Augsburg - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten | 14.12.2024

Unser Augsburg - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.12.2024 lautet: Tore sind in Spielen von Augsburg und Meister Leverkusen immer dabei. Wir gehen auch diesmal im Wett Tipp heute von einer torreichen Begegnung aus.

Das Bundesliga-Duell am 14. Dezember 2024 in der WWK Arena verspricht Spannung pur. Augsburg, aktuell auf Platz 13 mit 16 Punkten, empfängt den Drittplatzierten Bayer Leverkusen mit 26 Punkten.

Die Gäste sind in der Augsburg Leverkusen Prognose klarer Favorit, haben aber in den letzten 4 Spielen in Augsburg nicht gewonnen. Beide Teams haben in dieser Saison eine hohe Torquote, mit über 2,5 Toren in 77 Prozent ihrer Spiele. Leverkusen erzielte in allen Auswärtsspielen dieser Saison mindestens ein Tor, während Augsburg seit vier Heimspielen ungeschlagen ist.