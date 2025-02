Augsburg - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 14.02.2025

SPORT1 Betting 13.02.2025 • 11:00 Uhr Augsburg - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann der FCA gegen den Angstgegner punkten?

Unser Augsburg - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.02.2025 lautet: Die Bullen tun sich in dieser Saison schwer. Vor allem in der Fremde läuft es nicht wirklich rund. Dieser Trend setzt sich im Wett Tipp heute fort.

Nach dem frühen Aus in der Champions League kann sich RB Leipzig nun auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. In der Bundesliga gilt es aktuell, den 4. Platz gegenüber dem VfB Stuttgart zu verteidigen.

In unserer Augsburg RB Leipzig Prognose stehen die Roten Bullen aber schon am Freitag vor einer schwierigen Aufgabe. Wir entscheiden uns dabei mit einer Quote von 1,75 bei Betano für den Augsburg RB Leipzig Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X”.

Darum tippen wir bei Augsburg vs RB Leipzig auf “Doppelte Chance 1X”:

Augsburg ist seit 5 BL-Spielen ohne Niederlage

Leipzig konnte nur eines der letzten 7 Auswärtsspiele in der Liga für sich entscheiden

Die letzten drei Duelle der beiden Teams zu Gast bei den Fuggerstädtern endeten mit einem Remis

Augsburg vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Sachsen gehen auf Platz 4 in den 22. Spieltag. Damit haben die Roten Bullen acht Plätze und neun Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zusammen mit dem direkten Vergleich schlagen sich die Augsburg vs RB Leipzig Quoten auf die Seite der Gäste.

Für einen Sieg der Auswärtsmannschaft bekommt ihr bei den Buchmachern, die euch vermehrt auch Sportwetten mit Apple Pay ermöglichen, Quoten im Schnitt von 2,10. Auf der anderen Seite wird ein Dreier der Gastgeber mit Augsburg gegen RB Leipzig Wettquoten zwischen 3,40 und 3,50 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs RB Leipzig Prognose: Der FCA will seine Serie ausbauen

Mit einer Serie von fünf BL-Spielen ohne Niederlage (3S, 2U), vier davon auswärts, hat sich Augsburg im gesicherten Mittelfeld eingenistet. Die Fuggerstädter haben 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Der Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz beträgt sechs Zähler. Ein Grund für den Aufschwung ist die Stabilität in der Defensive. In allen sieben Pflichtpartien 2025 kassierte der FCA nur vier Gegentore. Allerdings drückt gleichzeitig mit lediglich sieben Toren der Schuh in der Offensive.

In den jüngsten drei Partien kamen nur noch ein Treffer und fünf Chancen zustande. Bei den Expected Goals (21,1) liegen die bayerischen Schwaben auf dem letzten Platz. Bei der “Shooting Accuracy” reicht es auch nur für Rang 16. In der Rückrunden-Tabelle belegt Augsburg mit acht Punkten hinter Rekordmeister Bayern (zwölf Zähler) und Meister Bayer Leverkusen (acht Zähler) den dritten Platz. 27 Punkte bedeuten das beste Abschneiden nach 21 Spieltagen seit sieben Jahren. Diese Spielweise ist somit durchaus effizient, aber wenig attraktiv.

Auf Platz 4 der BL-Tabelle liegt RB aktuell im Soll, doch immer wieder muss die Mannschaft in dieser Saison kritische Phasen überstehen. Schon im November kamen nach sechs sieglosen Pflichtspielen Diskussionen über Trainer Marco Rose auf. Auch am Wochenende vor dem Heimspiel gegen St. Pauli standen die Roten Bullen mit gerade mal einem Erfolg aus den vergangenen sechs Pflichtpartien unter Druck. Am Ende feierte Leipzig mit einer gnadenlosen Effizienz und einer gehörigen Portion Match-Glück einen 2:0-Arbeitssieg gegen St. Pauli.

Vor allem die individuelle Klasse von Benjamin Sesko und Xavi Simons sorgte für die entscheidenden Akzente. In den letzten sieben BL-Auswärtsspielen brachten die Roten Bullen aber nur einmal alle drei Punkte mit nach Hause. Auf der einen Seite sind zehn “Weiße Westen” der Bestwert im Oberhaus zusammen mit den Bayern. Auf der anderen Seite hatte die Mannschaft nach 21 Erstliga-Spielen nie mehr Gegentore auf dem Konto als in dieser Saison (29). Ohne Willi Orban in der Startelf konnte RB auch nur eines der letzten sechs Liga-Spiele für sich entscheiden (2U, 3N). Das ist ein wichtiges Argument für unseren Augsburg RB Leipzig Tipp.

Augsburg - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:0 Mainz (A), 0:1 VfB Stuttgart (A), 1:1 St. Pauli (A), 2:1 Heidenheim (H), 2:0 Werder Bremen (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:0 St. Pauli (H), 0:0 Union Berlin (A), 0:1 Sturm Graz (A), 2:2 Leverkusen (H), 2:1 Sporting Lissabon (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs RB Leipzig: 0:4 (A), 2:2 (H), 0:3 (A), 2:3 (A), 3:3 (H)

Die Roten Bullen sind der Angstgegner der Fuggerstädter. In 17 BL-Duellen gegen Leipzig gingen die Augsburger lediglich einmal als Sieger vom Feld. Dieser Erfolg kam im September 2017 daheim mit 1:0 zustande. Der FCA wartet somit seit 16 Vergleichen auf einen Dreier gegen RB (5U, 11N).

Nur im DFB-Pokal ist die Bilanz mit jeweils zwei Siegen ausgeglichen. Die letzten drei Aufeinandertreffen in der WWK Arena endeten mit einer Punkteteilung und passen somit gut zu unserer Augsburg RB Leipzig Prognose.

Der RB-Offensivspieler Xavi Simons war in diesem Jahr schon an fünf Bundesliga-Toren beteiligt (3 Tore, 2 Vorlagen). Für den Augsburg RB Leipzig Tipp “Tor Xavi Simons” bekommt ihr bei Bet365 eine Quote von 4,33.

Ihr habt noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann sichert euch vor eurer ersten Augsburg RB Leipzig Wette den Bet365 Wettbonus .

So seht ihr Augsburg - RB Leipzig im TV oder Stream:

14. Februar 2025, 20:30 Uhr, WWK Arena, Augsburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Alle Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga der Saison 2024/25 laufen live und größtenteils exklusiv auf DAZN. Dazu gehört auch das Duell zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig.

Der Anstoß in der WWK Arena von Augsburg erfolgt am Freitag um 20:30 Uhr.

Augsburg vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck - M. Wolf, Onyeka, Jakic, Zesiger, Kömür, Claude-Maurice - Essende

Ersatzbank Augsburg: Labrovic (Tor), Cabrera, Deger, Maier, Jensen, Pedersen, Banks, Tietz, Giannoulis

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Geertruida, Klostermann, Lukeba - R. Baku, Kampl, A. Haidara, Raum, Nusa, Xavi - Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt (Tor), Nedeljkovic, Vermeeren, Gomis, Seiwald, Baumgartner, Openda, Bitshiabu

Die Hausherren müssen ohne Gumny, Oxford, Berisha und Kabadayi auskommen. Dafür steht Giannoulis nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Bei den Gästen sitzt Orban seine Rotsperre ab. In unserer Augsburg RB Leipzig Prognose müssen die Roten Bullen auch auf Henrichs, Ouedraogo und Schlager verzichten.

Unser Augsburg - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance 1X

Die Qualität, die Tabellenposition und der direkte Vergleich sprechen vor diesem Duell eigentlich für die Gäste. Trotzdem trauen wir RB am Freitag nicht mehr als einen Punkt zu. Das hat einerseits mit der guten Form der Augsburger zu tun, andererseits konnte man im Heimspiel gegen St. Pauli sehen, dass der Knoten der Leipziger in dieser Saison noch längst nicht geplatzt ist.

Zudem konnten die Roten Bullen schon von den letzten drei Reisen in die WWK Arena jeweils nur einen Punkt mit nach Hause nehmen.