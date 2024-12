AS Rom - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose, Quoten 02.12.24

SPORT1 Betting 02.12.2024 • 09:22 Uhr AS Rom - Atalanta Bergamo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kassieren die Römer die nächste Pleite?

Unser AS Rom - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 02.12.2024 lautet: Die Giallorossi rutschen in der Tabelle der italienischen Liga immer weiter ab. Auch der Wett Tipp heute daheim gegen “La Dea” kann den Abwärtstrend nicht wirklich bremsen.

Bei der Roma hat mit Claudio Ranieri schon der dritte Coach in dieser Saison das Sagen. Doch die Giallorossi kommen einfach nicht ins Rollen. In der Serie A wurden fünf der letzten sechs Partien verloren. Damit steht in der Liga Abstiegskampf auf dem Programm. Auch in der Europa League steht bisher nach fünf Partien erst ein Sieg auf dem Konto (3U, 1N).

Der Montagabend verspricht nicht unbedingt eine Besserung. Denn der Hauptstadt-Verein empfängt die extrem formstarke Mannschaft von Atalanta Bergamo. Auch die Quoten der AS Rom Atalanta Bergamo Prognose sehen die Gäste dabei vorne.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Atalanta Bergamo auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Seit 4 Aufeinandertreffen mit “La Dea” warten die Giallorossi auf einen Sieg

Bergamo hat nur eines der letzten 10 Gastspiele bei der Roma verloren

Die Römer warten seit 5 Pflichtspielen auf einen Sieg, Bergamo ist seit 12 Pflichtpartien ungeschlagen

AS Rom vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Die Roma steht aktuell nur auf Platz 15 und hat lediglich noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Da die Giallorossi am Montagabend den Tabellenzweiten empfangen, spiegelt sich das auch in den AS Rom vs Atalanta Bergamo Quoten wider.

AS Rom vs Atalanta Bergamo Prognose: Machen die Römer weitere Fortschritte?

Claudio Ranieri hatte seine Karriere als Trainer nach der vergangenen Saison eigentlich schon beendet. Doch für eine Anstellung als Feuerwehrmann bei der AS Roma hat der einstige Meistertrainer von Leicester City seinen Ruhestand nochmal verschoben. Der 73-Jährige konnte in der Hauptstadt schon ein paar kleine Brände löschen. In seinem ersten Spiel setzte der Coach zu Gast bei Tabellenführer Neapel vor allem auf eine stabile Defensive. Am Ende ging das aber zulasten des Spiels nach vorne. So setzte es eine knappe 0:1-Niederlage.

Im Europapokal in der vergangenen Woche zeigten die Römer bei den Spurs dann auch mehr Offensivgeist und verdienten sich ein 2:2. Zudem hat Ranieri Leandro Paredes, der schon aussortiert war, wieder integriert. Auch Mats Hummels bekommt unter dem neuen Coach endlich seine Chance. Doch seit fünf Pflichtspielen ist die Roma ohne Sieg (2U, 3N). In der Serie A stehen nach 13 Spieltagen gerade mal drei Dreier auf der Habenseite, die aber immerhin alle im eigenen Stadion geholt wurden. Mit nur vier Punkten in der Fremde (4U, 3N) stehen die Hauptstädter in der Auswärtstabelle aber lediglich auf Rang 17.

Schon in der Vorsaison sorgte Atalanta mit dem Gewinn der Europa League für ein Ausrufezeichen, 2024/25 setzt Bergamo diesen Aufwärtstrend fort. In der Champions League ist die Truppe von Coach Gian Piero Gasperini nach fünf Spieltagen als eines von drei Teams noch ungeschlagen (3S, 2U). In der Vorwoche war das 6:1 zu Gast bei den Young Boys Bern Ausdruck der außergewöhnlich guten Form. In der heimischen Liga ist “La Dea” seit acht Partien ohne Niederlage und somit auch im AS Rom Atalanta Bergamo Tipp auf einem guten Weg.

Die letzten sieben Spiele wurden alle gewonnen. Dabei stellen die “Gli Orobici” die beste Offensive der Liga (34 Tore) und mit Mateo Retegui den führenden Spieler in der Torschützenliste (12 Treffer). Schaut man auf alle Pflichtspiele, gab es seit zwölf Partien keine Niederlage mehr. Der Kader wurde im Vergleich zur Vorsaison noch einmal deutlich verbessert. Zudem wächst mit jedem Sieg das Selbstbewusstsein. In der lombardischen Stadt stapelt man aber weiter tief. Ein paar Fans werden aber sicher vom ersten Scudetto der Vereinsgeschichte träumen.

AS Rom - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:2 Tottenham (A), 0:1 SSC Neapel (A), 2:3 Bologna (H), 1:1 Union Saint-Gilloise (A), 2:3 Hellas Verona (A)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 6:1 Young Boys (A), 3:1 Parma (A), 2:1 Udinese Calcio (H), 2:0 VfB Stuttgart (A), 3:0 SSC Neapel (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs Atalanta Bergamo: 1:2 (A), 1:1 (H), 1:3 (A), 0:1 (H), 1:0 (H)

Nach 129 Duellen führt die Roma die Bilanz gegen Bergamo mit 55 Siegen zu 32 Niederlagen an (42U). In der Hauptstadt konnte Atalanta sogar in 65 Gastspielen nur achtmal gewinnen (21U, 36N).

Seit vier Aufeinandertreffen mit “La Dea” warten die Giallorossi aber auf einen Sieg. In diesem Zeitraum holten die Römer lediglich einen Punkt. Von den letzten zehn Heimspielen gegen die “Gli Orobici” konnte die AS auch nur eines für sich entscheiden (5U, 4N).

In vier der letzten fünf Pflichtspiele geriet die Roma immer in Rückstand. Bergamo hat in seinen jüngsten sechs Auswärtspartien jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Gut möglich, dass sich diese Serie fortsetzt.

AS Rom vs Atalanta Bergamo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Celik, Koné, Cristante, Angelino - Pellegrini, Dybala - Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Sangaré, Abdulhamid, Dahl, Soulé, Paredes, Le Fée, Zalewski, El Shaarawy, Baldanzi, Saelemaekers

Startelf Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Koussonou, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri - Pasalic, Lookman - Retegui

Ersatzbank Atalanta Bergamo: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Palestra, Sulemana, Brescianini, Cuadrado, Samardzic, De Ketelaere, Zaniolo

Bei den Hausherren fehlen Pisilli, Hermoso und Shomurodov. Die Gäste müssen ohne Gasperini, Scamacca, Zappacosta und Godfrey auskommen.

Die nicht so zahlreichen Verletzungen dürften keine allzu großen Auswirkungen auf die AS Rom gegen Atalanta Bergamo Prognose haben.

Unser AS Rom - Atalanta Bergamo Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Das 2:2 in Tottenham war für die Roma am vergangenen Donnerstag ein Hoffnungsschimmer. Doch nun kommt ein besonders harter Brocken auf die Giallorossi zu. Denn vor dem Duell gegen “La Dea” sprechen fast alle Faktoren für die Gäste.

Dazu gehören die Tabellenposition, die Formkurve oder auch der direkte Vergleich. Am Ende sehen wir ebenfalls Bergamo vorne. Da aber die Römer ein paar erste Fortschritte unter Ranieri gemacht haben, trauen wir den Hausherren unter Umständen einen Punkt zu. Wenn die beste Offensive der Liga zu Gast ist, dürften auch ein paar Tore fallen.