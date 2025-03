Atletico Madrid - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 16.03.

SPORT1 Betting 15.03.2025 • 12:00 Uhr Atletico Madrid - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Kann Barca die Tabellenführung verteidigen?

Unser Atletico Madrid - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 16.03.2025 lautet: Aus dem Liga-Hinspiel haben die Blaugrana noch eine Rechnung mit den Rojiblancos offen. Im Wett Tipp heute gehen die Katalanen auf jeden Fall nicht mit leeren Händen nach Hause.

Am 25. Februar lieferten sich der FC Barcelona und Atletico Madrid im Hinspiel des Copa-del-Rey-Halbfinales ein wildes Duell. Die Katalanen lagen vor den eigenen Fans schon nach sechs Minuten mit 0:2 zurück, drehten aber die Partie bis zur 74. Minute in eine 4:2-Führung.

Durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit (90+3) stand am Ende aber ein 4:4 auf der Anzeigetafel. Am Wochenende treffen beide Mannschaften in La Liga erneut aufeinander. Unter der Woche konnte nur Barca ins Champions-League-Viertelfinale einziehen, Atletico scheiterte im Elfmeterschießen an Real. Bei der Atletico Madrid Barcelona Prognose sehen die Quoten die Hausherren aus Madrid leicht im Hintertreffen.

Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten den Atletico Madrid Barcelona Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Barcelona auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Atletico hat nur eines der letzten 7 Duelle gegen Barca gewonnen

Die Blaugrana sind 2025 in La Liga noch ungeschlagen

Der FCB hat lediglich 2 der vergangen 9 Gastspiele bei den Colchoneros verloren

Atletico Madrid vs Barcelona Quoten Analyse:

Nach 27 Spieltagen führen die Blaugrana die Tabelle der Primera Division mit 57 Punkten an. Real Madrid hat genauso viele Zähler auf dem Konto. Die Colchoneros folgen mit einem Punkt Rückstand auf Rang 3. Obwohl die Männer von Coach Diego Simeone sehr heimstark sind, schlagen sich die Atletico Madrid vs Barcelona Quoten leicht auf die Seite der Gäste.

Für einen Auswärtssieg bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 2,25. Ein Dreier der Hausherren wird mit Atletico Madrid gegen Barcelona Wettquoten um 3,05 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Barcelona Prognose: Schaffen die Rot-Weißen das Liga-Double gegen den FCB?

Atletico Madrid will immer dann zur Stelle sein, wenn der FC Barcelona oder Real Madrid in einer La-Liga-Saison schwächeln. So konnten die Colchoneros beispielsweise in der Spielzeit 2020/21 den Titel holen. Auch in dieser Saison dürfen die Männer von Coach Diego Simeone hoffen. Allerdings machen den Rot-Weißen die Leistungen in der Fremde etwas zu schaffen. Das 1:2 am vergangenen Spieltag im kleinen Derby bei Getafe war die dritte Saisonpleite für Atleti, alle setzte es auswärts. Trotzdem hat keine Mannschaft in der Primera Division weniger Niederlagen kassiert als die Madrilenen.

So sind die Rojiblancos in dieser Spielzeit daheim noch ungeschlagen. Die Bilanz nach 14 Heimspielen in der ersten spanischen Liga steht bei zehn Siegen, vier Remis und 25:8 Toren in 14 Partien. Kein Liga-Konkurrent konnte vor den eigenen Fans bisher mehr Punkte holen (34). Zudem kann sich der Trainer auf die Abwehr verlassen. 18 Gegentore und 13 Weiße Westen sind die ligaweiten Bestwerte. Bei den Expected Goals (44,5) stehen die Rot-Weißen auf Rang 4 und bei den erzielten Toren (44) sogar lediglich auf Platz 5. 4,4 Torschüsse pro Spiel reichen für die sechstbeste Bilanz. Trotzdem müssen die Rojiblancos erst einmal das bittere Champions-League-Aus im Elfmeterschießen gegen Stadtrivale Real verkraften.

Das Liga-Spiel von Barca am Samstag daheim gegen CA Osasuna wurde abgesagt, da der Mannschaftsarzt der Katalanen kurz vor dem Anpfiff überraschend verstorben war. Trotzdem konnten die Blaugrana die Tabellenführung verteidigen. Der Erzrivale Real Madrid hat mit einem knappen 2:1-Sieg gegen Rayo Vallecano zwar punktemäßig wieder aufgeschlossen, doch der FCB hat nicht nur das Nachholspiel in der Hinterhand, sondern auch das bessere Torverhältnis im Vergleich mit den Königlichen (+46 zu +31) und auch den ersten Clasico in dieser La-Liga-Saison Ende Oktober mit 4:0 im Bernabeu gewonnen. Unter der Woche gelang daheim mit einem 3:1 im Rückspiel (Hinspiel: 1:0) gegen Benfica Lissabon der Einzug ins CL-Viertelfinale.

Der Trumpf der Mannschaft von Coach Hansi Flick ist die Offensive. 71 Tore aus 26 Partien sind der klare Bestwert in der Primera Division. Auch bei den Expected-Goals (64,3), den Torschüssen pro Spiel (6,6) und den Großchancen (120) liegt Barca im spanischen Oberhaus klar vorne. Nachdem die Katalanen zwischen November und Januar nur eines von acht Liga-Spielen für sich entscheiden konnten (3U, 4N), haben die Blaugrana die letzten sechs Partien wieder alle gewonnen. In diesem Zeitraum setzte es auch nur zwei Gegentore. Anfang April steht im Pokal noch das Rückspiel gegen Atletico Madrid an. Ihr wollt für euren Atletico Madrid Barcelona Tipp einen neuen Willkommensbonus nutzen? Dann werft einen Blick auf unseren ausführlichen Sportwetten Bonus Vergleich !

Atletico Madrid - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: x:x Real Madrid (H), 1:2 Getafe (A), 1:2 Real Madrid (A), 1:0 Athletic Bilbao (H), 4:4 FC Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: x:x Benfica (H), 1:0 Benfica (A), 4:0 Real Sociedad (H), 4:4 Atletico Madrid (H), 2:0 Las Palmas (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs Barcelona: 4:4 (A), 2:1 (A), 0:3 (H), 0:1 (A), 0:1 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 223 Duelle zwischen Atletico und dem FC Barcelona. Die Katalanen führen die Bilanz mit 100 Siegen zu 70 Niederlagen an (53U). In Madrid haben aber die Rot-Weißen die Nase mit 50 Erfolgen zu 37 Pleiten (23U) vorne.

Für unsere Atletico Madrid Barcelona Prognose haben natürlich die letzten Aufeinandertreffen eine große Bedeutung. Das erste Liga-Duell der beiden Teams in dieser Spielzeit ging am 18. Spieltag im Estadi Olimpic mit 2:1 an die Gäste aus der Hauptstadt.

Der entscheidende Treffer fiel erst in der 96. Minute. Zuvor hatten die Colchoneros fünf Spiele lang auf einen Sieg gegen die Blaugrana gewartet und fünf Niederlagen in Folge kassiert.

Von den vergangenen neun Heimspielen gegen den FCB konnten die Rojiblancos auch lediglich zwei für sich entscheiden (2U, 5N).

Die beste Offensive trifft auf die beste Abwehr. Dabei rechnen die Buchmacher mit Toren. Wir werfen einen Blick auf die Torschützen-Märkte der Buchmacher. Julian Alvarez ist für Atletico mit 22 Toren in 42 Pflichtspielen der gefährlichste Angreifer.

Bei Barca kommt Robert Lewandowski in 38 Partien 2024/25 sogar auf 34 Treffer. Dahinter folgt Raphinha mit 27 Volltreffern und 19 Torvorlagen. Wenn ihr euch zwischen den Torschützen nicht entscheiden könnt, hat Winamax die perfekte Lösung parat.

Für den Atletico Madrid Barcelona Tipp “Alvarez oder Raphina treffen” gibt es bei diesem Bookie eine Quote von 1,72. Wer noch kein Konto bei diesem Anbieter hat, sollte sich vor seiner Atletico Madrid Barcelona Wette noch den Winamax Bonus sichern!

So seht ihr Atletico Madrid - Barcelona im TV oder Stream:

16. März 2025, 21 Uhr, Metropolitano, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Fans des spanischen Fußballs kommen um ein Abo bei DAZN nicht herum, denn der Streaming-Anbieter überträgt die höchste Spielklasse des spanischen Fußballs exklusiv in Deutschland und Österreich. So ist das Spitzenspiel zwischen Atleti und Barca auch bei DAZN zu sehen.

Der Anpfiff erfolgt am Sonntagabend um 21 Uhr im Metropolitano von Madrid.

Atletico Madrid vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan - Simeone, De Paul, Barrios, Lino - Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso (Tor), Reinildo, Witsel, Lemar, Riquelme, Gallagher, Molina, Le Normand, Correa, Sörloth

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Eric Garcia, Inigo Martinez, Balde - De Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Inaki Pena, Kochen (Tor), Gavi, Pablo Torre, Pau Victor, Ferran Torres, Fermin, Fort, Martin, Casado, Araujo, Cubarsi

Auf den ersten Blick ergeben sich durch die Ausfälle keine Änderungen an unserer Atletico Madrid Barcelona Prognose, denn die Hausherren müssen sicher nur auf Koke verzichten.

Bei den Gästen fallen lediglich Bernal und Christensen aus.

Unser Atletico Madrid - Barcelona Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Katalanen haben noch eine Rechnung mit den Colchoneros offen. Am Sonntag wollen die Blaugrana die Tabellenführung verteidigen und sich auch für die Heimniederlage im La-Liga-Hinspiel revanchieren.

Wenn wir auf den jüngsten direkten Vergleich und die Formkurve in diesem Kalenderjahr schauen, kommen wir zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher. Wir sehen die Gäste leicht vorne und trauen ihnen mindestens ein Remis zu.