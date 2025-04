Atletico Madrid - Rayo Vallecano Tipp, Prognose 24.4.2025

Am 24. April 2025 um 21:30 Uhr erwartet uns im Riyadh Air Metropolitano ein packendes Duell in La Liga: Atletico Madrid trifft auf Rayo Vallecano. Atletico, aktuell auf Platz 3 mit 63 Punkten, will seine Position im Spitzenfeld festigen, während Rayo Vallecano als Zehnter mit 41 Punkten den Anschluss an die oberen Tabellenregionen sucht.