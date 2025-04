Atletico Madrid - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 02.04.

SPORT1 Betting 01.04.2025 • 12:00 Uhr Atletico Madrid - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Copa del Rey Wette | Nutzen die Katalanen ihr Momentum?

Unser Atletico Madrid - Barcelona Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 02.04.2025 lautet: Zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Formkurven erleichtern uns den Wett Tipp heute, obwohl nach dem 4:4 im Hinspiel eigentlich alles offen wäre.

Die Länderspielpause haben die Blaugrana offensichtlich gut verkraftet. Barca gewann sowohl das Nachholspiel gegen Osasuna (3:0) als auch das Duell mit Girona (4:1) und verteidigte dadurch den Vorsprung an der Spitze der Primera Division. In unserer Atletico Madrid Barcelona Prognose ist die gute Form der Gäste von großer Bedeutung.

Ebenso berücksichtigen wir die weniger passable Form der Hausherren. Die Rojiblancos sind seit fünf Pflichtspielen sieglos (1U, 4N) und im Atletico Madrid Barcelona Wett Tipp heute setzt sich diese Serie fort. Das Hinspiel endete mit einem spektakulären 4:4.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Barcelona auf “Barcelona kommt weiter”:

Barca ist seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen.

Barcelona gewann die letzten 3 direkten Duelle im Civitas Metropolitano.

Die Katalanen feierten zuletzt 6 Pflichtspiel-Siege in Serie.

Atletico Madrid vs Barcelona Quoten Analyse:

Ebenso wie im Hinspiel (4:4) geht es in den Atletico Madrid Barcelona Quoten ordentlich zur Sache. Die Gastgeber erreichen mit einem Heimsieg maximal eine Quote von 2,88. Damit liegen sie im direkten Vergleich etwas höher als die Katalanen.

Umgekehrt liegen die Atletico Madrid Barcelona Wettquoten für einen Erfolg der Katalanen bei maximal 2,40. Wir würden sogar die leichte Favoritenrolle der Blaugrana nutzen und eine Wette auf einen “Sieg Barcelona” mit einem Sportwetten Bonus ausstatten.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Barcelona Prognose: Drei weitere Titel im Fokus

Die aktuelle Stimmung im Lager der Hausherren passt nicht ganz zur eigentlich starken Saison der Colchoneros. Diego Simeone und seine Mannschaft hatten bis vor wenigen Wochen noch die Chance auf drei Titel.

In der Königsklasse zogen die Rojiblancos jedoch gegen den Stadtrivalen Real Madrid den Kürzeren und in La Liga wurden zuletzt mehrfach Zähler liegen gelassen. Übrig geblieben sind die Aussichten auf den Einzug ins Finale der Copa del Rey. Diese Hoffnung müssen wir den Gastgebern in unserem Atletico Madrid vs. Barcelona Tipp jedoch nehmen.

Der Klub aus der spanischen Hauptstadt hat im Hinspiel eine frühe 2:0-Führung aus der Hand gegeben und sich am Ende nur dank eines Last-Minute-Treffers ein 4:4 erkämpft. Zwischen dem ersten Halbfinale und dem Rückspiel haben die Colchoneros sogar noch ein weiteres Spiel gegen die Katalanen ausgetragen.

Diese Begegnung fand im Civitas Metropolitano statt und ging an die Blaugrana (4:2). Infolge dieser Pleite warten die Gastgeber bereits seit drei Heimspielen auf einen Sieg gegen die Auswahl von Hansi Flick. In unserer Atletico Madrid gegen Barcelona Prognose geht das Warten weiter.

Atletico Madrid - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:1 Espanyol (A), 2:4 Barcelona (H), 2:4 n.E. Real Madrid (H), 1:2 Getafe (A), 1:2 Real Madrid (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:1 Girona (H), 3:0 Osasuna (H), 4:2 Atletico Madrid (A), 3:1 Benfica Lissabon (H), 1:0 Benfica Lissabon (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Barcelona: 2:4 (A), 4:4 (A), 2:1 (A), 0:3 (H), 0:1 (A).

Anders als bei den Rojiblancos leben jegliche Titelhoffnungen in den Hinterköpfen der Gäste weiter. Barca führt das Tableau der Primera Division an, steht im Viertelfinale der Königsklasse und könnte mit einem Sieg in dieser Partie das Endspiel der Copa del Rey erreichen.

Passend zur heißesten Phase der Saison haben die Katalanen die gewünschte Balance in ihrer aggressiven Abseitsfalle gefunden, ohne dabei den Mehrwert für die eigene Offensive zu verlieren.

Als erstes La-Liga-Team der Geschichte erzielte Barca in 45 Pflichtspielen 139 Treffer. Satte 38 Pflichtspiel-Tore sind dabei auf das Konto von Robert Lewandowski gewandert. Der polnische Angreifer ist trotz seines hohen Fußballer-Alters in bestechender Verfassung.

Seine brillante Saison setzt sich auch in unserem Atletico Madrid vs. Barcelona Tipp fort. Der aktuell erfolgreichste Angreifer aus La Liga (25 Tore in 28 Spielen) stand in der Copa del Rey bislang zwei Mal auf dem Feld.

Diese beiden Auftritte hat Lewandowski für insgesamt drei Treffer genutzt. Darüber hinaus hat der 36-Jährige in acht der neun vorangegangenen Liga-Spiele getroffen. “Lewandowski trifft” gibt es bei Interwetten zu einer Quote von 2,35.

So seht ihr Atletico Madrid - Barcelona im TV oder Stream:

02. April 2025, 21.30 Uhr, Civitas Metropolitano, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Im Rückblick auf die letzten Aufeinandertreffen bietet sich ebenfalls eine Wette auf “Barcelona Über 1,5 Tore” an. In Kombination mit diesem Bwin Bonus können wir die Quote von 1,90 wärmstens empfehlen.

Während Barca zuletzt sechs Pflichtspiel-Siege in Serie gefeiert hat, warten die Rojiblancos seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg. In drei der fünf vorangegangenen Auftritte haben die Colchoneros sogar “Über 1,5 Gegentore” zugelassen.

Atletico Madrid vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Musso - Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo, Simeone, Barrios, De Paul, Lino, Alvarez, Griezmann

Ersatzbank Atletico Madrid: Oblak, Gomis, Azpilicueta, Witsel, Galan, Molina, Galagher, Lemar, Belaid, Riquelme, Sorloth

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Kochen, Pena, Araujo Martin, Fort, Garcia, Pablo Torre, Fermin Lopez Ansu Fati, Ferran Torres, Pau Victor,

Verzichten muss Diego Simeone in dieser wichtigen Partie vermutlich auf seinen Kapitän Koke (verletzt), ebenso wie auf einen seiner besten Einwechselspieler, Angel Correa (gesperrt).

Hansi Flick wird in der Atletico Madrid gegen Barcelona Prognose dagegen voraussichtlich Raphinha zurück in die Startelf beordern. Zudem erwarten wir Frenkie de Jong nach seiner kleinen Verschnaufpause gegen Girona (4:1) zurück in der Anfangsformation.

Unser Atletico Madrid - Barcelona Tipp: Barcelona kommt weiter

Vielleicht klappt es nicht nach der regulären Spielzeit. Möglicherweise geschieht es sogar erst im Elfmeterschießen, aber wir erwarten die Katalanen dank ihrer besseren Form im Finale der Copa del Rey.