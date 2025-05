Augsburg - Kiel Tipp, Prognose, Quoten | 04.05.2025

Unser Augsburg - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.05.2025 lautet: Das 4:3 gegen Gladbach gab Kiel viel Auftrieb und Hoffnung, doch noch den Relegationsplatz zu erreichen. Für den FCA ist die Saison so gut wie gelaufen. Im Wett Tipp heute schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Die Spannung steigt, wenn Augsburg am 4. Mai 2025 um 15:30 Uhr in der WWK Arena auf Holstein Kiel trifft. Dieses Spiel in der Bundesliga am 32. Spieltag, ist von großer Bedeutung, vor allem für die Gäste. Augsburg befindet sich auf Platz 10 mit 43 Punkten und hat die Chance, seine Position zu festigen, während Holstein Kiel auf Platz 17 mit 22 Punkten dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt. Mit drei Punkten in der Augsburg Kiel Prognose würde die KSV einen wichtigen Sprung in der Tabelle machen.