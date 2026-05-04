Arsenal vs Atletico Madrid: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 05.05.2026

SPORT1 Betting 04.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Arsenal vs Atletico Madrid Prognosen unseres Wettexperten für das Champions League-Duell am 05.05.2026. Entdecken Sie die besten Wett Tipps und Quoten.

Nach dem Hinspiel in der Vorwoche (1:1) bleibt Arsenal in der Königsklasse ohne Niederlage gegen Atletico Madrid. Die Gunners sind nun sogar seit acht Vergleichen mit spanischen Teams ungeschlagen (7S, 1U). Geht diese Serie im Rückspiel weiter? Immerhin haben die Colchoneros sechs der letzten sieben Gastspiele in England verloren (1S).

Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales zwischen Arsenal und Atletico Madrid erwarten wir eine hart umkämpfte Partie, die erneut unentschieden enden könnte. Das entscheidende Duell findet am 05.05.2026 statt. Wir sehen die Gastgeber nicht so klar vorne wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 3,90 bei Betano den Unentschieden Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Arsenal geht als einziges ungeschlagenes Team in dieser Champions-League-Saison in die Partie, mit einer beeindruckenden Bilanz von zehn Siegen und drei Unentschieden. Diese Stärke steht im krassen Gegensatz zu Atletico Madrids schwacher Auswärtsbilanz in England.

Die Spanier haben in dieser Saison bereits drei Spiele auf englischem Boden verloren, mit einem deprimierenden Torverhältnis von 4:10. Insgesamt konnten die Colchoneros nur fünf ihrer 23 Spiele in England gewinnen.

Trotzdem ist die Ausgangslage nach dem 1:1 im Hinspiel völlig offen. Die Buchmacher sehen Arsenal mit Quoten um 1,65 als Favoriten, was exakt der Quote aus der Gruppenphase entspricht, als die Gunners Atletico zu Hause mit 4:0 besiegten.

Ein solches Ergebnis scheint diesmal jedoch unwahrscheinlich. Atletico bewies im Hinspiel mit einem Expected-Goals-Wert (xG) von 2,21, dass sie Arsenals starke Defensive überwinden können.

Zudem könnte die enorme Belastung für Arsenal, das sich mitten im heimischen Titelkampf befindet und bereits das 58. Pflichtspiel der Saison bestreitet, ein entscheidender Faktor werden.

Arsenal vs Atletico Madrid: Wett Tipps für Tipper

Bist du bereit für ein paar heiße Wett Tipps zu diesem Kracher? Hier sind unsere Prognosen für das Duell im Emirates Stadium:

Unentschieden ( Quote 3,90 bei Betano ): Das Hinspiel endete 1:1, und auch im Rückspiel ist ein enges, taktisch geprägtes Duell zu erwarten. Beide Trainer sind Meister darin, ihre Teams perfekt auf den Gegner einzustellen. Ein erneutes Unentschieden, das vielleicht erst in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden wird, ist sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 3,90.

Das Hinspiel endete 1:1, und auch im Rückspiel ist ein enges, taktisch geprägtes Duell zu erwarten. Beide Trainer sind Meister darin, ihre Teams perfekt auf den Gegner einzustellen. Ein erneutes Unentschieden, das vielleicht erst in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden wird, ist sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 3,90. Beide Teams treffen ( Quote 1,88 bei Betano ): Atletico hat in 12 seiner letzten 14 Champions-League-Spiele getroffen und auch im Hinspiel gezeigt, dass sie gefährlich sind. Arsenal muss zu Hause agieren und wird ebenfalls auf ein Tor drängen. Daher ist die Wette „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,88 eine attraktive Option.

Atletico hat in 12 seiner letzten 14 Champions-League-Spiele getroffen und auch im Hinspiel gezeigt, dass sie gefährlich sind. Arsenal muss zu Hause agieren und wird ebenfalls auf ein Tor drängen. Daher ist die Wette „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,88 eine attraktive Option. Atletico Madrid Asian Handicap +1 (Quote 1,69 bei bet365): Dieser Tipp sichert dich ab. Du gewinnst, wenn Atletico gewinnt oder unentschieden spielt. Sollten sie mit nur einem Tor Unterschied verlieren, bekommst du deinen Einsatz zurück. Angesichts der jüngsten Form beider Teams und der defensiven Stabilität von Simeones Mannschaft ist dies eine überlegenswerte Wette mit einer Quote von 1,69.

Es verspricht ein hochspannendes Halbfinal-Rückspiel zu werden, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden. Für die besten Anbieter, um deine Wetten zu platzieren, schau auf unserer Seite mit den empfohlenen Buchmachern vorbei. Egal, wie du dich entscheidest, wir wünschen dir ein packendes Spiel und viel Erfolg!