Athletic Bilbao - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten

Unser Athletic Bilbao - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 25.05.2025 lautet: Auf den ersten sechs Plätzen der Tabelle passiert nichts mehr. Die Teams können befreit aufspielen, weswegen wir in unserem Wett Tipp heute auch einige Tore erwarten.

Die spanische La Liga-Saison 2024/25 wird vom Meister höchstpersönlich beendet. In unserer Athletic Bilbao Barcelona Prognose gastiert der neue Champion im Baskenland. Dort könnte sich ein munteres Match mit vielen Toren entwickeln, denn auch der Gastgeber hat seine sportlichen Ziele bereits erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen.

Es ist gleichzeitig das Duell des Vierten gegen den Ersten und damit das Topspiel des 38. und letzten Spieltags. Wir entscheiden uns für den Athletic Bilbao Barcelona Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,74 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Barcelona auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Athletic Bilbao vs Barcelona Quoten Analyse:

Aufgrund der feststehenden Meisterschaft Barcas und der starken Heimbilanz der Basken ist auch der Tipp “Doppelte Chance 1X” eine Überlegung wert, zumal die diesbezüglichen Athletic Bilbao Barcelona Quoten Höchstwerte bis 1,75 erreichen. Ebenso sollte der Tipp auf “Über 3,5 Tore” zu Wettquoten von bis zu 2,30 in die engere Auswahl kommen.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Athletic Bilbao vs Barcelona Prognose: Munteres Hin und Her zum Abschluss

Nachdem Athletic Bilbao in der Vorsaison als Fünfter - zugegebenermaßen aber ziemlich deutlich mit zwölf Punkten Rückstand auf Rang 4 - die Champions League verpasste, haben es die Basken in dieser Spielzeit geschafft. Vor dem letzten Spieltag stehen sie auf besagtem 4. Rang und haben drei Punkte weniger als Atletico Madrid sowie drei Zähler mehr als Villarreal.

Wegen der direkten Vergleiche wird sich aber sogar an den ersten sechs Plätzen nichts mehr ändern. Dennoch wollen die Basken aber auch das letzte Heimspiel gewinnen und die letzte Form spricht durchaus für sie. Keines der letzten fünf Matches in La Liga haben sie verloren und vier dieser fünf Partien gewonnen (1U). Zuletzt gewannen sie dreimal in Folge.