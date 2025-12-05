Augsburg vs Leverkusen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 06.12.2025

SPORT1 Betting 05.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Augsburg vs Leverkusen Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 06.12.2025.

In der Bundesliga-Partie am 06.12.2025 deuten die meisten Prognosen auf einen Sieg von Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg hin. Die Werkself geht als klarer Favorit in das Duell, während die Gastgeber um wichtige Punkte im Abstiegskampf kämpfen. Die Augsburg vs Leverkusen Quoten spiegeln diese Favoritenrolle deutlich wider.

Unsere Analyse stützt diese Einschätzung, weshalb wir für den Augsburg vs Leverkusen Wett Tipp mit einer Quote von 1,90 bei Winamax auf einen „Sieg Leverkusen“ setzen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Datenlage spricht eine klare Sprache zugunsten der Gäste. Augsburgs Defensive ist mit einem Wert von 23,21 für erwartete Gegentore (xGA) die anfälligste der gesamten Bundesliga. Nun treffen sie auf die drittbeste Offensive der Liga, denn Leverkusen kommt auf einen starken xG-Wert von 20,58. Dieser statistische Gegensatz ist ein zentraler Punkt für die Augsburg vs Leverkusen Prognosen.

Unter Trainer Kasper Hjulmand hat Leverkusen eine bemerkenswerte Stabilität entwickelt und nur drei seiner 17 Pflichtspiele verloren – und das gegen absolute Top-Teams wie Bayern, Dortmund und PSG. Die Augsburger hingegen haben in der laufenden Saison 2025/26 alle fünf Partien gegen Mannschaften aus den Top sechs verloren und dabei im Schnitt 3,2 Gegentore pro Spiel kassiert. Auch die aktuellen Augsburg vs Leverkusen Team-News deuten nicht auf eine plötzliche Wende hin, da die Grundprobleme im Kader bestehen bleiben.

Die Favoritenstellung der Leverkusener, die sich auch in den Augsburg vs Leverkusen Quoten zeigt, ist daher absolut nachvollziehbar. Die Offensive der Werkself um Patrik Schick, der mit 4,49 xG den höchsten Wert aller Spieler auf dem Platz aufweist, dürfte der Augsburger Abwehr erhebliche Probleme bereiten.

Augsburg vs Leverkusen: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse ergeben sich einige interessante Möglichkeiten für dieses Spiel. Wir haben die besten Wett Tipps für dich zusammengestellt:

Sieg Leverkusen ( Winamax Quote 1,90 ): Die Mannschaft von Kasper Hjulmand ist in exzellenter Form. Seit der Niederlage gegen die Bayern Anfang November hat die Werkself fünf von sechs Pflichtspielen gewonnen und dabei im Schnitt 2,33 Tore pro Spiel erzielt. Augsburg hingegen hat vier seiner sechs Heimspiele verloren und eine der schwächsten Heimdefensiven der Liga. Die Quote hierfür liegt bei 1,85.

Angesichts der Tatsache, dass Augsburg die meisten erwarteten Gegentore (xGA) der Liga zulässt, ist diese Wette sehr naheliegend. Leverkusen verfügt über die drittbeste Offensive nach xG-Werten und hat in den letzten Spielen seine Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Augsburg hat gegen die Top-6-Teams der Liga im Schnitt über drei Tore kassiert, was diesen Tipp zusätzlich stützt. Hierfür gibt es eine Quote von 1,66. Leverkusen gewinnt und über 2,5 Tore im Spiel (Winamax Quote 2,45): Diese Kombi-Wette bietet eine attraktive Quote von 2,62. Beide Mannschaften gehören zu den Teams mit dem höchsten Toreschnitt pro Spiel in der Bundesliga (Augsburg 3,50, Leverkusen 3,75). Alle Auswärtsspiele von Leverkusen in dieser Saison endeten mit über 2,5 Toren. Die Kombination aus Leverkusens Offensivkraft und Augsburgs defensiver Anfälligkeit macht ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für die Gäste wahrscheinlich.

Ob unsere Augsburg vs Leverkusen Prognosen eintreffen, wird sich am Samstagnachmittag zeigen. Wir wünschen allen Fußballfans ein spannendes und unterhaltsames Spiel! Wenn du deinen Tipp platzieren möchtest, findest du die besten Anbieter auf unserer Seite für Wettanbieter mit Paysafecard.