Atletico Madrid - Botafogo Tipp, Prognose & Quoten | 23.06.2025

SPORT1 Betting 21.06.2025 • 16:00 Uhr Atletico Madrid - Botafogo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM 2025 Wette | Schockt Botafogo den nächsten europäischen Top-Klub?

Unser Atletico Madrid - Botafogo Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 23.06.2025 lautet: Der brasilianische Vertreter lauert im Wett Tipp heute auf Konter und konzentriert sich auf die Verteidigung.

Es bahnt sich bei der FIFA Klub WM 2025 eine Überraschung in der Gruppe B an. Nach zwei absolvierten Spieltagen führt Botafogo vor PSG und Atletico Madrid. Es ist nicht ausgeschlossen, dass neben Seattle einer der beiden europäischen Top-Klubs nach der Gruppenphase die Heimreise antreten muss.

Die Rojiblancos müssen in der Atletico Madrid Botafogo Prognose in jedem Fall hart arbeiten und die Initiative ergreifen. Das passt hervorragend in das Konzept des brasilianischen Vertreters. So spielen wir mit einer Quote von 1,92 bei Merkur Bets den Atletico Madrid Botafogo Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Botafogo auf “Unter 2,5 Tore”:

In 10 von 21 Pflichtspielen unter Renato Peiva ist Botafogo ohne Gegentor geblieben.

Botafogo hat erst 14 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gesammelt (26.).

Bis jetzt hat noch kein brasilianisches Team bei der FIFA Klub WM 2025 ein Spiel verloren.

Atletico Madrid vs Botafogo Quoten Analyse:

Als amtierender brasilianischer Meister und Gewinner der vergangenen Copa-Libertadores-Ausgabe kennt Botafogo vor allem die Favoritenrolle. An den ersten beiden Spieltagen hat sich das Team von Renato Paiva jedoch offensichtlich mit der Rolle des Außenseiters angefreundet. Laut den Atletico Madrid Botafogo Wettquoten des deutschen Buchmachers Merkur Bets, die ihr ebenso in der Merkur Bets App findet, darf sich der Tabellenführer erneut als Underdog betrachten.

Der Wettanbieter hat in unserem ausführlichen Merkur Bets Test mit einer großen Vielfalt an Fußballwetten sowie einem hervorragenden Quotenschlüssel überzeugt, von dem ihr ebenfalls bei den Atletico Madrid Botafogo Quoten profitieren könnt. Ein Dreier für Diego Simeone und seine Mannschaft wirft den 1,55-fachen Gewinn ab. Erwartet ihr den nächsten Coup von Botafogo, dürft ihr euch auf die Quote von 5,89 für einen “Sieg Botafogo” stürzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Botafogo Prognose: Ein bekannter Matchplan

Diego Simeone ist ein Phänomen. Der Argentinier trainiert in einer schnelllebigen Welt seit fast 14 Jahren einen Klub, den er zurück in die europäische Fußball-Elite geführt hat. Oft nutzen sich Trainer und Mannschaft nach Jahren der Zusammenarbeit ab - bei den Colchoneros und Simeone scheint das anders zu sein.

Defensive Stabilität, effizientes Umschaltspiel und eine physische Gangart prägen seit Jahren das Spiel von Atleti. In unserem Atletico Madrid vs. Botafogo Tipp wird der spanische Vertreter mit seinem Spiegelbild konfrontiert. Die Rojiblancos (3,5 xGA) kassierten an den ersten beiden Spieltagen gegen dieselben Kontrahenten sogar mehr erwartbare Gegentore als der amtierende brasilianische Meister (3,0 xGA).

Darüber hinaus zehrt der Tabellenführer aus Südamerika in der Atletico Madrid gegen Botafogo Prognose von der besseren Ausgangslage. Botafogo (6 Punkte, 3:1 Tore) führt die Gruppe B an. Ein Unentschieden reicht der Auswahl von Renato Paiva bereits zum Einzug in die K.-o.-Phase.

Diego Simeone und seine Spieler müssen dagegen deutlich mehr um den Einzug in die nächste Turnierphase bangen (3 Punkte, 3:5 Tore). Die Colchoneros suchen im Atletico Madrid Botafogo Tipp eine der wenigen Lücken in der Hintermannschaft der Fogao.

Atletico Madrid vs Botafogo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 3:1 Seattle (A), 0:4 PSG (A), 4:0 Girona (A), 4:1 Betis Sevilla (H), 0:2 Osasuna (A)

Letzte 5 Spiele Botafogo: 1:0 PSG (A), 2:1 Seattle (H), 3:2 Ceara (H), 1:0 Santos (A), 1:0 U. de Chile (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs Botafogo: -

Die Paiva-Auswahl wirkte bis jetzt bestens organisiert, ebenso wie in den vorangegangenen Paarungen auf nationalem Parkett. Inklusive des überraschenden 1:0-Sieges gegen PSG hat der dreifache brasilianische Meister fünf Pflichtspiele in Serie gewonnen.

Ein achtbarer Gewinn steht euch ebenfalls zu, wenn ihr euch bei Merkur Bets anmeldet und dort eine Wette auf “Sieg Botafogo (HC +1)” spielt. Je länger die kompakte Hintermannschaft einwandfrei gegen den Ball arbeitet, desto näher kommt ihr dem 2,23-fachen Gewinn.

Insgesamt schneiden die brasilianischen Teams bei der FIFA Klub WM 2025 großartig ab. Eine Niederlage hat noch keine Mannschaft aus Brasilien kassiert. Möglicherweise steht das in Verbindung mit der taktischen Herangehensweise dieser Vereine.

Botafogo unterbricht im Notfall gerne den Spielfluss des Kontrahenten. 16,5 Fouls pro Spiel bei dieser Klub-Weltmeisterschaft wurden nur von drei anderen Teilnehmern überboten. Auffällig: Drei der ersten vier Teams dieser Kategorie spielen in der brasilianischen Serie A.

Auf den Punkt gebracht, liegt die Stärke der Fogo darin, das eigene Tor zu verteidigen. Die Paiva-Schützlinge verteidigen gemeinsam im 4-4-2 System und verhinderten in zehn von 21 Auftritten unter seiner Anleitung einen Gegentreffer.

Ebenso wie PSG droht den Rojiblancos ein mühsamer Arbeitstag, in dem Tore eine Rarität sein sollten. Alternativ zu unserem Atletico Madrid vs. Botafogo Tipp empfehlen wir euch die Gratiswette aus dem Merkur Bets Bonus für “Atletico Madrid unter 1,5 Tore” zu verwenden.

So seht ihr Atletico Madrid vs Botafogo im TV oder Stream:

23. Juni 2025, 21 Uhr, Rose Bowl, Passadena

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Offensivabteilung des brasilianischen Vertreters ist hingegen limitiert. Werden die schnellen Umschaltmomente verhindert, fehlt oftmals ein zweiter Plan. Bis jetzt hat Botafogo nur 14 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gesammelt (26.).

Für den Überraschungserfolg gegen PSG musste schon eine großartige Einzelaktion von Igor Jesus herhalten. Der Angreifer erzielte bis jetzt zwei der drei Treffer für seine Mannschaft bei diesem Turnier.

Atletico Madrid vs Botafogo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Llorente, Le Normand, Gimenez, Galan - Simeone, Koke, de Paul, Barrios - Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso, Azpilicueta, Lenglet, Witsel, Kostis, Mandava, Molina, Serrano, Gallagher, Lemar, Lino, Riquelme, Martin, Angel Correa, Sorloth

Startelf Botafogo: John Victor - Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles - Allan, Gregore, Marlon Freitas - Artur, Igor Jesus, Savarino

Ersatzbank Botafogo: Linck, Raul, David Ricardo, Kaio, Cuiabano, Marcal, Ponte, Newton, Barbosa, Montoro, Santiago Rodriguez, Nathan Fernandez, Joaquin Correa, Mastriani, Cabral

Zwischen den Pfosten beim amtierenden Copa-Libertadores-Sieger steht in John Victor ein großartiger Schlussmann. Der Torhüter ist ein bemerkenswerter Rückhalt, der in der aktuellen Saison der brasilianischen Serie A 81,1 Prozent der Bälle gehalten hat (3.).

Renato Paiva hat die zweitbeste Defensive auf nationaler Ebene (0,6 Gegentore pro Spieltag) also nicht nur seiner guten Struktur in der Arbeit gegen den Ball zu verdanken, sondern ebenso dem herausragenden Rückhalt.

Unser Atletico Madrid vs Botafogo Tipp: Unter 2,5 Tore

Wie schon in den vorangegangenen Begegnungen wird sich Botafogo darauf konzentrieren, den eigenen Strafraum bestmöglich zu verteidigen und nach vorne effiziente Nadelstiche zu setzen. Atletico Madrid sollte möglichst viel Geduld mitbringen, um nicht zu früh in einen kritischen Konter zu laufen.