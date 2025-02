AS Rom - Porto Tipp, Prognose & Quoten | 20.02.2025

SPORT1 Betting 19.02.2025 • 11:06 Uhr AS Rom - Porto Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Steigt die Roma mit Mats Hummels auf?

Unser AS Rom - Porto Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 20.02.2025 lautet: Im Playoff-Rückspiel zwischen zwei Großklubs ist noch alles möglich. Das Hinspiel (1:1) hat uns einen guten Vorgeschmack auf den Wett Tipp heute gegeben.

Für die Portugiesen war das 1:1 im Hinspiel zu wenig, davon sind wir in der AS Rom Porto Prognose überzeugt. Die Giallorossi gewannen zuletzt 13 von 16 Heimspielen in der Europa League und sie waren bereits im ersten Vergleich mit den Drachen das bessere Team. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir von einer attraktiven Begegnung ausgehen.

Der erste Durchgang im Playoff-Hinspiel war von vielen Nickligkeiten und Unterbrechungen gekennzeichnet, die einen Spielfluss verhinderten. Im AS Rom Porto Wett Tipp heute profitieren die Gastgeber von der heimischen Kulisse, die uns zu folgender Wette inspiriert: “AS Rom gewinnt ohne Gegentor” mit einer Quote von 2,70 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei AS Rom vs Porto auf „AS Rom gewinnt ohne Gegentor”:

AS Rom gewann die letzten 3 Europa-League-Heimspiele allesamt ohne Gegentor.

Porto erzielte in 9 der letzten 10 Pflichtspiele maximal einen Treffer.

Die Roma hat in der Europa League nur ein Gegentor aus dem Spiel heraus kassiert (1.).

AS Rom vs Porto Quoten Analyse:

Bei NEO.bet findet ihr ein durchschnittliches Bild für die AS Rom Porto Quoten vor. Ein Sieg der Giallorossi wird zu einer Quote von 1,74 angeboten. Maximal erreicht ihr mit einer Wette auf einen Heimsieg den 1,80-fachen Gewinn.

Verglichen damit erreichen die AS Rom Porto Wettquoten für einen Auswärtserfolg der Drachen gigantische Höhen. Obwohl die Gäste nur eines der sieben vorangegangenen Aufeinandertreffen mit der Roma verloren haben (3S, 3U), wird ihnen mit Siegquoten bis 5,00 die klare Außenseiterrolle zugeschrieben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Porto Prognose: Verpasste Gelegenheit

Das Hinspiel war für beide Mannschaften eine komplizierte Angelegenheit. Porto und die Roma haben jeweils nur noch im europäischen Wettbewerb eine Titelchance und sind auf Erfolg im internationalen Geschäft angewiesen.

Die Bedeutung dieser Paarung wurde auf dem Feld schnell deutlich. Viele Unterbrechungen prägten die Begegnung. Die Roma ging quasi in der letzten Sekunde vor dem Pausentee in Führung, handelte sich im zweiten Abschnitt allerdings einen Gegentreffer ein und musste knapp 20 Minuten in Unterzahl agieren.

Trotzdem erlaubten die Giallorossi nur 0,75 erwartbare Gegentore und brachten es bis zum Schlusspfiff selbst auf 1,25 xG. Claudio Ranieri hatte mit seinen Aussagen, seine Mannschaft sei das bessere Team gewesen, zumindest nicht falsch gelegen.

Im AS Rom vs. Porto Tipp favorisieren wir die Hausherren ziemlich deutlich. Die Ranieri-Elf ist seit neun Liga-Spielen ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum die meisten Punkte aller Teams der Serie A.

AS Rom - Porto Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Parma (A), 1:1 Porto (A), 1:0 Venedig (A), 1:3 AC Milan (A), 1:1 Neapel (A).

Letzte 5 Spiele Porto: 1:0 Farense (A), 1:1 AS Rom (H), 1:1 Sporting Lissabon (H), 2:2 Rio Ave (A), 1:0 Maccabi Tel Aviv (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Porto: 1:1 (A), 1:1 (A), 1:3 n.V. (A), 2:1 (H), 0:3 (H).

Ein klarer Verdienst von Ranieri, der AS Rom wieder zu einer heimstarken Mannschaft entwickelt hat. Das zeigten die Gastgeber zuletzt auch in der Europa League, wo sie drei Heimspiele in Folge ohne Gegentor für sich entschieden haben.

Das defensive Bollwerk des italienischen Vertreters ist aus dem Spiel heraus kaum zu überwinden. Kein anderes Team der Europa League kassierte in dieser Saison weniger Gegentore aus dem Spiel heraus als die Römer (1).

Es gab Zeiten, in denen wir vor einer AS Rom vs. Porto Prognose ohne Torerfolg der Portugiesen abgesehen hätten. Die vergangenen Wochen haben unsere Haltung gegenüber einer solchen Prognose verändert.

Die Gäste spielen eine verkorkste Saison, in der ihre Offensive nicht annähernd so stark unterwegs ist, wie man das eigentlich von den Drachen gewohnt ist. Porto erzielte in neun der zehn vorangegangenen Pflichtspiele maximal einen eigenen Treffer.

Martin Anselmi ist aktuell damit beschäftigt, das Selbstverständnis seiner neuen Mannschaft im letzten Drittel wieder zu stärken. Am vergangenen Wochenende kam Porto nur zu einem knappen 1:0-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten Farense. Aus dem Spiel heraus kreierte die Anselmi-Elf nicht mehr als 0,85 erwartbare Tore.

So seht ihr AS Rom - Porto im TV oder Stream:

20. Februar 2025, 18.45 Uhr, Olympiastadion Rom, Rom

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Zumindest ist die Verteidigung der Portugiesen relativ solide. Das führte zuletzt in acht von zehn Pflichtspielen zu einer Paarung, die den Zuschauern maximal zwei Treffer geboten hat.

Den AS Rom gegen Porto Tipp “Unter 2,5 Tore” sahen die Zuschauer ebenso in den letzten drei Pflichtspielen der Roma, weshalb sich der Bet365 Bonus hervorragend für die Quote von 1,76 eignet.

AS Rom vs Porto: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Hummels, Mancini, Ndicka, Saelemaeckers, Pellegrini, Kone, Paredes, Angelino, Soule, Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Gollini, Celik, De Marzi, Nelsson, Salah-Eddine, Gourna-Douath, Abdulhamid, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Dybala, Shomurodov

Startelf Porto: Costa - Djalo, Otavio, Perez, Eustaquio, Franco, Vieira, Moura, Mora, Pepe, Aghehowa

Ersatzbank Porto: Claudio Ramos, Zé Pedro, João Mário, Varela, Sousa, William Gomes, Borges, Aghehowa, Gül, Danna Namaso

Viel hat die Ranieri-Elf aus dem Spiel heraus zuletzt ebenfalls nicht angeboten. Die Giallorossi taten sich im Angriff extrem schwer und erzielten in fünf aufeinanderfolgenden Pflichtspielen “Unter 1,5 Tore”.

Für zwei der letzten drei Treffer musste ein Standard herhalten. Den 1:0-Sieg vom vergangenen Wochenende haben die Hausherren einem fantastisch getretenen Freistoß von Matias Soule zu verdanken. Möglicherweise muss dieser den angeschlagenen Paulo Dybala in der AS Rom vs Porto Prognose erneut in der Anfangsformation vertreten.

Unser AS Rom - Porto Tipp: AS Rom gewinnt ohne Gegentor

Wir erwarten ein ähnliches Bild wie im Hinspiel: Viele Spielunterbrechungen, wenige Torchancen und eine etwas stärkere Truppe aus Italien. Zu Hause geben wir den Giallorossi einen kleinen Vorteil und tendieren zu einem knappen Heimsieg.