 Ipswich Town (A), 2:2 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Manchester City: 2:2 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 4:1 n.E. (H), 1:4 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 212 Duelle zwischen den beiden Traditionsvereinen. Arsenal hat in der Bilanz mit 99 Siegen zu 65 Niederlagen die Nase vorne (47U). In London gab es bei dieser Paarung 58 Erfolge für das Heimteam, 22 Remis und 23 Siege für die Gäste aus Manchester.

Für unsere Arsenal Manchester City Prognose interessieren uns aber vor allem die jüngsten Ergebnisse. Seit vier Duellen warten die Skyblues auf einen Sieg gegen die Gunners (2U, 2N). Davor hatten die Citizens aber 15 von 16 Spielen gegen den Verein aus London für sich entschieden (1N).

Das Hinspiel am 5. Spieltag endete im Etihad mit einem 2:2. Die Gäste aus der Hauptstadt hatten den Treffer zum Endstand erst in der achten Minute der Nachspielzeit hinnehmen müssen. Auch dieses Mal gehen wir wieder von einigen Toren aus.

Für den Arsenal Manchester City Tipp "Über 2,5 Tore" bekommt ihr eine Quote von 1,78.

Arsenal vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - J. Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly - Nwaneri, Thomas, Rice - Gabriel Martinelli, Havertz, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto (Tor), Porter (Tor), Kiwior, Zinchenko, Jorginho, Butler-Oyedeji, Sterling, Calafiori, Tierney

Startelf Manchester City: Ederson - Matheus Nunes, Khusanov, Akanji, Gvardiol - Bernardo Silva, Kovacic, Gündogan - Foden, Haaland, Marmoush

Ersatzbank Manchester City: Ortega Moreno (Tor), Lewis, Vitor Reis, Grealish, McAtee, O’Reilly, Savinho, Stones, De Bruyne

Bei den Gästen wird immer noch Rodri schmerzlich vermisst. Zudem fehlen auch Spieler wie Ruben Dias, Doku und Ake.

Die Hausherren müssen bei der Arsenal gegen Manchester City Prognose ohne Profis wie White, Tomiyasu, Lewis-Skelly, Saka und Gabriel Jesus auskommen.

Unser Arsenal - Manchester City Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Zuletzt hat die Formkurve bei City wieder deutlich nach oben gezeigt. Zudem sorgen die Neuzugänge für frischen Wind im Kader, doch von den jüngsten Siegen gegen Leicester, West Ham oder Ipswich darf man sich nicht blenden lassen.

Die Skyblues sind noch ein gutes Stück von ihrer Bestform entfernt. Am Sonntag wartet mit dem Gastspiel bei den heimstarken Gunners eine extrem schwierige Aufgabe. Mehr als einen Punkt können wir den Citizens hier nicht zutrauen.