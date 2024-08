Arsenal - Wolverhampton Tipp, Prognose, Quoten 17.08.2024

SPORT1 Betting 16.08.2024 • 08:00 Uhr Arsenal - Wolverhampton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Klassischer Zu-Null-Sieg der Gunners?

Unser Arsenal - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 17.08.2024 lautet: Mikel Arteta startet in seine fünfte volle Saison mit den Gunners und muss sich um die Favoritenrolle im Wett Tipp heute überhaupt keine Sorgen machen.

Die letzten sechs Liga-Spiele hat Arsenal allesamt gegen Wolverhampton gewonnen. Mikel Arteta sah, obwohl viele Spieler abwesend waren, eine fantastische Vorbereitung und darf zuversichtlich in die neue Spielzeit starten. Diese beginnt in der Arsenal Wolverhampton Prognose mit einem Heimspiel gegen die Wolves, denen im Sommer ein wichtiger Spieler abgekauft wurde.

Pedro Neto wechselte für circa 60 Millionen Euro von Wolverhampton zum FC Chelsea. Zusätzlich wurde Kapitän Max Kilman für fast 48 Millionen Euro zu West Ham United transferiert. Ohne die beiden Stützen müssen sich die Gäste neu sortieren. Eine Überraschung schließen wir daher aus und spielen den Wett Tipp heute bei Bet365 mit einer Quote von 1,80 auf „Arsenal gewinnt ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Wolverhampton auf „Arsenal gewinnt ohne Gegentor“:

Arsenal hielt in der letzten Saison häufiger als jedes andere Premier-League-Team die Null (18).

Arsenal gewann im Kalenderjahr 2024 16 von 18 Liga-Spielen.

Arsenal gewann die letzten 6 Premier-League-Duelle gegen Wolverhampton.

Arsenal vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Über den mutmaßlichen Sieger in dieser Begegnung haben die Wettanbieter nicht lange nachgedacht. Arsenal gilt als heißer Titelanwärter und wird mit maximalen Arsenal Wolverhampton Quoten von 1,22 ausgestattet.

Wolverhampton will den Abstiegskampf in dieser Saison möglichst früh abhaken. Drei Punkte gegen die Gunners würden ziemlich sicher als Bonuspunkte gewertet werden, sind bei zweistelligen Siegquoten aber ohnehin sehr unwahrscheinlich. Eine Sportwette mit Startguthaben ist daher besser in einer Handicap-Wette aufgehoben.

Arsenal vs Wolverhampton Prognose: Ist der Titel in diesem Jahr fällig?

Der Abstand zwischen Arsenal (89 Punkte) und Manchester City (91 Punkte) war am Ende der vergangenen Spielzeit nur noch minimal. Mit Abstand hatten die Gunners die wenigsten erwartbaren Gegentore zugelassen (28,4 xGA) und 18 Begegnungen ohne Gegentor abgeschlossen.

Grundsätzlich war Mikel Arteta mit seiner Mannschaft zufrieden und verstärkte diese über den Sommer nur noch punktuell. Riccardo Calafiori erhöht fortan den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung und Torhüter David Raya wurde nun fix von Brentford verpflichtet.

Während der Vorbereitung hielt sich der Vizemeister selten mit kleineren Gegnern auf, sondern griff direkt ins große Regal. Gegen Bournemouth, Manchester United, Liverpool, Leverkusen und Lyon wurden vier von fünf Partien gewonnen. Vor allem das Aufeinandertreffen mit dem deutschen Meister glich einer Machtdemonstration (4:1).

Die Gunners erwarten zum Liga-Auftakt die Wolverhampton Wanderers. Zuletzt waren das sichere drei Punkte - Arsenal gewann die sechs vorangegangenen Liga-Duelle allesamt und ließ in drei von zuletzt vier Vergleichen kein Gegentor zu.

Arsenal - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:0 Lyon (H), 4:1 Leverkusen (H), 1:2 Liverpool (A), 2:1 Manchester United (H), 5:4 n.E. Bournemouth (H).

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 0:1 Vallecano (H), 3:0 RB Leipzig (H), 1:3 Crystal Palace (A), 3:1 West Ham (A), 0:2 Liverpool (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Wolverhampton: 2:0 (A), 2:1 (H), 5:0 (H), 2:0 (A), 2:1 (H).

Wolverhampton tat sich in den vergangenen Jahren recht schwer, zu Beginn einer Saison in Tritt zu kommen. Zuletzt verloren die Wolves in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten den Liga-Auftakt.

Eine Fortsetzung dieser Negativserie im Arsenal Wolverhampton Tipp wäre ein Novum für die Wolves, im Vergleich mit den klar favorisierten Gunners aber vertretbar. Arsenal gewann im Kalenderjahr 2024 16 von 18 Liga-Spielen, erzielte die meisten Tore (54) und erlaubte die wenigsten Gegentore (0,5 pro Spiel).

Zu Gast im Emirates Stadium ist für die Mannschaft von Gary O‘Neil schon lange nicht mehr viel zu holen gewesen. Wolverhampton gewann nur eines der letzten 13 Auswärtsspiele gegen den amtierenden Vizemeister.

Knüpft die Arteta-Elf an ihre famosen Leistungen aus der Vorbereitung an, drängt sich in der Arsenal Wolverhampton Prognose eine Wette auf „Arsenal Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Bwin auf. Durchschnittlich jubelten die Gunners in diesem Kalenderjahr über drei Treffer pro Begegnung.

Unser Arsenal - Wolverhampton Tipp: Arsenal gewinnt ohne Gegentor

Mikel Arteta geht nicht nur in seine fünfte volle Saison als Trainer der Gunners, sondern auch in sein vorläufig letztes Vertragsjahr. Die Hausherren sind bereit für einen weiteren Meisterschaftskampf und werden gegen Wolverhampton kurzen Prozess machen.