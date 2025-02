Atalanta Bergamo - Brügge Tipp, Prognose, Quoten 18.02.25

In einer spannenden Begegnung der Champions League treffen am 18. Februar 2025 Atalanta Bergamo und Club Brügge im Gewiss Stadium aufeinander. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage im Playoff-Hinspiel zur K.o.-Phase steht Atalanta unter Druck, um das Blatt zu wenden.

Gian Piero Gasperinis Team setzt in der Atalanta Bergamo Brügge Prognose auf ihre Heimstärke. Die Buchmacher favorisieren Atalanta für einen Sieg. Interessant sind folgende Fakten: Atalanta hat in sechs aufeinanderfolgenden Partien in diesem Wettbewerb getroffen, während Club Brügge oft in den letzten Minuten Gegentore kassiert. Unsere Vorhersage: Ein torreiches Spiel mit zumindest drei Toren.