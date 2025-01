Atletico Madrid - Villarreal Tipp, Prognose, Quoten 25.1.

SPORT1 Betting 24.01.2025 • 07:00 Uhr Atletico Madrid - Villarreal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Macht Atletico den Ausrutscher wieder gut?

Unser Atletico Madrid - Villarreal Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Die Madrilenen leisteten sich zuletzt eine Liga-Niederlage bei Leganes und wollen im Titelkampf zurückschlagen. Im Wett Tipp heute fallen in diesem Duell einige Tore.

Am 25. Januar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in La Liga, wenn Atletico Madrid auf FC Villarreal trifft. Die Partie wird um 16:15 Uhr im Metropolitano Stadium angepfiffen.

Atletico Madrid, derzeit auf Platz 2 der Liga, geht als Favorit ins Spiel. Die Rojiblancos haben in den letzten fünf Pflichtspielen drei Mal eine Weiße Weste behalten und eine beeindruckende Form gezeigt, auch wenn das letzte Liga-Spiel bei Leganes verloren wurde.

Villarreal, auf Rang 5, hat diese Saison in 85 Prozent der Liga-Spiele getroffen und kommt mit einem torreichen 4:0-Sieg gegen Mallorca im Rücken. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Top-Torschützen beider Teams: Alexander Sörloth und Ayoze Perez, beide mit je 8 Toren.

Zu beachten ist, dass Villarreal in dieser Saison die meisten Gegentore zwischen der 31. und 45. Minute kassiert hat. Bei Über 2,5 Toren in diesem Spiel stehen die Chancen in der Atletic Madrid Villarreal Prognose gut.

Daher lautet unser Atletico Madrid Villarreal Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,67 bei LeoVegas .

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Villarreal auf “Über 2,5 Tore”:

Atletico Madrid hat in den letzten 5 Pflichtspielen durchschnittlich 1,60 Tore erzielt.

Villarreal hat in 85 Prozent der Liga-Spiele dieser Saison mindestens ein Tor erzielt.

Beide Top-Torschützen, Sörloth und Perez, sind in guter Form und könnten im Atletico Madrid vs. Villarreal Tipp für weitere Tore sorgen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Villarreal Quoten Analyse:

Für dieses Spiel empfehlen wir die Wette auf „Über 2,5 Tore“. Beide Teams haben in ihren letzten Spielen viele Tore erzielt und die Statistik zeigt, dass dies auch diesmal so sein könnte. Auf dem 1x2-Markt gelten die Hausherren aufgrund von Atletico Madrid Villarreal Quoten von rund 1,65 trotzdem als klarer Favorit. In diversen Sportwetten Apps könnt ihr eure Wette auch mobil abschließen.

Holt das Gelbe U-Boot zumindest ein Remis in der Hauptstadt, wird dies mit Quoten von 3,85 belohnt. Sollte sogar ein Auswärtssieg gelingen, dann winken Atletico Madrid vs Villarreal Wettquoten von rund 5,00. Wenn möglich, sichert euch auch unbedingt einen Sportwetten Bonus .

Atletico Madrid - Villarreal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:1 Leverkusen (H), 0:1 Leganes (A), 4:0 Elche (A), 1:0 Osasuna (H), 1:0 Marbella (A).

Letzte 5 Spiele Villarreal: 3:0 Mallorca (H), 0:1 Real Sociedad (A), 5:2 Leganes (A), 1:1 Rayo Vallecano (H), 1:2 Betis Sevilla (H).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Villarreal: 2:2 (A), 2:1 (A), 3:1 (H), 2:2 (A), 0:2 (H).

Mit diesen Faktoren im Hinterkopf erwarten wir in der Atletico Madrid gegen Villarreal Prognose ein torreiches Spiel an einem kühlen, bewölkten Nachmittag in Madrid.