Augsburg - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2025

SPORT1 Betting 16.05.2025 • 06:00 Uhr Augsburg - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer beendet das Jahr 2024/25 mit einem Erfolgserlebnis?

Unser Augsburg - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.05.2025 lautet: Für beide Teams steht zum Ausklang der Saison nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Im Wett Tipp heute sehen wir die Hausherren allerdings etwas vorne.

Die Bundesliga-Saison 2024/25 geht zu Ende. Am 34. Spieltag treffen in der WWK Arena dabei nochmal zwei Vereine aufeinander, welche die Saison im gesicherten Mittelfeld beenden werden. Für die Eisernen ist dieses Ergebnis nach der zwischenzeitlichen Abstiegsgefahr durchaus ein Erfolg.

Für die Fuggerstädter geht das Jahr allerdings etwas unbefriedigend zu Ende. Denn gefühlt wäre erneut mehr drin gewesen. Wer kann sich in unserer Augsburg Union Berlin Prognose noch mal zusammenreißen? Wir spielen mit einer Quote von 1,99 bei Merkur Bets den Augsburg Union Berlin Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Union Berlin auf “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”:

Augsburg ist daheim gegen die Eisernen noch ungeschlagen

Union steht in der Auswärtstabelle nur auf Rang 15

Die Köpenicker warten seit 5 Spieltagen auf einen Dreier

Augsburg vs Union Berlin Quoten Analyse:

Der FCA geht auf Rang 11 mit 43 Punkten in den letzten Spieltag. Die Köpenicker haben aktuell 37 Zähler auf dem Konto, die für Rang 13 reichen. Zusammen mit dem Heimvorteil schlagen sich die Augsburg vs Union Berlin Quoten auf die Seite der Hausherren.

So hat Merkur Bets, der zu den Wettanbietern mit deutscher Lizenz gehört, für einen Heimsieg eine 2,23 parat. Und ein Dreier der Gäste wird mit einer Quote von 3,06 bezahlt. Die höchsten Augsburg gegen Union Berlin Wettquoten gibt es mit einer 3,45 für ein Remis.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Union Berlin Prognose: Wer gibt nochmal Gas?

Nach dem 27. Spieltag 2024/25 hatte Augsburg nur zwei Plätze und drei Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz. Die Fuggerstädter waren zu diesem Zeitpunkt mit 20 Zählern das drittbeste Rückrunden-Team hinter Bayern (23) und Leverkusen (21). Doch an den letzten sechs Spieltagen holten die Männer von Coach Jess Thorup gerade mal noch vier Punkte. Einzig Bochum, Wolfsburg und Gladbach (jeweils 2) kamen hier noch auf eine schwächere Ausbeute. Mit dieser Serie waren die Träume vom Europapokal schnell beendet.

Der FCA rutschte auf Rang 11 ab. Ein Tiefpunkt war das 0:4 am Sonntag in Stuttgart. Schon ab der zehnten Minute mussten die Gäste in Unterzahl spielen und waren schließlich chancenlos. Nach dem letzten Spieltag soll eine tiefgreifende Saisonanalyse folgen. Diese Spielzeit kann man trotz des schwachen Endes noch mit einem „Okay“ verbuchen. Coach Thorup hat die Mannschaft stabilisiert, zweimal souverän zum Klassenerhalt geführt und damit ordentliche Arbeit geleistet. Allerdings hat der FCA auch zum zweiten Mal in Folge eine Chance auf eine bessere Platzierung im Endspurt fahrlässig vergeben.

Ende Dezember übernahm Steffen Baumgart die Eisernen. Acht Spiele in Serie ohne Sieg und das Abrutschen auf Rang 12 waren Vorgänger Bo Svensson zum Verhängnis geworden. Doch auch unter dem neuen Coach folgten lediglich zwei Siege aus den ersten neun Spielen. Erst am 25. Spieltag glückte mit dem 2:1 in Frankfurt die Wende. Die Köpenicker blieben danach acht Spiele in Folge ohne Niederlage (3S, 5U). So hatte man bereits am 30. Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Diese Serie endete am Samstag mit dem 0:3 daheim gegen Heidenheim.

Hier zeigte sich, warum sich Union vor allem gegen tief stehende Gegner so schwer tut. In solchen Partien liefert die Mannschaft nur wenig Kreatives und Überraschendes im letzten Drittel. Am Ende erspielten sich die Hausherren gerade mal eine mickrige Torchance und waren schließlich in allen Belangen unterlegen. Bei den erspielten Chancen (150), den erzielten Toren (33) und der Chancenverwertung (22,1%) liegen die Berliner ligaweit gerade mal auf Rang 16. Im Spiel nach vorne ist man zu sehr auf Benedict Hollerbach angewiesen. So fällt uns ein Augsburg Union Berlin Tipp auf die Gäste schwer.

Augsburg vs Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:4 Stuttgart (A), 1:3 Kiel (H), 0:2 Leverkusen (A), 0:0 Frankfurt (H), 2:1 Bochum (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:3 Heidenheim (H), 2:2 Werder Bremen (H), 1:1 Bochum (A), 4:4 Stuttgart (H), 0:0 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Union Berlin: 2:0 (A), 2:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 2:2 (A)

Die ersten vier Duelle zwischen beiden Vereinen wurden zwischen 2009 und 2011 in der 2. Bundesliga ausgetragen. Damals hatte Augsburg mit einem Sieg und drei Remis die Nase vorne.

Für die Augsburg Union Berlin Prognose sind aber vor allem die elf Erstliga-Duelle ab der Spielzeit 2019/20 von Bedeutung. Auch hier liegen die Fuggerstädter mit sechs Erfolgen und vier Unentschieden klar vorne.

Daheim sind die Augsburger gegen die Berliner somit noch ungeschlagen (5S, 2U). In 15 Kräftemessen mit dem FCA konnten die Eisernen nur einen Sieg feiern. Dieser Erfolg war ein 2:0 an der Alten Försterei am 19. Spieltag der Saison 2019/20.

Drei der letzten vier Vergleiche gingen ohne Gegentor an Augsburg. Dabei wurde der Wert von 2,5 Toren nie übertroffen. So machen auch dieses Mal Augsburg Union Berlin Tipps wie “Unter 2,5 Tore” oder “Beide Teams treffen - Nein” sicher Sinn.

So seht ihr Augsburg vs Union Berlin im TV oder Stream:

17. Mai 2025, 15:30 Uhr, WWK Arena, Augsburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Am Samstag werden die Fans der Bundesliga in der Sky-Konferenz noch mal so richtig verwöhnt. Denn wie gewohnt werden am 34. Spieltag alle neun Partien gleichzeitig am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen. Die neun Partien, darunter auch das Duell zwischen Augsburg und Union Berlin, werden natürlich auch als Einzelspiel gezeigt.

Augsburg vs Union Berlin: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Gumny, Onyeka, Jakic, Giannoulis, Kömür, Claude-Maurice - Tietz

Ersatzbank Augsburg: Labrovic (Tor), Meiser, K. Schlotterbeck, Cabrera, Mounié, Koudossou, Maier, Rexhbecaj

Startelf Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Vogt - Trimmel, R. Khedira, Rothe, Haberer, Benes - Hollerbach, Ilic

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow (Tor), Ogbemudia, Tousart, Volland, Ljubicic, Juranovic, Preu, Skarke, Schäfer

Bei den Hausherren fehlt Essende gesperrt. Zudem fallen Oxford und Kabadayi aus. Die Gäste müssen ohne Diogo Leite, Juranovic, Roussillon, Jeong, Kemlein und Skov auskommen. Unsere Augsburg Union Berlin Prognose müssen wir deswegen aber nicht anpassen.

Unser Augsburg vs Union Berlin Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore

Dem FCA droht erneut ein trister Saison-Ausklang. Auch vor einem Jahr hatte die Mannschaft die Chance auf Europa nicht nutzen können und sich am Ende der Spielzeit wehrlos ergeben.

Doch dieses Mal trauen wir den Hausherren mindestens einen Punkt zu. Sicher, Augsburg konnte nur eines der letzten sieben BL-Spiele gewinnen. Doch die Fuggerstädter sind daheim gegen Union noch ungeschlagen

Und die Eisernen warten auch schon wieder seit fünf Spieltagen auf einen Dreier und stehen in der Auswärtstabelle gerade mal auf Rang 15.