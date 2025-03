Athletic Bilbao – AS Rom Tipp, Prognose, Quoten 13.03.25

Unser Athletic Bilbao – AS Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Achtelfinale Rückspiel am 13.03.2025 lautet: Die Italiener haben das Hinspiel nur hauchdünn für sich entschieden. Im Wett Tipp heute sorgen beide Mannschaften mit Toren für einen spannenden Ausgang dieses Duells.

Am 13. März 2025 erwartet uns ein packendes Europa-League-Duell zwischen Athletic Bilbao und AS Rom im berühmten San Mames. Die Basken, unter der Leitung von Ernesto Valverde, haben in den letzten fünf Pflichtspielen eine durchwachsene Form gezeigt (1S, 2U, 2N). Im Vergleich dazu kommt AS Rom unter Claudio Ranieri mit einer beeindruckenden Serie von sechs Pflichtspiel-Siegen in Folge und acht Partien ohne Niederlage (7S, 1U) ins Spiel.