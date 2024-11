Augsburg - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2024

Unser Augsburg - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.11.2024 lautet: Die beiden Kontrahenten sind offensiv alles andere als gefährlich, in der Defensive sind aber beide extrem anfällig. Daher lautet unser Wett Tipp heute auch „Über 2.5 Tore“ im Spiel.

Am 30. November 2024 erwartet uns in der Bundesliga ein spannendes Duell, wenn der FC Augsburg in der WWK Arena auf den VfL Bochum trifft.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Bochum auf „Über 2,5 Tore“:

Augsburg vs Bochum Quoten Analyse:

Diese Vorhersage basiert auf mehreren Schlüsselstatistiken und aktuellen Formkurven beider Teams. So hat Augsburg in dieser Saison durchschnittlich 2.1 Tore pro Spiel kassiert, während Bochum sogar 2.9 Tore pro Spiel einstecken musste. Die Gastgeber gelten als Favoriten mit einer Quote von 1.85, während Bochum mit einer Quote von 4.68 als klarer Außenseiter ins Rennen geht.