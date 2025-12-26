Arsenal vs Brighton Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Premier League am 27.12.2025

SPORT1 Betting 26.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Arsenal vs Brighton Prognosen von unseren Wett-Experten für dieses Premier-League-Duell am 27.12.2025.

Ein klarer Heimsieg der Gunners ohne Gegentor. Das ist das Ergebnis unserer Arsenal vs Brighton Prognose. Der Tabellenführer der Premier League empfängt Brighton am Samstag, den 27. Dezember 2025, und will seine beeindruckende Defensivbilanz im Emirates Stadium weiter ausbauen. Die aktuellen Arsenal vs Brighton Quoten spiegeln diese Erwartung wider.

Für unseren Wett Tipp favorisieren wir somit wie schon erwähnt einen Sieg der Gastgeber, bei dem sie gleichzeitig eine weiße Weste behalten. Bei Merkur Bets erhalten wir für die Wette „Arsenal gewinnt zu null" eine Quote von 2,23.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Mannschaft von Mikel Arteta will den Heimvorteil nutzen, um ihre Spitzenposition in der Premier League zu verteidigen. Die Quoten deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges für Arsenal bei über 70 Prozent liegt. Diese Einschätzung basiert auf der beeindruckenden Heimstärke der Gunners, die sieben ihrer acht Ligaspiele im Emirates für sich entscheiden konnten. Nur beim 1:1-Unentschieden gegen Manchester City ließen sie Punkte liegen.

Besonders bemerkenswert ist die Abwehrleistung: In fünf dieser acht Heimspiele blieb Arsenal ohne Gegentor und kassierte im Durchschnitt nur 0,38 Gegentore pro Spiel. Im Gegensatz dazu hat Brighton auswärts zu kämpfen.

Die „Seagulls“ gewannen nur zwei ihrer acht Auswärtsspiele in dieser Saison und verloren vier davon. Dabei erzielten sie im Schnitt lediglich 1,13 Tore pro Spiel. Die mangelnde Torgefahr zeigte sich zuletzt bei der 0:2-Niederlage gegen Liverpool und dem torlosen Remis gegen Sunderland.

Die Prognosen werden zusätzlich durch Arsenals Defensivstärke untermauert; mit einem Wert von nur 9,8 für erwartete Gegentore (xGA) stellen sie die beste Abwehr der Liga. Die Arsenal vs Brighton Quoten für das asiatische Handicap liegen bei -1,0, -1,5, was bedeutet, dass ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung für eine volle Auszahlung nötig wäre.

Arsenal vs Brighton: Wett Tipps für Sportwetten-Fans

Du suchst nach den passenden Wett Tipps für dieses Duell? Hier sind unsere Empfehlungen, die auf der Analyse basieren und dir bei deinen Überlegungen helfen können:

Sieg Arsenal ( Quote 1,42 ) : Angesichts der enormen Heimstärke und der aktuellen Form ist ein Sieg für die Gunners die naheliegendste Wahl. Arsenal will seine Position an der Tabellenspitze festigen und hat die Qualität, dieses Spiel dominant zu gestalten.

Arsenal gewinnt zu null ( Quote 2,23 ) : Dies ist unser Top-Tipp. Die Abwehr von Mikel Artetas Team ist die stärkste der Liga. Fünf von acht Heimspielen beendete Arsenal ohne Gegentor, während Brighton zuletzt auswärts gegen Liverpool torlos blieb. Torhüter David Raya hat mit neun weißen Westen die meisten in der Premier League. Unsere Arsenal vs Brighton Prognosen stützen diesen Tipp nachdrücklich.

Beide Teams treffen - Nein (Quote 1,84): In den letzten vier Auswärtsspielen von Brighton in der Premier League wäre dieser Tipp erfolgreich gewesen. Auch in fünf von Arsenals Heimspielen fiel kein Tor auf beiden Seiten. Die defensive Stabilität der Londoner spricht klar für diese Wette.

Jetzt bist du bestens vorbereitet für dieses Premier-League-Highlight. Wir wünschen dir viel Spaß beim Spiel zwischen Arsenal und Brighton!