Athletic Bilbao - Manchester United Tipp, Prognose 1.5.25

Unser Athletic Bilbao - Manchester United Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 01.05.2025 lautet: Die Basken haben bis jetzt jedes Heimspiel in dieser Europa-League-Saison gewonnen. Im Wett Tipp heute räumen wir den Red Devils dennoch eine kleine Chance ein.

Nur noch eine Runde trennt Bilbao vom Europa-League-Endspiel im eigenen Stadion. Zu Hause haben die Basken bis jetzt jede Paarung in dieser EL-Saison gewonnen, wodurch sich die Gastgeber in der Athletic Bilbao Manchester United Prognose einen leichten Vorteil erarbeitet haben.

Für unseren Athletic Bilbao Manchester United Wett Tipp heute nehmen wir eine Quote von 1,85 bei Betano und spielen “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Manchester United auf “Beide Teams treffen”:

Athletic Bilbao vs Manchester United Quoten Analyse:

Für den ersten Vergleich trauen die Buchmacher den Gastgebern etwas mehr zu, doch auf zwei Duelle gerechnet sehen die Wettanbieter beide Teams gleichauf. In der Betano App erhaltet ihr Athletic Bilbao Manchester United Quoten für “Wer qualifiziert sich” jeweils zu einer Quote von 1,90.

Athletic Bilbao vs Manchester United Prognose: Ein befreiender Moment

Für das Hinspiel im Halbfinale gegen Bilbao muss der Klub aus England ins San Mames reisen. Dort hat bis jetzt jeder Gast in dieser Ausgabe der Europa League eine Niederlage eingesteckt (6). Chancenlos schicken wir die Red Devils aber nicht in den Athletic Bilbao vs. Manchester United Tipp.