Atletico Madrid - Real Sociedad Tipp, Prognose 10.05.2025

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 12:00 Uhr Atletico Madrid - Real Sociedad Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Schafft es Real Sociedad noch in den Europapokal?

Unser Atletico Madrid - Real Sociedad Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 10.05.2025 lautet: Atletico Madrid hat den CL-Startplatz schon so gut wie sicher in der Tasche. Die Basken kämpfen hingegen noch um wichtige Punkte, um doch noch im Europapokal vertreten zu sein. Im Wett Tipp heute wird es bei einem der besten Heimteams jedoch schwer.

Am 10. Mai 2025 erwartet uns ein packendes Duell in La Liga, wenn Atletico Madrid auf Real Sociedad trifft. Das Spiel findet im Riyadh Air Metropolitano statt, was auch Einfluss auf unsere Atletico Madrid Real Sociedad Prognose hat.

Atletico Madrid steht auf dem 3. Platz mit 67 Punkten und ist der klare Favorit der Buchmacher. Real Sociedad hingegen hat als Tabellen-11. mit 43 Punkten tatsächlich noch Chancen auf Europa, da sogar Platz 8 für einen internationalen Startplatz reichen würde. Die Basken hatten aber auswärts in dieser Saison Schwierigkeiten und nur eines der letzten acht Auswärtsspiele gewonnen.

Daher lautet unser Atletico Madrid Real Sociedad Wett Tipp heute: “Sieg Atletico Madrid” zu einer Quote von 1,62 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Real Sociedad auf “Sieg Atletico Madrid”:

Atletico Madrid hat in den letzten 10 Liga-Begegnungen gegen Real Sociedad nicht verloren, was für unseren Atletico Madrid vs Real Sociedad Tipp spricht.

Real Sociedad hat nur ein Auswärtsspiel der letzten 8 gewonnen.

Atletico Madrid hat eine starke Heimbilanz (12S, 4U, 1N) und bleibt eine schwer zu schlagende Mannschaft im Riyadh Air Metropolitano.

Atletico Madrid vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel lautet: Atletico Madrid gewinnt. Die Rojiblancos sind zu Hause nahezu unschlagbar und haben in den letzten 10 Liga-Begegnungen nicht gegen Real Sociedad verloren. Die Mannschaft von Diego Simeone zeigt sich defensiv stabil und offensiv gefährlich, während Real Sociedad auswärts erhebliche Probleme hat und nur eines der letzten acht Auswärtsspiele für sich entscheiden konnte. Atletico Madrid Real Sociedad Quoten von 1,62 für den Heimsieg geben uns in den Sportwetten Apps recht.

Für ein Unentschieden in der Hauptstadt finden sich Werte rund um 3,95. Sollten sich die Basken in der Fremde durchsetzen und damit ihre Hoffnungen auf einen Europapokal-Startplatz wahren, dann winken euch hohe Atletico Madrid vs. Real Sociedad Wettquoten von 5,60.

Atletico Madrid - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 0:0 Alaves (A), 3:0 Rayo Vallecano (H), 0:1 Las Palmas (A), 4:2 Valladolid (H), 2:1 Sevilla (A).

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 0:0 Bilbao (H), 0:1 Alaves (A), 2:2 Villarreal (A), 0:2 Mallorca (H), 3:1 Las Palmas (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Real Sociedad: 1:1 (A), 2:0 (A), 2:1 (H), 2:1 (H), 1:1 (A).

Unser Atletico Madrid - Real Sociedad Tipp: Sieg Atletico Madrid

Mit diesen Fakten für unsere Atletico Madrid gegen Real Sociedad Prognose im Hinterkopf scheint ein Sieg für die Rojiblancos eine passende Wette zu sein. Das Team von Diego Simeone hat zusammen mit Bilbao die wenigsten Heimniederlagen überhaupt kassiert (je 1) und wird auch den Basken den Sieg nicht schenken.