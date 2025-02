Aston Villa - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten 19.02.2025

SPORT1 Betting 18.02.2025 • 13:45 Uhr Aston Villa - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Bleibt der FC Liverpool auf Kurs?

Unser Aston Villa - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.02.2025 lautet: Im vorgezogenen Spiel des 29. Spieltags müssen die Reds erneut unter der Woche ran, am letzten Mittwoch gab es nur ein 2:2 bei Everton. Im Wett Tipp heute deutet aber viel auf einen Auswärtssieg hin.

Am 19. Februar 2025 erwartet uns ein packendes Duell in der Premier League, wenn Aston Villa auf Tabellenführer FC Liverpool trifft. Gespielt wird um 20:30 Uhr im ehrwürdigen Villa Park, wo es in der Aston Villa Liverpool Prognose zum vorgezogenen Liga-Duell des 29. Spieltags kommt.

Schiedsrichter Stuart Attwell wird das Spiel leiten, in seinen letzten 13 Spielen hat er zwei Elfmeter gegeben. Aston Villa liegt derzeit auf Platz 9, während Liverpool die Tabelle anführt. Die Gastgeber haben in den letzten zwölf Heimspielen nicht verloren, aber Liverpool hat in 96 Prozent der Spiele dieser Saison getroffen.

Daher lautet unser Aston Villa Liverpool Wett Tipp heute: “Sieg Liverpool” zu einer Quote von 1,84 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Liverpool auf “Sieg Liverpool”:

Liverpool hat in 96 Prozent der Liga-Spiele dieser Saison ein Tor erzielt.

Aston Villa hat in den letzten 12 Liga-Heimspielen nicht verloren, aber gegen stärkere Teams wie Liverpool hatten sie Probleme.

Die Quote für einen Auswärtssieg ist angesichts der aktuellen Form der Reds sehr attraktiv, weshalb wir uns für diesen Aston Villa vs Liverpool Tipp entscheiden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs Liverpool Quoten Analyse:

Liverpool wird gewinnen, wenn das Team von Arne Slot jene Entschlossenheit auf den Platz bringt wie in der bisherigen Saison. Die Quote für einen Auswärtssieg ist angesichts der Form und Qualität der Gäste eine vielversprechende Wette. In den Sportwetten Apps finden sich hingegen für den Heimsieg der Birminghamer Aston Villa Liverpool Quoten von 3,90.

Die besten Buchmacher setzen sogar das Unentschieden niedriger an, die Werte steigen ungefähr auf 3,85. Sollten sich die Reds wie erwartet durchsetzen, dann winken den Wett-Tippern Aston Villa vs. Liverpool Wettquoten von rund 1,84.

Aston Villa - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 1:1 Ipswich (H), 2:1 Tottenham (H), 0:2 Wolverhampton (A), 4:2 Celtic Glasgow (H), 1:1 West Ham (H).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:1 Wolverhampton (H), 2:2 Everton (A), 0:1 Plymouth (A), 4:0 Tottenham (H), 2:0 Bournemouth (A).

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs. Liverpool: 0:2 (A), 3:3 (H), 0:3 (A), 1:1 (A), 1:3 (H).

Unser Aston Villa - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool

Der Tabellenführer bestimmt auch die Aston Villa gegen Liverpool Prognose. Liverpool zeigt eine starke Auswärtsform und verfügt über die nötige Tiefe im Kader, um Aston Villa zu besiegen.