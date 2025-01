Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 24.01.2025

Die besten Australian Open Tipps heute am Freitag, den 24.01.2025 zu den Duellen im Semifinale in Melbourne 2025. Wer zieht ins Endspiel ein?

Bei den Australian Open 2025 sind noch vier Spieler im Rennen. Mit Jannik Sinner, Alexander Zverev und Novak Djokovic standen drei davon schon im vergangenen Jahr in Melbourne in der Vorschlussrunde. Neu im Quartett ist nun der 22-jährige US-Profi Ben Shelton.

Djokovic vs Zverev Prognose: Kann Zverev den Grand-Slam-Fluch brechen?

Nun will der 37-Jährige seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. 2024 blieb die aktuelle Nummer 7 der Welt erstmals seit 2017 ohne Major-Titel. Alexander Zverev will das verhindern und selbst endlich seinen ersten Triumph bei einem Grand Slam feiern.

Bei einem Grand Slam wartet der Deutsche nach einem Viertelfinale bei den French Open 2019, einem Viertelfinale bei den Australian Open 2021 und einem Halbfinale bei den US Open 2021 in der Djokovic vs Zverev Prognose noch auf den ersten Sieg gegen den Serben. Am Ende sprechen aber doch Gründe wie die Erfahrung oder der direkte Vergleich für den Djoker.