AS Rom - Braga Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2024

Unser AS Rom - Braga Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 12.12.2024 lautet: Auch unter Ranieri steht die römische Abwehr nicht immer sicher. In unserem Wett Tipp heute gehen wir daher von Toren auf beiden Seiten aus.

Der Negativlauf der Roma ist vorerst gestoppt. Am vergangenen Wochenende konnten die Giallorossi nach über einem Monat mal wieder ein Pflichtspiel gewinnen. In unserer AS Rom Braga Prognose wollen die Römer nun auch in der Europa League drei Punkte holen, um sich vielleicht doch noch direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Die Gäste aus Portugal haben etwas dagegen und hätten bei einem Dreier ihrerseits gute Chancen auf einen der ersten acht Plätze. Wir erwarten ein munteres Match und entscheiden uns für den AS Rom Braga Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,75 bei Happybet .

Darum tippen wir bei AS Rom vs Braga auf “Beide Teams treffen”:

AS Rom beendete am vergangenen Wochenende mit einem 4:1-Sieg gegen Lecce einen Negativlauf.

Braga konnte in jedem der letzten 12 Pflichtspiele treffen.

Die Roma kassierte in ihren letzten 7 Pflichtspielen immer mindestens ein Gegentor.

AS Rom vs Braga Quoten Analyse:

Geht es nach den AS Rom Braga Quoten der Wettanbieter, dann hat der italienische Gastgeber in diesem Duell die besseren Chancen auf den Sieg. Wer auf einen Heimsieg der Giallorossi setzt, erhält aktuell Quoten von im Schnitt 1,75. Deutlich höher sind die Werte auf der Gegenseite.

Konkret belaufen sich die AS Rom Braga Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste auf Werte bis 4,80. Nach den letzten Ergebnissen der beiden Klubs lässt sich auch über den Tipp “Doppelte Chance X2” nachdenken, zumal er Quoten von knapp über 2,00 abwirft. Wer einen Freebet Code aus unserer Übersicht nutzen kann, sollte diese Option in Betracht ziehen.

AS Rom vs Braga Prognose: Maximal leichte Vorteile bei der Roma

Über einen Monat lang oder umgerechnet sechs Pflichtspiele in Folge musste der AS Rom auf einen Sieg warten. Vier dieser sechs Partien hatten die Römer verloren (2U). Auch der Trainerwechsel zu Claudio Ranieri hatte nicht gefruchtet. Der neue Übungsleiter startete mit zwei Pleiten und einem Remis.

Am vergangenen Wochenende gab es dann den ersehnten Befreiungsschlag. Gegen Lecce gab es einen hochverdienten 4:1-Erfolg an heimischer Wirkungsstätte. Mit einem Chancenverhältnis von 23:3 und 9:1 Schüssen aufs Tor waren die Giallorossi das klar überlegene Team. Mann des Spiels war ein gewisser Mats Hummels.

Der deutsche Weltmeister von 2014, der unter Ranieris Vorgänger Ivan Juric quasi nie zum Einsatz kam, blüht unter dem neuen Coach auf. Am bisher letzten Europa-League-Spieltag rettete Hummels mit seinem Treffer in der Nachspielzeit seinem Klub ein Unentschieden bei Tottenham (2:2). Es war das dritte Remis der Römer im fünften EL-Spiel (1S, 1N).

Mit gerade einmal sechs Punkten nach fünf Partien stehen die Italiener nur auf Rang 21. Der Rückstand auf Platz 8, der als letzter für die direkte Teilnahme am Achtelfinale berechtigt, ist vier Zähler entfernt. Grundsätzlich trauen wir den Giallorossi einen Sieg in unserem AS Rom Braga Tipp zu.

AS Rom - Braga Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 4:1 Lecce (H), 0:2 Atalanta Bergamo (H), 2:2 Tottenham (A), 0:1 Neapel (A), 2:3 Bologna (H)

Letzte 5 Spiele Braga: 2:2 Estoril Praia (H), 1:0 AVS Futebol (A), 3:0 Hoffenheim (H), 2:0 Leixoes (A), 2:4 Sporting (H)

Letzte Spiele AS Rom vs. Braga: 1:1 (N), 3:1 (H), 2:0 (A)

Allerdings wird das alles andere als eine einfache Aufgabe. Denn die Gäste aus Portugal haben nur eines ihrer letzten neun Pflichtspiele verloren. Sechs der übrigen acht Partien konnten sie für sich entscheiden (2U). Zuletzt blieben sie in vier Pflichtspielen in Folge ungeschlagen, verpatzten allerdings ihre Generalprobe am vergangenen Wochenende ein wenig.

Im Heimspiel gegen Estoril Praia gaben die Braguistas eine 2:0-Führung aus der Hand, mussten sich schließlich mit einem 2:2 begnügen und vergaben damit den vierten Pflichtspiel-Sieg in Folge. Die einzige Niederlage in den letzten neun Begegnungen gab es gegen Sporting Lissabon, das die Tabelle in der Liga Portugal anführt.

Selbst gegen den Liga-Primus konnten die Arsenalistas zweimal treffen, was ihnen letztlich aber nichts nützen sollte (2:4). Treffsicher sind die Portugiesen aber. Sie konnten in jedem ihrer letzten zwölf Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielen. In vier ihrer letzten fünf Partien trafen sie mindestens doppelt. Auch dies ist mit ein Grund für unsere AS Rom Braga Prognose.

Aus den bisherigen fünf Europa-League-Spielen in dieser Saison holte die Mannschaft von Trainer Carlos Carvalhal zwei Siege und ein Remis (2N). Sieben Punkte und ein Torverhältnis von 7:7 bedeuten aktuell Platz 18. Mit einem Dreier in der italienischen Hauptstadt könnten die Gäste einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.

In der AS Rom Braga Prognose wollen wir auch noch einen Blick auf die bisherigen Duelle werfen. Dort finden sich die beiden Aufeinandertreffen in der Europa-League-Saison 2020/21. Damals setzte sich die Roma im Sechzehntelfinale mit 2:0 auswärts und 3:1 zu Hause durch. Das bislang letzte Aufeinandertreffen war ein Test im Juli 2023, der 1:1 endete.

AS Rom vs Braga: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Abdulhamid, Paredes, Kone, Angelino, Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala

Ersatzbank AS Rom: Marin, Ryan, Baldanzi, Shomurodov, Hermoso, Pisilli, Le Fee, Pellegrini, Soule, Zalewski

Startelf Braga: Matheus; Ferreira, Arrey-Mbi, Niakate; Fernandes, Vitor Carvalho, Moutinho, Martinez; R. Horta, El Ouazzani, Bruma

Ersatzbank Braga: Hornicek, Fernandez, Gomez, Gorby, Ribeiro, Zalazar, Gharbi, Robson Bambu, A. Horta

Die Römer kassierten in ihren letzten sieben Pflichtspielen immer mindestens ein Gegentor. In drei der letzten fünf Partien klingelte es mindestens zweimal im römischen Kasten. Da sich die Gäste zuletzt sehr treffsicher zeigten, halten wir ein torreiches Match für recht wahrscheinlich.

Entsprechend würden wir auch den AS Rom Braga Tipp “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” als Alternative andenken. Dieser bringt zum Beispiel bei LeoVegas eine deutlich höhere Quote von aktuell 2,10. Mit dem LeoVegas Sportwetten Bonus könnt ihr außerdem zusätzliches Wettguthaben für euren Tipp erhalten.

Unser AS Rom - Braga Tipp: “Beide Teams treffen”

Beide Klubs wollen direkt ins Achtelfinale der Europa League und hierfür ist ein Sieg Pflicht. Die besseren Ergebnisse erzielten zuletzt die Gäste, allerdings geht die Roma dank des 4:1-Erfolgs vom vergangenen Wochenende, mit dem sie eine Serie von sechs sieglosen Pflichtspielen in Folge beendete, mit frischem Selbstbewusstsein in die Partie.

Da Ranieri bisher aber auch noch für keine Weiße Weste bei den Giallorossi sorgen konnte, die Römer in jedem der letzten sieben Pflichtspiele Gegentreffer kassierten und die Gäste in den vergangenen Wochen und Monaten sehr treffsicher unterwegs waren, halten wir eine Torwette für die beste Option.