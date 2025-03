AS Rom - Athletic Bilbao Tipp, Prognose, Quoten 06.03.25

SPORT1 Betting 05.03.2025 • 11:00 Uhr AS Rom - Athletic Bilbao Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wer gewinnt den italienisch-spanischen Showdown?

Unser AS Rom - Athletic Bilbao Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 06.03.2025 lautet: Im Duell zwischen den Italienern und den Basken erwartet uns eine spannende Ausgangsposition. Im Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass beide Teams zum Torerfolg kommen.

Am 6. März 2025 um 21:00 Uhr treffen im legendären Stadio Olimpico in Rom die Mannschaften AS Rom und Athletic Club aufeinander. Dieses spannende Duell im Achtelfinal Hinspiel der Europa League verspricht in der AS Rom Athletic Bilbao Prognose ein packendes Spiel, bei dem beide Teams um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.

Die Römer gehen als Favoriten ins Spiel, mit einer beeindruckenden Serie von sechs ungeschlagenen Pflichtspielen (5S, 1U) und vier Siegen in Folge. Paulo Dybala, mit sechs Toren in der Serie und bereits zwei Toren in der Europa League, wird eine Schlüsselrolle spielen. Athletic Bilbao hingegen hat eine gemischte Form, musste aber in den letzten sieben Pflichtspielen immerhin nur eine Niederlage hinnehmen (3S, 3U). Dabei kämpfen die Römer mit Verletzungen, dennoch haben sie in jedem Spiel dieser EL-Saison getroffen.

Daher lautet unser AS Rom Athletic Bilbao Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,88 bei Bwin .

Darum tippen wir bei AS Rom vs Athletic Bilbao auf “Beide Teams treffen”:

Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen regelmäßig getroffen, weshalb wir zu diesem AS Rom vs Athletic Bilbao Tipp tendieren.

Athletic Bilbao hat in jedem Spiel dieser EL-Saison mindestens ein Tor erzielt.

AS Rom hat im Durchschnitt 1,80 Tore in den letzten 5 Spielen erzielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Athletic Bilbao Quoten Analyse:

Unsere Wette für dieses spannende Duell lautet: „Beide Teams treffen: Ja“. Beide Mannschaften haben eine starke Offensivleistung gezeigt, wobei Bilbao in jedem Spiel dieser Europa-League-Saison getroffen hat. Auch AS Rom hat eine solide Angriffsreihe mit einem Durchschnitt von 1,80 Toren in den letzten 5 Spielen. Dies deutet darauf hin, dass wir ein torreiches Spiel erwarten können. In den Sportwetten Apps findet man AS Rom Athletic Bilbao Quoten von 2,20 für den Heimsieg der Römer.

Die besten Wettanbieter bewerten ein Unentschieden und den Auswärtssieg ident. So winken für beide Varianten auf dem 1x2-Markt AS Rom vs. Athletic Bilbao Wettquoten von 3,30.

AS Rom - Athletic Bilbao Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:1 Como (H), 4:0 Monza (H), 3:2 Porto (H), 1:0 Parma (A), 1:1 Porto (A).

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 0:1 Atletico Madrid (A), 7:1 Valladolid (H), 1:1 Espanyol Barcelona (A), 3:0 Girona (H), 2:2 Betis Sevilla (A).

Letzte Spiele AS Rom vs. Athletic Bilbao: 1:1 (H).

Unser AS Rom - Athletic Bilbao Tipp: Beide Teams treffen

Beide Teams sind schon im Herbst 2024 aufeinandergetroffen und haben uns Tore auf beiden Seiten geschenkt, was unsere AS Rom vs. Athletic Bilbao Prognose unterstützt. Ansonsten ist ein offener Schlagabtausch zu erwarten.