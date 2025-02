Aston Villa - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten | 22.02.2025

Unser Aston Villa – Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 22.02.2025 lautet: Die Villans konnten unter der Woche Liverpool ein Unentschieden abtrotzen und sind auch im Heimspiel gegen die Blues nicht chancenlos. Im Wett Tipp heute gehen die Hausherren nicht leer aus.

Am 26. Spieltag der Premier League kommt es zum spannenden Duell zwischen Aston Villa und dem FC Chelsea. Gespielt wird im traditionsreichen Villa Park.

Aston Villa, derzeit auf Platz 9 der Tabelle, trifft auf den Sechstplatzierten FC Chelsea. Beide Teams haben seit acht bzw. sechs Spielen keine Weiße Weste mehr behalten, was auf ein torreiches Spiel in der Aston Villa Chelsea Prognose hindeutet.

Interessant: Chelsea hat in dieser Saison die meisten Gegentore zwischen der 76. und 90. Minute kassiert. Zudem ist Ollie Watkins mit zwölf Toren der Topscorer von Aston Villa. Schiedsrichter Michael Oliver wird die Partie leiten. Unsere Vorhersage: Aston Villa könnte wie schon unter der Woche beim 2:2 gegen Liverpool überraschen und zumindest ein Unentschieden erreichen.

Daher lautet unser Aston Villa Chelsea Wett Tipp heute: „Doppelte Chance 1X” zu einer Quote von 1,53 bei Betway .

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Chelsea auf „Doppelte Chance 1X“:

Aston Villa vs Chelsea Quoten Analyse: