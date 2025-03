Atletico Madrid - Real Madrid Tipp, Prognose 12.03.2025

SPORT1 Betting 11.03.2025 • 11:00 Uhr Atlético Madrid – Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Bringt Real den Vorsprung über die Runden?

Unser Atlético Madrid – Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.03.2025 lautet: Im Wett Tipp heute wollen die Colchoneros eigentlich wieder mit ihrer Heimstärke punkten, doch im Derbi Madrileno droht den Rot-Weißen ein frühes Aus.

In Spanien wird das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona als „Clásico“ bezeichnet. Dabei ist das Kräftemessen zwischen den beiden Top-Teams aus Madrid auch immer ein Klassiker. Am Mittwoch dürfen sich die Fußball-Fans auf das nächste Treffen der beiden Nachbarn freuen.

Atlético Madrid hat in der Vorwoche das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zu Gast im Bernabéu bei Real Madrid knapp mit 1:2 verloren. Auch fürs Rückspiel an diesem Mittwoch sagen die Quoten der Atlético Madrid Real Madrid Prognose eine enge Kiste voraus.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein, spielen aber mit einer Quote von 1,53 bei Betano den Atlético Madrid Real Madrid Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2“.

Darum tippen wir bei Atlético Madrid vs Real Madrid auf „Doppelte Chance X2”:

Real hat in der Königsklasse unter Ancelotti immer die nächste Runde erreicht, wenn man das Hinspiel gewonnen hat

International sind die Königlichen ein Angstgegner der Colchoneros

„Los Blancos“ haben die letzten 6 Spiele in der Champions League allesamt gewonnen

Atlético Madrid vs Real Madrid Quoten Analyse:

Eigentlich ist Real Madrid in der Champions League das Maß aller Dinge, aber laut den Atlético Madrid vs Real Madrid Quoten sind die Gäste am Mittwoch die leichten Außenseiter. Das hat natürlich mit der Heimstärke der Colchoneros zu tun.

Der Unterschied fällt aber sehr gering aus. Für einen Heimsieg bekommt ihr Atlético Madrid gegen Real Madrid Wettquoten im Schnitt von 2,55. Für einen Erfolg der Gäste werden Quoten zwischen 2,62 und 2,75 ausbezahlt.

Atlético Madrid vs Real Madrid Prognose: Bringen die Hausherren ihre Heimstärke auf den Rasen?

Atlético will in dieser Saison Geschichte schreiben. Die Chancen dafür stehen auch ganz gut. In La Liga haben die Rot-Weißen nach 27 Spieltagen nur einen Punkt Rückstand auf Platz 1. Allerdings hat Spitzenreiter Barcelona noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Zudem hat sich die Ausgangsposition der Colchoneros durch die 1:2-Pleite am Wochenende beim kleinen Stadtrivalen Getafe wieder etwas verschlechtert. Bis zur 88. Minute lagen die Gäste noch mit 1:0 in Führung. Dann hatte Angel Correa die Rote Karte gesehen. In Unterzahl setzte es noch zwei Gegentore.

In dieser Primera-Division-Saison hat kein Team mehr Heimpunkte geholt als Atlético (34). Die Männer von Coach Diego Simeone sind in 14 Liga-Heimpartien dieser Spielzeit noch ohne Niederlage (10S, 4U). Zudem stellen die Rojiblancos trotz der zwei späten Gegentreffer mit 18 Gegentoren weiterhin die beste Abwehr in La Liga. In der Copa del Rey fehlt nach dem 4:4 im Halbfinal-Hinspiel beim FC Barcelona ebenfalls nur noch ein Sieg zum Einzug ins Finale. Im eigenen Stadion hat die Mannschaft seit März 1997 und 18 Spielen kein K.o.-Spiel im Europapokal mehr verloren (11S, 7U).

Real Madrid steht nach 27 Spieltagen dieser La-Liga-Saison schon bei vier Pleiten. Zudem kommen drei Niederlagen in der Königsklasse hinzu. Den Königlichen mangelt es 2024/25, trotz aller Ausnahme-Künstler in der Offensive, schlicht an Konstanz. Vor allem die Leistungen in der Abwehr und das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft ist immer wieder mangelhaft. So haben „Los Blancos“ in der heimischen Liga nur zwei der letzten sechs Spiele gewonnen (2U, 2N). Auch am Wochenende hatte die Truppe von Coach Carlo Ancelotti mit Rayo Vallecano große Mühe und gewann daheim nur knapp mit 2:1.

Real ist aktuell, bei einem mehr absolvierten Spiel, punktgleich mit Tabellenführer Barca. Nun geht es im Lieblings-Wettbewerb weiter. In den letzten 21 von 22 Fällen kam Real in der Champions League weiter, wenn man das Hinspiel gewonnen hat. Unter Trainer Ancelotti hat man hier sogar eine 100-prozentige Bilanz (9 von 9). In dieser CL-Spielzeit kommt Madrid auf 2,55 Tore pro Spiel (28 in 11 Partien). Das ist der beste Wert für den Verein im Wettbewerb seit 2016/17. Außerdem gab es bisher schon mehr Schüsse aufs gegnerische Tor (78) als in 13 Partien der Vorsaison.

Atlético Madrid – Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atlético Madrid: 1:2 Getafe (A), 1:2 Real Madrid (A), 1:0 Athletic Bilbao (H), 4:4 Barcelona (A), 3:0 Valencia (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Rayo Vallecano (H), 2:1 Atlético Madrid (H), 1:2 Betis Sevilla (A), 1:0 Real Sociedad (A), 2:0 Girona (H)

Letzte 5 Spiele Atlético Madrid vs Real Madrid: 1:2 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 4:2 (H)

Das Stadtderby von Madrid gab es in den nationalen Wettbewerben schon 228 Mal. Dabei hat Real mit 111 Siegen zu 56 Niederlagen, bei 61 Remis, die Nase vorne. Wir schauen bei der Atlético Madrid Real Madrid Prognose vor allem auf die letzten Vergleiche.

Die Königlichen konnten wettbewerbsübergreifend nur drei der letzten 17 Gastspiele bei den Colchoneros gewinnen (7U, 7N). Die Rojiblancos haben auch lediglich eines der vergangenen sieben Heimspiele gegen den Nachbarn verloren (3S, 3U).

Die beiden Derbys in dieser Liga-Saison endeten 1:1. In der Champions League setzten sich aber „Los Blancos“ immer durch: In den Final-Spielen 2014 und 2016, 1959 und 2017 im Halbfinale und 2015 in der Runde der letzten Acht.

Auch im Rückspiel rechnen die Bookies mit Toren. So werfen wir einen Blick auf die Torjäger-Märkte. Bei den Hausherren ist Julian Alvarez mit 22 Treffern der beste Scorer. Der Argentinier war in seinen letzten fünf CL-Spielen auch immer an einem Tor beteiligt (6 Treffer, 1 Vorlage).

Auf der Gegenseite ist Kylian Mbappe mit 29 Treffern in allen Wettbewerben der beste Schütze. In den jüngsten 15 Spielen kam der Franzose auf 15 Tore. Wir denken, dass mindestens einer der beiden Angreifer auch am Mittwoch einnetzen wird. Das führt uns zum Atlético Madrid vs. Real Madrid Tipp „Alvarez oder Mbappe treffen“.

Dafür bekommen wir bei Winamax eine Quote von 1,62.

So seht ihr Atlético Madrid – Real Madrid im TV oder Stream:

12. März 2025, 21 Uhr, Metropolitano, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer sich diesen Knaller im Champions-League-Achtelfinale nicht entgehen lassen will, braucht dafür ein Abo bei DAZN, denn der Streaming-Anbieter überträgt mit Ausnahme des deutschen Duells zwischen Leverkusen und Bayern alle anderen acht Spiele des Achtelfinales exklusiv.

Der Anpfiff im Metropolitano von Madrid erfolgt am Mittwoch um 21 Uhr.

Atlético Madrid vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, Gimenez, Lenglet, Javi Galan – Simeone, de Paul, Barrios, Samuel Lino – Alvarez, Griezmann

Ersatzbank Atlético Madrid: Gomis, Musso (Tor), Reinildo, Witsel, Lemar, Riquelme, Gallagher, Molina, Le Normand, Correa, Sörloth

Startelf Real Madrid: Courtois – Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, F. Mendy - Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham – Mbappe, Vinicius Junior

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Lunin (Tor), Alaba, Fran Garcia, Arda Güler, Modric, Vazquez, Endrick, Brahim Díaz

Bei der Atlético Madrid gegen Real Madrid Prognose müssen wir bedenken, dass Coach Carlo Ancelotti am Mittwoch im Vergleich zum Liga-Spiel am Wochenende wieder auf Spieler wie Thibaut Courtois und Antonio Rüdiger zurückgreifen kann.

Vor allem der Einsatz von Jude Bellingham, der im Hinspiel in der Vorwoche gesperrt fehlte, ist für die Gäste wichtig. Verletzt fehlen dagegen bei den Königlichen Profis wie Ceballos, Vallejo, Carvajal und Militao. Die Hausherren müssen dagegen im Rückspiel nur ohne Koke auskommen.

Unser Atlético Madrid – Real Madrid Tipp: Doppelte Chance X2

Atlético ist sehr heimstark und vor den eigenen Fans kaum zu schlagen. Das Problem aber ist: Den Königlichen reicht ein Remis zum Einzug ins Viertelfinale. Dieses trauen wir Real auch zu.

International sind „Los Blancos“ ein klarer Angstgegner der Colchoneros. Zudem laufen die Männer von Coach Carlo Ancelotti im Lieblingswettbewerb Champions League immer zur Bestform auf. Außerdem lässt man sich unter dem aktuellen Trainer in der Königsklasse einen Sieg im Hinspiel nicht mehr nehmen.